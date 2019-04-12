13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году

В 2021 году еще 13 автомобильных трасс станут платными в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Среди них и дорога Астана- Костанай и до пограничного поста "Кайрак".

Для этого в текущем году специалисты завершат разработку проектно-сметной документации по устройству системы взимания платы.

Платный въезд хотят установить на участках дорог: граница России - Актобе - Кызылорда (1 125 километров),Тараз - Кайнар (237 километров), Кызылорда - Шымкент - Тараз (649 километров). Общая протяженность участков составит 5 500 километров, в том числе на международном коридоре Западная Европа - Западный Китай.

Проекты хотят реализовать по механизму государственно-частного партнерства. В текущем году планируется проведение конкурсных процедур и подписание договора с частником в конце года. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2020 году с запуском системы взимания платы в 2021 году.

Список автодорог, которые будут платными:

1. Капшагай - Талдыкорган, 184 километра;

2. Астана - Костанай - граница России (в сторону Троицка), 741 километр;

3. Щучинск - Кокшетау - Петропавловск - граница России (в сторону Кургана), 301 километр;

4. Павлодар - граница России (в сторону Омска), 217 километров;

5. Уральск - граница России (в сторону Саратова), 100 километров;

6. Астана - Павлодар, 409 километров; 7. Актобе - Уральск - граница РФ, на Самару, 518 километров;

8. Атырау - Доссор - Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана, 502 километра;

9. Актау - Бейнеу, 470 километров;

10. Граница России, на Оренбург - Актобе - Кызылорда, 1 125 километров;

11. Кызылорда - Шымкент - Тараз, 649 километров;

12. Тараз - Кайнар, поселок Благовещенка, 237 километров;

13. Шымкент - граница Узбекистана, 101 километр.