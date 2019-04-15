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Vital
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Как хотят так и пусть проводят выпускной, че вмешиваться. Девчата хотят показать свои красивые платья и причёски. Парни хотят пока девчата под градусом, закадрить самую красивую. ;-)
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arman_kst
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15.04.19 14:23
Vital
Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Если он поезд не увидел, то как он ваще другие автомобили на дороге видел. :lol: на ровном месте раскалатил автомобиль
15.04.19 13:55
Сергей_я
Ваши вопросы редакции и сообществу
С погодой что-то не так на сайте? Не работает, не показывает, переходишь по ссылке 15 апреля 2019, Прогноз на 10 дней и там тоже пусто. Если не ошибаюсь уже не первую неделю это.
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Газификация Костанайской области пока не позволяет экономить на угле

Галина КАТКОВА

15 апреля 2019, 12:54 |  ЖКХ

На проблеме акцентировал внимание аким области Архимед МУХАМБЕТОВ, проводя сегодня, 5 апреля, совещание. С акимами городов и районов в селекторном режиме обсуждались итоги отопительного сезона, который заканчивается, и планы на следующий.

Фото из архива "НГ"

Говоря о прошедшем сезоне, первый заместитель акима области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ отметил, что к прошлой зиме в регион завезли 485,5 тыс т угля.

- Проблем с поставками не было. На угольных тупиках для продажи населению в случае необходимости всегда имелось от 20 тыс. до 70 тыс. тонн различных марок. Социальной напряженности среди населения не допущено, - сказал он.

Для проведения предстоящего отопительного сезона в область запланировано завезти 487,2 тыс. т угля.

- У меня вопрос - почему угля закупаем больше, хотя мы активно газифицируем населенные пункты, - спросил Архимед Мухамбетов. - Когда я работал в другой области, то за 4 года активной газификации снизили в 4-5 раз потребность в угле. Надо разобраться, почему у нас там, где газификацию провели, население не переходит на газ. В течение двух недель выяснить конкретно по районам. У нас вместо экономии - рост потребности в угле. Это неправильно.

Аким области также напомнил подчиненным, что закупочные цены на уголь снижены - после заседания в конце прошлого года Совета безопасности поставщики их уменьшили.

- Цены 17-18 тыс. тенге за тонну не должно быть. За счет цен на уголь по всем районам должна быть экономия, - сказал Мухамбетов. - Промониторьте цены на карьерах, у владельцев угольных тупиков их выясните. Если начнут безосновательно поднимать, нужно будет писать по этому поводу премьер-министру.

Аким области предполагает, что на закупках угля в этом году регион может сэкономить до 40% средств, которые тратил в последние годы.
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