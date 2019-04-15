"Ак жол" не смог определить кандидата на президентские выборы

Пленум партии "Ак жол" не смог определить кандидата на президентские выборы и оставляет обсуждение претендентов на решение съезда, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: Официальный сайт демократической партии "Ак жол"

Представители Туркестанской, Мангистауской, Алматинской областей, городов Алматы и Нур-Султан предложили выдвинуть председателя партии Азата Перуашева.

Однако Перуашев попросил коллег дать возможность и другим претендентам, подчеркнув, что "необходимо расширять лидерскую базу партии", которая не должна ограничиваться одним человеком.

Он сообщил, что с ним уже консультировались несколько однопартийцев, изъявившие такое желание, но не стал называть их фамилии, предложив, чтобы они подали официальные заявления.

О своем личном решении Перуашев обещал сообщить по итогам выдвижения других соискателей. Он пояснил это тем, что руководитель "не должен подавлять инициативу соратников", и необходимостью формирования конкуренции и демократической культуры в обществе.

После заявления, что председатель не возражает против других кандидатур, о своем выдвижении заявили Евгений Кинцель - председатель палаты адвокатов Северо-Казахстанской области, автор пьесы "Алаш" для русского драмтеатра Петропавловска; а также Асан Кошмамбетов - председатель Жамбылского областного филиала партии "Ак жол", авторитетный предприниматель, возглавлявший региональную палату "Атамекен".

Секретарь Центрального совета, известный журналист Арман Скабылулы заявил, что в случае самоотвода Перуашева партии "Ак жол" нужно выдвинуть кандидатом женщину, открыв новую демократическую традицию. Это предложение вызвало резкие возражения некоторых коллег, но и поддержку членов Совета из числа женщин, представляющих город Нур-Султан и Алматинскую область.

В итоге трехчасовых споров пленум не смог выработать окончательную позицию по кандидату.

Азат Перуашев остановил спор, предложив желающим коллегам подать заявления о намерении выдвигаться от имени партии, а окончательное решение возложить на съезд.

Пока известно, что помимо Кинцеля и Кошмамбетова, готовятся подать заявления владелец крупной строительной компании из Нур-Султана, а также предприниматели, независимый эксперт по правам человека и журналист из других регионов.

Окончательное решение съезд партии примет 24 апреля.