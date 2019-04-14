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14.04.19 22:01
Гога
"Тобол" выиграл пятый матч подряд и вышел на первое место в КПЛ-2019
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14.04.19 21:32
maxsaf
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14.04.19 21:18
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"Тобол" выиграл пятый матч подряд и вышел на первое место в КПЛ-2019

Vesti.kz

14 апреля 2019, 17:06 |  Спорт

Костанайский "Тобол" обыграл кокшетауский "Окжетпес" в матче пятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Тобол"

Встреча команд прошла в Кокшетау и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голы забили Ника Квеквескири (42-я минута) и Максим Федин (56-я). У хозяев отличился Танат Нусербаев (90-я).

 

При этом игру костанайцы завершили в меньшинстве - на 64-й минуте Артурас Жулпа получил красную карточку и был удален.

 

Таким образом, "Тобол" выиграл пятый матч подряд на старте сезоне и с 15 очками вышел на первое место в турнирной таблице КПЛ. У "Окжетпеса" остался один балл.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: "Тобол" выиграл пятый матч подряд и вышел на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 14.04.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложение - публиковать турнирную таблицу КПЛ.
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§ Козлов я
Re: "Тобол" выиграл пятый матч подряд и вышел на...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 14.04.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
КОМАНДА М П Н П М О
1 «Тобол» 5 5 0 0 12-3 15
2 «Астана» 5 4 1 0 11-3 13
3 «Кайрат» 5 4 0 1 11-6 12
4 «Ордабасы» 4 3 1 0 5-0 10
5 «Жетысу» 5 3 0 3 9-4 9
6 «Кайсар» 5 2 1 2 3-3 7
7 «Иртыш» 5 2 0 3 5-9 6
8 «Шахтёр» 5 1 1 3 5-6 4
9 «Атырау» 6 1 1 4 3-10 4
10 «Тараз» 5 1 0 4 4-10 3
11 «Окжетпес» 5 0 1 4 4-13 1
12 «Актобе» 5 1 0 4 5-10 -9


Еще впереди матч Астана- Ордабасы (19-00ч.)
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§ Гога
"Тобол" выиграл пятый матч подряд и вышел на первое место в КПЛ-2019
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 831
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 14.04.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зайди на *СПОРТБОКС* - там все есть .
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