Читательский рейтинг
"Тобол" выиграл пятый матч подряд и вышел на первое место в КПЛ-2019
Vesti.kz
14 апреля 2019, 17:06 | Спорт
Костанайский "Тобол" обыграл кокшетауский "Окжетпес" в матче пятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото с сайта ФК "Тобол"
Встреча команд прошла в Кокшетау и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Ника Квеквескири (42-я минута) и Максим Федин (56-я). У хозяев отличился Танат Нусербаев (90-я).
При этом игру костанайцы завершили в меньшинстве - на 64-й минуте Артурас Жулпа получил красную карточку и был удален.
Таким образом, "Тобол" выиграл пятый матч подряд на старте сезоне и с 15 очками вышел на первое место в турнирной таблице КПЛ. У "Окжетпеса" остался один балл.
Последние новости
14.04.19 13:55 В каком возрасте казахстанцам нужно получать прививки
14.04.19 12:22 Ограбили магазин "Светофор" в Костанае
14.04.19 10:44 WhatsApp запускает новый режим
14.04.19 08:11 Появились фото всех финалисток "Мисс Казахстан"
13.04.19 13:36 Исключение телеканала "МИР" из списка обязательных объяснили в министерстве информации РК
13.04.19 12:04 "Человек с обостренным и оголённым чувством справедливости" - выставку памяти Сергея Белянина провели в Рудном
13.04.19 10:23 Жакупова: чтобы подать заявку на адресную соцпомощь, достаточно одного удостоверения личности
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 102
Пользователей: 0
Всего: 102
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 102
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион просмотров
Маркс: Добринцофф нашел у кого и где брать интервью. Мог бы поехать на какой-нибудь курорт подороже, Это точно. Можно сразу у Порошенко. В Украине норм из простых тем, кто в Европе на вахте....
Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион просмотров
Victor Yang: Тут считать надо. ну чё считать?На семью из 4 чел,надо мешков 10 картошки, это максимум если вообще одну картоху каждый день есть. Мешок примерно 40кг итого 400кг,осенью да и сейчас...
Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион просмотров
Добринцофф: отдыхающих хохлов в том же Египте ,на порядок больше Казахстанцев,с одним из них я пообщался,нормальный мужик,говорит не верь телевизору,нормально всё у нас. Ха-ха-ха! Добринцофф...
"Тобол" выиграл пятый матч подряд и вышел на первое место в КПЛ-2019
Зайди на *СПОРТБОКС* - там все есть .
Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион просмотров
С подсобным хозяйством та же проблема - проще купить, держать не выгодно. Если нет возможности спереть мешок отрубей - то покупать их - деньги на ветер. Учитывать надо все - особенно время, риск, что...