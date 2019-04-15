Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Иномарка столкнулась с грузовым локомотивом в субботу, 13 апреля, около 11 часов, на железнодорожном переезде.
- 37-летний житель Костаная управлял автомашиной KIA Rio на автодороге Денисовка-Зааятское, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - На железнодорожном переезде Тобольской дистанции пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с локомотивом. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения.
По факту аварии возбуждено административное производство по ст. 610 ч. 2 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения).
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Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Перед ж.д. путями надо остановится и посмотреть по сторонам, обычно знак висит СТОП - движение без остановки запрещено [Исправлено: arman_kst, 15.04.2019 - 14:36]
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Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Если он поезд не увидел, то как он ваще другие автомобили на дороге видел. :lol: на ровном месте раскалатил автомобиль
Ваши вопросы редакции и сообществу
С погодой что-то не так на сайте? Не работает, не показывает, переходишь по ссылке 15 апреля 2019, Прогноз на 10 дней и там тоже пусто. Если не ошибаюсь уже не первую неделю это.