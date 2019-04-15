Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области

Иномарка столкнулась с грузовым локомотивом в субботу, 13 апреля, около 11 часов, на железнодорожном переезде.

- 37-летний житель Костаная управлял автомашиной KIA Rio на автодороге Денисовка-Зааятское, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - На железнодорожном переезде Тобольской дистанции пути, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с локомотивом. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения.

По факту аварии возбуждено административное производство по ст. 610 ч. 2 КоАП РК (нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения).