Токаев о билбордах с его фото: К чему такая ретивость?
Tengrinews.kz
В ходе встречи с общественностью Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев высказался о билбордах со своим изображением, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Twitter Акорды.
"Мне сообщили, что в Актау поставили 14 билбордов с моим изображением. Считаю, что это совершенно неуместно, я не нуждаюсь в такого рода пропаганде. К чему такая административная ретивость", - цитирует слова Токаева пресс-служба Акорды. "Билборды надо посвящать демонстрации реальных успехов нашего государства во главе с Елбасы. Это мое указание акимам всех уровней", – добавил Президент.
Кроме того, президент страны высказался об отношении некоторых акимов и министров к бюджетным средствам.
"Некоторые акимы и министры смотрят на бюджет, как на бездонную бочку (таусылмайтын қоржын). У нас много невыгодных расходов", - цитирует слова Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.
В ходе встречи с активом Мангистауской области Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на взаимосвязь государственности и традиций.
"Это главная гарантия процветания страны. Без этого не будет ни стабильности, ни развития. (...) Принцип справедливости, который начинается с демократии Великой степи, должен быть строго соблюден. Потеря его равна потере самого себя для человечества и для нации". (...) Как говорил наш мудрый народ, "путь справедливости - тяжелый путь". Но для нас нет другого пути... Этой ценностью, в первую очередь, должны руководствоваться в государственной политике", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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