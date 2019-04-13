Покупать иномарки через госзакупки хотят официально запретить в Казахстане

Автомобили иностранного производства планируют запретить покупать в Казахстане через систему государственных закупок. Соответствующий проект выложен для общественного обсуждения на сайте еgov.kz, сообщает Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов©

Документом предлагается на два года при осуществлении госзакупок установить запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением, если такие товары производятся юридическим лицом РК, имеющим сертификат о происхождении товара формы CT-KZ.

Запрет будет действовать на автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили.

Отмечается, что эта мера направлена на защиту внутреннего рынка, развитие национальной экономики и поддержку отечественных товаропроизводителей.