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Vital
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15.04.19 15:45
arman_kst
Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Перед ж.д. путями надо остановится и посмотреть по сторонам, обычно знак висит СТОП - движение без остановки запрещено [Исправлено: arman_kst, 15.04.2019 - 14:36]
15.04.19 14:34
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15.04.19 14:23
Vital
Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Если он поезд не увидел, то как он ваще другие автомобили на дороге видел. :lol: на ровном месте раскалатил автомобиль
15.04.19 13:55
Сергей_я
Ваши вопросы редакции и сообществу
С погодой что-то не так на сайте? Не работает, не показывает, переходишь по ссылке 15 апреля 2019, Прогноз на 10 дней и там тоже пусто. Если не ошибаюсь уже не первую неделю это.
15.04.19 13:53
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Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

15 апреля 2019, 13:13 |  Происшествия

Иномарка столкнулась с грузовым локомотивом в субботу, 13 апреля, около 11 часов, на железнодорожном переезде.

- 37-летний житель Костаная управлял автомашиной KIA Rio на автодороге Денисовка-Зааятское, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - На железнодорожном переезде Тобольской дистанции пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с локомотивом. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения.

По факту аварии возбуждено административное производство по ст. 610 ч. 2 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения).
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§ Vital
Re: Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7480
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если он поезд не увидел, то как он ваще другие автомобили на дороге видел. :lol: на ровном месте раскалатил автомобиль
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§ arman_kst
Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 241
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 15.04.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед ж.д. путями надо остановится и посмотреть по сторонам, обычно знак висит СТОП - движение без остановки запрещено

[Исправлено: arman_kst, 15.04.2019 - 14:36]
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§ Ахмат
Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 15.04.19 - 15:14
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