"Тобол" выиграл пятый матч подряд и вышел на первое место в КПЛ-2019

Костанайский "Тобол" обыграл кокшетауский "Окжетпес" в матче пятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Тобол"

Встреча команд прошла в Кокшетау и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Ника Квеквескири (42-я минута) и Максим Федин (56-я). У хозяев отличился Танат Нусербаев (90-я).

При этом игру костанайцы завершили в меньшинстве - на 64-й минуте Артурас Жулпа получил красную карточку и был удален.

Таким образом, "Тобол" выиграл пятый матч подряд на старте сезоне и с 15 очками вышел на первое место в турнирной таблице КПЛ. У "Окжетпеса" остался один балл.