"Ак жол" не смог определить кандидата на президентские выборы
Пленум партии "Ак жол" не смог определить кандидата на президентские выборы и оставляет обсуждение претендентов на решение съезда, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
Фото: Официальный сайт демократической партии "Ак жол"
Представители Туркестанской, Мангистауской, Алматинской областей, городов Алматы и Нур-Султан предложили выдвинуть председателя партии Азата Перуашева.
Однако Перуашев попросил коллег дать возможность и другим претендентам, подчеркнув, что "необходимо расширять лидерскую базу партии", которая не должна ограничиваться одним человеком.
Он сообщил, что с ним уже консультировались несколько однопартийцев, изъявившие такое желание, но не стал называть их фамилии, предложив, чтобы они подали официальные заявления.
О своем личном решении Перуашев обещал сообщить по итогам выдвижения других соискателей. Он пояснил это тем, что руководитель "не должен подавлять инициативу соратников", и необходимостью формирования конкуренции и демократической культуры в обществе.
После заявления, что председатель не возражает против других кандидатур, о своем выдвижении заявили Евгений Кинцель - председатель палаты адвокатов Северо-Казахстанской области, автор пьесы "Алаш" для русского драмтеатра Петропавловска; а также Асан Кошмамбетов - председатель Жамбылского областного филиала партии "Ак жол", авторитетный предприниматель, возглавлявший региональную палату "Атамекен".
Секретарь Центрального совета, известный журналист Арман Скабылулы заявил, что в случае самоотвода Перуашева партии "Ак жол" нужно выдвинуть кандидатом женщину, открыв новую демократическую традицию. Это предложение вызвало резкие возражения некоторых коллег, но и поддержку членов Совета из числа женщин, представляющих город Нур-Султан и Алматинскую область.
В итоге трехчасовых споров пленум не смог выработать окончательную позицию по кандидату.
Азат Перуашев остановил спор, предложив желающим коллегам подать заявления о намерении выдвигаться от имени партии, а окончательное решение возложить на съезд.
Пока известно, что помимо Кинцеля и Кошмамбетова, готовятся подать заявления владелец крупной строительной компании из Нур-Султана, а также предприниматели, независимый эксперт по правам человека и журналист из других регионов.
Окончательное решение съезд партии примет 24 апреля.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
Пользователей: 2
Всего: 208
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
«Лишние застолья и дорогие платья»: Шамшидинова высказалась о выпускных в школах
Как хотят так и пусть проводят выпускной, че вмешиваться. Девчата хотят показать свои красивые платья и причёски. Парни хотят пока девчата под градусом, закадрить самую красивую. ;-)
Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Перед ж.д. путями надо остановится и посмотреть по сторонам, обычно знак висит СТОП - движение без остановки запрещено [Исправлено: arman_kst, 15.04.2019 - 14:36]
Гаишники из Рудного....
таноми52: Забей на всё, не падай низко Будь смелым, радуйся,мечтай! Не принимай всё слишком близко, Да и вообще не принимай. Господь взял отпуск и уехал, А на молитвы от людей Он записал в...
Аварию на трассе Денисовка-Зааятская прокомментировали в ДП Костанайской области
Если он поезд не увидел, то как он ваще другие автомобили на дороге видел. :lol: на ровном месте раскалатил автомобиль
Ваши вопросы редакции и сообществу
С погодой что-то не так на сайте? Не работает, не показывает, переходишь по ссылке 15 апреля 2019, Прогноз на 10 дней и там тоже пусто. Если не ошибаюсь уже не первую неделю это.