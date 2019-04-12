Еще на 23 поселка меньше должно стать в Костанайской области

О необходимости оптимизировать в 2019-м году населенные пункты в 8 районах сообщил 11 апреля на областном совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ.

- В Костанайской области насчитывается 23 поселка с численностью населения менее 50 человек, по которым необходимо рассмотреть вопрос оптимизации, - сказал Исенбаев. - Такие населенные пункты имеются в Денисовском районе - 4 села, в Камыстинском - 2, в Карабалыкском - 6, Карасуском - 2, Костанайском - 1, Мендыкаринском - 2, Сарыкольском - 3 и Узункольском - 3 районах.

Число сельских населенных пунктов в регионе неуклонно уменьшается. Комментируя необходимость оптимизации, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ напомнил: когда он пришел на должность (сентябрь 2015 года - «НГ»), их было 630. Сейчас, по официальной статистике, 548.