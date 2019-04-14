Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион просмотров
Tengrinews.kz
В Сети набирает популярность видео нового способа посадки картофеля в огороде, опубликованное жителем села Долгое Тернопольской области Украины Андреем Кубаем на его странице в Facebook. За несколько дней ролик набрал в соцсети миллион просмотров, сообщает Tengrinews.kz.
© facebook/Андрій Кубай
Мужчина рассказал, что благодаря его изобретению во время посадки не нужно наклоняться, что помогает избежать боли в спине.
На кадрах видно, как украинец высаживает картофель с помощью импровизированной трубы из пластиковых бутылок.
"Мне несколько раз приходилось сажать картофель, после чего спину не разогнуть. Сработал защитный режим и я придумал это изобретение. Может, со стороны это выглядит смешно, но смеется тот, кто смеется последний", - отметил автор изобретения.
"Кто хочет попробовать то даю небольшой совет - трубу нужно делать из пластиковых бутылок, желательно одинаковых и чтобы были ровной формы, отрезаем горловину и дно, запихаєм одну в одну в плотно перематываем скотчем. Трубу нужно изготавливать из пластиковых бутылок 1,5 литра, чтобы была легкой - это очень важно", - посоветовал мужчина.
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Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион просмотров
Vital: Пошёл в магаз или ярмарка, взял мешок картошки и сидишь кушаешь дома Поддерживаю,сёдня брал по 45 тенге, какой смысл возиться?
Видео необычного способа посадки картофеля собрало миллион просмотров
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