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WhatsApp запускает новый режим

Tengrinews.kz

14 апреля 2019, 10:44 |  Общество

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестирование новой функции, которая позволяет отключать уведомления из групповых чатов, не выходя из них. Таким образом, они больше не будут появляться вверху списка диалогов, несмотря на любую активность внутри бесед, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на 9to5Google.

© akket.com

Отмечается, что многим пользователям не нравится, когда их добавляют в групповые чаты, однако они не могут выйти из них, так как это увидят другие участники группы.

Новый "режим отпуска" (официально он называется "режим игнорирования архивных чатов") позволит оставаться в группе, но не видеть никаких уведомлений и самого диалога.

Издание уточняет, что если раньше какие-либо действия в архивных чатах приводили к их автоматической "разархивации", то теперь при активации режима этого происходить не будет. Кроме того, архивные чаты больше не будут скрываться в нижней части списка. Для них будет отведена отдельная вкладка, что удобно, когда у пользователя большое количество чатов.

Новшество поможет пользователю полностью изолироваться от работы, чтобы насладиться своим отпуском где-либо. Также оно может пригодиться тем, у кого открыто множество различных чатов, потому что за счет этого можно быстро пролистать ленту сообщений вниз и увидеть сообщения лишь от обычных пользователей WhatsApp.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: WhatsApp запускает новый режим
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7475
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.04.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Васап нужно запретить. Это зло. Оно распространитель фейков, сплетен в группах. Люди наивные и тупо верят всему че там рассылают.
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§ maxsaf
Re: WhatsApp запускает новый режим
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1786
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 14.04.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И смартфоны запретить тоже, чтоб уж наверняка :lol:
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§ Vital
WhatsApp запускает новый режим
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7475
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.04.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да. Многие не поназначению используют. Купили. И давай ходить, и помойки и аварии фотать. Посмотрите старые фоты. Архитектура, люди, авто. Теперь новые посмотрите. Бордюры, аварии, сплетни, фейки.
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