"Человек с обостренным и оголённым чувством справедливости" - выставку памяти Сергея Белянина провели в Рудном

Большинство картин и скульптур Сергея Белянина находятся в частных коллекциях по всему Казахстану и за рубежом. Друзья художника собрали его работы, оставшиеся в Рудном, и организовали выставку 12 апреля - в день рождения мастера.

Портрет Сергея Белянина написал его друг Алексей Алексеев по фотографии, уже после смерти художника

Белянину было судьбой предначертано стремиться к высокому - он родился в день космонавтики во время полета на самолете. А когда стал творить, собирал, как космический мусор, по всему городу атрибуты для своих нетривиальных произведений.

- Он занимался в художественной школе один день, - вспоминает журналистка Ирина СТАРИКОВА. – Было задание детям - нарисовать картину, посвященную Дню солидарности трудящихся. Все рисовали голубей мира, шары и красные флаги - типично для советского периода. А Сергей изобразил очень нарядный стол с множеством блюд. Ну как мог на тот момент нарисовать ребенок... Так он видел празднование 1 Мая.

Сергей активно увлекся искусством в начале распада СССР, когда культура, вырвавшись из советских рамок, била ключом. В рудненском клубе «Брион» собиралась местная творческая интеллигенция, обсуждали последние новости культурной жизни. Белянин пришёл в клуб молодым любителем.

- По профессии Сергей был мастером по дому, оформлял интерьер. Сейчас бы его назвали модным словом «дизайнер», - рассказал «НГ» художник Сергей КАЗАНЦЕВ. – Я тогда уже активно выставлялся. Как-то незаметно он к нам прибился, мы даже немного посмеивались над ним. А через месяц он пригласил нас к себе, показал 5 или 6 работ. Мы были поражены его стилем. Фантазия оказалась уникальной.

Кроме живописи, Белянин занимался малой пластикой - создавал небольшие скульптуры размером 30-40 см, соединяя несоединимое. Никто бы не догадался, что "бронзовые" человечки сделаны из туалетной бумаги на каркасе из обычной проволоки. А их накидка - след от влажной тряпки. Смесь, которой он всё это соединил, Белянин придумал сам. Сейчас друзья художника думают, как сохранить творчество земляка, потому что на скульптуре стали появляться небольшие трещинки.

Своей подруге Ирине Стариковой он выковал и подарил на день рождения металлическую розу с пером и чернильницей.

- Он очень любил женщин. Не в плане крутить романы, а восхищался ими, - говорит Ирина. – Он обожал красоту и гордился своей дочкой. Человек с обостренным и оголённым чувством справедливости. Мог любому сказать, что его не устраивает. Мог вступить в конфликт - чаще даже не за себя, а за друзей.

А еще Сергей Белянин любил котов и часы. Их на выставке много. Методист кинотеатра «Айгуль» Ольга ПЕГАСОВА принесла на выставку подарок Сергея - часовой механизм, встроенный в коробку с коллекцией семян.

На обратной стороне надпись: «Антикризисные кухонные часы. С голодухи разбить молотком». Они до сих пор отсчитывают время.

- Когда он обратился ко мне с просьбой помочь организовать его первую персональную вставку, я не смогла ему отказать. Это было 10 лет назад, - рассказала Ольга.

Постепенно Сергей стал выставлять свои работы в салоне и продавать. Расходились они по частным коллекциям быстро. За 6 скульптур один меценат купил Белянину трехкомнатную квартиру. В 90-х это был ещё какой успех.

Ирина Старикова помнит, как рождалась металлическая скульптура замка с часами. Мелкими деталями она обросла буквально за неделю и последнем штрихом была летучая мышь на фоне полной луны.

Фото со странички Сергея Белянина в соцсети "Одноклассники"

Это было так удивительно - как обычный рекламщик (в 2000-х Белянин работал в службе наружной рекламы) мог стать художником.

- Давно это было, мы катались по разным городам и устраивали перформансы. Дурили людей по-черному, - вспоминает Сергей Казанцев. – На одной из моих выставок я позвал Белянина и еще одного друга помочь мне. Мы решили устроить перформанс «Смерть и возрождение казахстанского искусства». Закупили простыни и баллончики с краской, заказали рок-группу. Всю ночь писали сценарий. Суть следующая: я ложился и накрывался простынёй, как саваном, похоронная и заунывная музыка, а они ходили вокруг и грустили. Потом якобы до них снизошло вдохновение и при помощи баллончиков раскрашивали мою простыню. Получалась очень абстрактная картина. А я поднимался и кричал: «Казахстанскому искусству - быть!». В музыке заиграли нотки Pink Floyd и мы перешли к веселью.

Последние 2 года Сергей Белянин, или, как он часто подписывал свои картины, «Тот ещё художник», прожил в Петрозаводске, куда уехал вслед за детьми.

- Он очень не хотел уезжать, а я всё пытался заставить его собрать свои работы для истории, - вспоминает близкий друг и организатор выставки, журналист Сергей ПЕТРЕНКО. – Мы очень часто через Интернет общались. А он всё строил планы, как вернется летом в Рудный и отправится на рыбалку. И так получилось, что вечером 16 марта мы поговорили, а утром позвонила его дочь и рассказала, что Сергея больше нет.

- Мы дружили, к тому же оба служили на флоте, - рассказал художник Алексей АЛЕКСЕЕВ. – После того, как узнал о его смерти, написал портрет друга по фотографии Белянина, которая была сделана во время отдыха на турбазе.

В мае Сергей Петренко планирует повторить эту выставку. Он очень надеется, что к этому времени найдутся люди, которые помогут пополнить на время коллекцию и согласятся оставить работы художника в выставочном зале на пару дней.

- Мы в углу положили небольшой блокнот, где каждый желающий мог оставить свою запись на любую тему, - рассказал Петренко. – В мае закончим собирать записи и перед портретом Белянина зачитаем всё вслух, а потом сожжем эту маленькую книжечку. Вот такой перформанс «Разговор с Беляниным и пустотой» на прощание.

Фото Георгия ГОВОРОВА