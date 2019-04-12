Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году

12 апреля 2019, 14:55 |  Общество

В 2021 году еще 13 автомобильных трасс станут платными в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Среди них и дорога Астана- Костанай и до пограничного поста "Кайрак".

Для этого в текущем году специалисты завершат разработку проектно-сметной документации по устройству системы взимания платы.

Платный въезд хотят установить на участках дорог: граница России - Актобе - Кызылорда (1 125 километров),Тараз - Кайнар (237 километров), Кызылорда - Шымкент - Тараз (649 километров). Общая протяженность участков составит 5 500 километров, в том числе на международном коридоре Западная Европа - Западный Китай.

Проекты хотят реализовать по механизму государственно-частного партнерства. В текущем году планируется проведение конкурсных процедур и подписание договора с частником в конце года. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2020 году с запуском системы взимания платы в 2021 году.

Список автодорог, которые будут платными:

1. Капшагай - Талдыкорган, 184 километра;

2. Астана - Костанай - граница России (в сторону Троицка), 741 километр;

3. Щучинск - Кокшетау - Петропавловск - граница России (в сторону Кургана), 301 километр;

4. Павлодар - граница России (в сторону Омска), 217 километров;

5. Уральск - граница России (в сторону Саратова), 100 километров;

6. Астана - Павлодар, 409 километров; 7. Актобе - Уральск - граница РФ, на Самару, 518 километров;

8. Атырау - Доссор - Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана, 502 километра;

9. Актау - Бейнеу, 470 километров;

10. Граница России, на Оренбург - Актобе - Кызылорда, 1 125 километров;

11. Кызылорда - Шымкент - Тараз, 649 километров;

12. Тараз - Кайнар, поселок Благовещенка, 237 километров;

13. Шымкент - граница Узбекистана, 101 километр.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.04.19 17:47 Погода в Костанайской области: после выходных существенно похолодает
12.04.19 16:48 Итоги общественного мониторинга методом «тайный покупатель» некоторых госструктур озвучили в Костанае
12.04.19 14:08 В Греции родился ребёнок с генетическим материалом трёх человек
12.04.19 12:23 Токаев о билбордах с его фото: К чему такая ретивость?
12.04.19 11:36 Еще на 23 поселка меньше должно стать в Костанайской области
12.04.19 10:58 Акцию "НГ" против уличной рекламы наркотиков поддержал Центр по профилактике и борьбе со СПИД
12.04.19 09:50 44 тысячи бюджетных работников задействуют на выборах президента Казахстана
12.04.19 09:19 ТРК Президента подготовил ролик в стиле "Игры престолов"
11.04.19 20:38 Клуб меценатов в 19-й раз вручил свои премии деятелям науки, культуры и спорта в Костанае
11.04.19 17:29 Состояние школьниц, сбитых на пешеходном переходе в Костанае, оценивается как средней степени тяжести

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Yorik
Re: 13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 609
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.04.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отредактируйте статью, уберите лишние ссылки.
В "Народных новостях" не пропустили именно потому, что решили сами разместить?
Профайл

§ Тимур Гафуров
13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 416
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 12.04.19 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
уберите лишние ссылки.

Исправили. Спасибо
Профайл Посетить вебсайт

§ Yorik
13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 609
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 12.04.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Спасибо

Пожалуйста.

А по существу - как так-то? Та же самая дорога вдруг станет платной? На Капчагай например перед введением оплаты новую бетонку положили, отличная дорога.

[Исправлено: Yorik, 12.04.2019 - 15:19]
Профайл

§ Ольга Колоколова
13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2313
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 12.04.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В "Народных новостях" не пропустили именно потому, что решили сами разместить?
Решили дать полностью, потому что сочли, что это важно. За наводку спасибо. Как это будет в реальности решаться - пока неизвестно. По логике вещей должны таки отремонтировать.
Профайл

§ Гога
Re: 13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 826
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.04.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жить стало лучше - жить стало веселее !
Профайл

§ Гога
Re: 13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 826
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.04.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что - альтернативных бесплатных дорог не будет как в мире практикуется?? Или у нас снова свой , особенный путь ??
Профайл

§ лимон
Re: 13 дорог станут платными в Казахстане в 2021 году
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 900
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.04.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
w̶e̶l̶c̶o̶m̶e то есть qosh keldińizder :lol:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 0
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх