Газификация Костанайской области пока не позволяет экономить на угле
Галина КАТКОВА
На проблеме акцентировал внимание аким области Архимед МУХАМБЕТОВ, проводя сегодня, 5 апреля, совещание. С акимами городов и районов в селекторном режиме обсуждались итоги отопительного сезона, который заканчивается, и планы на следующий.
Фото из архива "НГ"
Говоря о прошедшем сезоне, первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ отметил, что к прошлой зиме в регион завезли 485,5 тыс т угля.
- Проблем с поставками не было. На угольных тупиках для продажи населению в случае необходимости всегда имелось от 20 тыс. до 70 тыс. тонн различных марок. Социальной напряженности среди населения не допущено, - сказал он.
Для проведения предстоящего отопительного сезона в область запланировано завезти 487,2 тыс. т угля.
- У меня вопрос - почему угля закупаем больше, хотя мы активно газифицируем населенные пункты, - спросил Архимед Мухамбетов. - Когда я работал в другой области, то за 4 года активной газификации снизили в 4-5 раз потребность в угле. Надо разобраться, почему у нас там, где газификацию провели, население не переходит на газ. В течение двух недель выяснить конкретно по районам. У нас вместо экономии - рост потребности в угле. Это неправильно.
Аким области также напомнил подчиненным, что закупочные цены на уголь снижены - после заседания в конце прошлого года Совета безопасности поставщики их уменьшили.
- Цены 17-18 тыс. тенге за тонну не должно быть. За счет цен на уголь по всем районам должна быть экономия, - сказал Мухамбетов. - Промониторьте цены на карьерах, у владельцев угольных тупиков их выясните. Если начнут безосновательно поднимать, нужно будет писать по этому поводу премьер-министру.
Аким области предполагает, что на закупках угля в этом году регион может сэкономить до 40% средств, которые тратил в последние годы.
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