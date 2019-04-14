Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион просмотров

В Сети набирает популярность видео нового способа посадки картофеля в огороде, опубликованное жителем села Долгое Тернопольской области Украины Андреем Кубаем на его странице в Facebook. За несколько дней ролик набрал в соцсети миллион просмотров, сообщает Tengrinews.kz.

© facebook/Андрій Кубай

Мужчина рассказал, что благодаря его изобретению во время посадки не нужно наклоняться, что помогает избежать боли в спине.

На кадрах видно, как украинец высаживает картофель с помощью импровизированной трубы из пластиковых бутылок.

"Мне несколько раз приходилось сажать картофель, после чего спину не разогнуть. Сработал защитный режим и я придумал это изобретение. Может, со стороны это выглядит смешно, но смеется тот, кто смеется последний", - отметил автор изобретения.

"Кто хочет попробовать то даю небольшой совет - трубу нужно делать из пластиковых бутылок, желательно одинаковых и чтобы были ровной формы, отрезаем горловину и дно, запихаєм одну в одну в плотно перематываем скотчем. Трубу нужно изготавливать из пластиковых бутылок 1,5 литра, чтобы была легкой - это очень важно", - посоветовал мужчина.