"Это не первый случай". Мама сбитой в Костанае девочки обратилась к акимату

Мама одной из сбитых на пешеходном переходе школьниц рассказала о подробностях аварии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Днем 10 апреля 2019 года на проспекте Абая в Костанае водитель автомобиля Mazda сбила двух девочек 2007 года рождения. ДТП произошло на пешеходном переходе возле физико-математического лицея.

Девочки по-прежнему находятся в отделении травматологии Костанайской областной больницы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

О ДТП Ольга Запольская узнала от дочери, та сама позвонила ей после того, как ее и одноклассницу сбило авто. Женщина приехала на место происшествия и увидела, что ее дочь, вся в ссадинах и ушибах, сидит на обочине дороги.

"За рулем была женщина, но она даже не вышла. Подошел ко мне мужчина. Мы обменялись номерами, но мне как-то не до этого было, я пошла к своей дочери. Скорее всего, она либо отвлеклась, либо еще что-то. Она на такой скорости большой ехала, это ее халатность", – рассказывает Ольга Запольская.

Ольга Запольская. Фото Tengrinews.kz

Девочки в четвертом часу дня возвращались домой из лицея. Пятиклассницы готовились к смотру юных инспекторов дорожного движения. Пешеходный переход находится в нескольких сотнях метров от физико-математического лицея.

Мама пострадавшей школьницы просит власти принять какие-либо меры в отношении этой опасной "зебры". Ходить по ней приходится в основном школьникам, а пролегает она через оживленный проспект Абая.

"Надо чтобы что-то делали с этим пешеходным переходом. Либо надо надземный переход установить, как возле набережной, либо пешеход убрать вообще. Хотя дети будут все равно ходить, даже если его убрать. Просто надо надземный переход. Прошу обратить внимание, это не первый случай, коснулось моей семьи, семьи одноклассницы моей дочери. Не хочу, чтобы другие дети тоже пострадали", - возмущается Ольга, мама пострадавшей пятиклассницы.

У одной из пострадавших девочек черепно-мозговая травма, множественные ссадины и ушибы головы и туловища, а также перелом плеча без смещения, у второй - закрытый перелом лодыжки левой голени. За состоянием пострадавших наблюдают врачи.

Момент аварии попал на видеорегистратор встречного авто. На кадрах видно, как одну из школьниц от удара подкинуло в воздух.

"Водитель с места происшествия не скрывался. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции", - сообщила ранее пресс-секретарь Департамента полиции Костанайской области Ирина Беженарь.