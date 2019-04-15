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Vital
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Сергей_я
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"Ак жол" не смог определить кандидата на президентские выборы

15 апреля 2019, 10:31 |  Государство

Пленум партии "Ак жол" не смог определить кандидата на президентские выборы и оставляет обсуждение претендентов на решение съезда, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Фото: Официальный сайт демократической партии "Ак жол"

Представители Туркестанской, Мангистауской, Алматинской областей, городов Алматы и Нур-Султан предложили выдвинуть председателя партии Азата Перуашева.

Однако Перуашев попросил коллег дать возможность и другим претендентам, подчеркнув, что "необходимо расширять лидерскую базу партии", которая не должна ограничиваться одним человеком.

Он сообщил, что с ним уже консультировались несколько однопартийцев, изъявившие такое желание, но не стал называть их фамилии, предложив, чтобы они подали официальные заявления.

О своем личном решении Перуашев обещал сообщить по итогам выдвижения других соискателей. Он пояснил это тем, что руководитель "не должен подавлять инициативу соратников", и необходимостью формирования конкуренции и демократической культуры в обществе.

После заявления, что председатель не возражает против других кандидатур, о своем выдвижении заявили Евгений Кинцель - председатель палаты адвокатов Северо-Казахстанской области, автор пьесы "Алаш" для русского драмтеатра Петропавловска; а также Асан Кошмамбетов - председатель Жамбылского областного филиала партии "Ак жол", авторитетный предприниматель, возглавлявший региональную палату "Атамекен".

Секретарь Центрального совета, известный журналист Арман Скабылулы заявил, что в случае самоотвода Перуашева партии "Ак жол" нужно выдвинуть кандидатом женщину, открыв новую демократическую традицию. Это предложение вызвало резкие возражения некоторых коллег, но и поддержку членов Совета из числа женщин, представляющих город Нур-Султан и Алматинскую область.

В итоге трехчасовых споров пленум не смог выработать окончательную позицию по кандидату.

Азат Перуашев остановил спор, предложив желающим коллегам подать заявления о намерении выдвигаться от имени партии, а окончательное решение возложить на съезд.

Пока известно, что помимо Кинцеля и Кошмамбетова, готовятся подать заявления владелец крупной строительной компании из Нур-Султана, а также предприниматели, независимый эксперт по правам человека и журналист из других регионов.

Окончательное решение съезд партии примет 24 апреля.
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Комментарии к новости
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* Victor Yang
Re: "Ак жол" не смог определить кандидата на...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11440
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.04.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
известный журналист Арман Скабылулы заявил, что в случае самоотвода Перуашева, партии "Ак жол" нужно выдвинуть кандидатом женщину, открыв новую демократическую традицию. Это предложение вызвало резкие возражения некоторых коллег, но и поддержку членов Совета из числа женщин, представляющих город Нур-Султан и Алматинскую область. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34413?1555303835

Журналист знает на чем поднять шум. Прежде всего, кандидатом должна быть личность, а мужчина или женщина - неважно. Ну это, конечно, номинально так - все ж понимают, что шансов особо нет.
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§ drakon
Re: "Ак жол" не смог определить кандидата на...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16060
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.04.19 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
все ж понимают, что шансов особо нет.

Без всяких выборов, назначить - Даригу Нурсултановну.
Зачем тратить миллиарды - зря... :lol: :oops:
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* Victor Yang
"Ак жол" не смог определить кандидата на президентские выборы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11440
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.04.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Без всяких выборов, назначить - Даригу Нурсултановну. Зачем тратить миллиарды - зря...

Не будет она. Хотели бы - посадили бы загодя руководить сенатом.
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§ Vital
"Ак жол" не смог определить кандидата на президентские выборы
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7480
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 15.04.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Нельзя. Мировое сообщество осудит. Всё должно происходить цивилизовано. Пока. ;-)
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