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Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион просмотров

Tengrinews.kz

14 апреля 2019, 09:14 |  Общество

В Сети набирает популярность видео нового способа посадки картофеля в огороде, опубликованное жителем села Долгое Тернопольской области Украины Андреем Кубаем на его странице в Facebook. За несколько дней ролик набрал в соцсети миллион просмотров, сообщает Tengrinews.kz

 

© facebook/Андрій Кубай

Мужчина рассказал, что благодаря его изобретению во время посадки не нужно наклоняться, что помогает избежать боли в спине.

На кадрах видно, как украинец высаживает картофель с помощью импровизированной трубы из пластиковых бутылок.

"Мне несколько раз приходилось сажать картофель, после чего спину не разогнуть. Сработал защитный режим и я придумал это изобретение. Может, со стороны это выглядит смешно, но смеется тот, кто смеется последний", - отметил автор изобретения. 

"Кто хочет попробовать то даю небольшой совет - трубу нужно делать из пластиковых бутылок, желательно одинаковых и чтобы были ровной формы, отрезаем горловину и дно, запихаєм одну в одну в плотно перематываем скотчем. Трубу нужно изготавливать из пластиковых бутылок 1,5 литра, чтобы была легкой - это очень важно", - посоветовал мужчина.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7475
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 14.04.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема советов же? Мой совет личный:
Пошёл в магаз или ярмарка, взял мешок картошки и сидишь кушаешь дома. Не надо бензин покупать, тяпки, химию против жуков, пластиковые бутылки для изготовки трубы-копалки.)))
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§ yudjin
Re: Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5856
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 14.04.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чес слово, фигня фигнёй...
Это не "способ посадки", а всего лишь способ кидания картофелины в борозду.
О каком облегчении речь? Даже на фото видно, что потянувшись в ведро, уже пол пути до земли пройдено. Во-вторых, таскаться на раскаряку с ведром и трубой, думаю, удобство сомнительное. В-третьих, даже если борозды нарезаны маханизировано, т.е. трактором, то зарывать их придётся наверняка вручную. А учитывая то, что у подавляющего большинства дачников и сельских огородников возможности нанять трактор и элементарно загнать его на свой участок, нет... то видео под стать цирку, который щас в незалежной повсеместно.
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§ Menden1968
Re: Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион...
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.04.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/watch?v=DMo3KA4EEag
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* Добринцофф
Re: Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6444
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.04.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Пошёл в магаз или ярмарка, взял мешок картошки и сидишь кушаешь дома

Поддерживаю,сёдня брал по 45 тенге, какой смысл возиться?
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