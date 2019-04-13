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Исключение телеканала "МИР" из списка обязательных объяснили в министерстве информации РК

Tengrinews.kz

13 апреля 2019, 13:36 |  Государство

Заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства информации и общественного развития Михаил Комиссаров прокомментировал исключение телеканала "МИР" из предварительного перечня телеканалов, обязательных для трансляции на территории Казахстана, передает Tengrinews.kz.

mir24.tv

Михаил Комиссаров напомнил, что перечень обязательных телеканалов формируется согласно существующим правилам на конкурсной основе.

"В этом году по результатам конкурса на основании голосования членов комиссии был определен итоговый список, в который телеканал "МИР" не вошел. При принятии решения члены комиссии обращали внимание на социальную значимость телевизионного контента, соблюдение языкового баланса, содержание казахстанской телепродукции. Несоответствие этим критериям помешало телеканалу "МИР" набрать достаточное количество голосов", - пояснил он.

Михаил Комиссаров заявил, что в последние годы телеканал "МИР" в своей сетке вещания все больше транслирует телесериалы и мелодрамы российского производства, уходя от изначальных целей - формирования общего информационного поля стран СНГ, международного информационного обмена.

"При этом нами соблюдаются обязательства, принятые в рамках международных соглашений с МТРК "МИР". Не стоит забывать, что тем же конкурсом телеканал "МИР" был включен в пакет национального спутникового оператора OTAU TV, который имеет стопроцентный охват вещания на всей территории Казахстана", - добавил он.

Ранее в СМИ был опубликован новый предварительный перечень телеканалов, обязательных к трансляции на территории Казахстана. Согласно этому документу телеканал "МИР" был исключен из этого списка. Позднее председатель МТРК "МИР" Радик Батыршин заявил РИА Новости, что исключение "МИР" из списка обязательных телеканалов для трансляции на территории Казахстана вызывало его искреннее недоумение и удивление.
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