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Ольга Колоколова
Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается
А это не борьба с ветряными мельницами? Вон взять последний рисунок красивый где фламинго. Завтра на этом месте черным опять напишут ссылку и эту ссылку при этом увидит еще больше народу, т.к. она...
12.04.19 11:58
drakon
Еще на 23 поселка меньше должно стать в Костанайской области
Скоро один Нур - Султан, останется. Не надо будет строить - дороги, водопроводы. Ни о чём думать - не надо... :-o :lol:
12.04.19 11:53
Сергей_я
Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается
Хозяин: выложите как это экономно и рационально! т.е. вы считаете что один балончик черной краски будет дороже росыпи цветов? Хозяин: Или хотя бы 2000 тенге на один балончик с краской...
12.04.19 11:20
Трэвэл
Клуб меценатов в 19-й раз вручил свои премии деятелям науки, культуры и спорта в Костанае
yudjin: А почему бы не подарить покраску например моего дома Обратись к своему ПКСК, пусть помогут страдальцу, направь свою "энергию" в их сторону, а то сидеть здесь и умничать все...
12.04.19 11:07
dandiv
Полицейский поймал грабителя по горячим следам в свой выходной день в Рудном
НГ, может сменить заголовок? Наверно не в выходной день, а в нерабочее время? Если бы был выходной, то полицейский был бы не в форме, тогда как подбежавший парень понял что это полицейский?
12.04.19 09:59
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Еще на 23 поселка меньше должно стать в Костанайской области

Галина КАТКОВА

12 апреля 2019, 11:36 |  Государство

О необходимости оптимизировать в 2019-м году населенные пункты в 8 районах сообщил 11 апреля на областном совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ.

- В Костанайской области насчитывается 23 поселка с численностью населения менее 50 человек, по которым необходимо рассмотреть вопрос оптимизации, - сказал Исенбаев. - Такие населенные пункты имеются в Денисовском районе - 4 села, в Камыстинском - 2, в Карабалыкском - 6, Карасуском - 2, Костанайском - 1, Мендыкаринском - 2, Сарыкольском - 3 и Узункольском - 3 районах.

Число сельских населенных пунктов в регионе неуклонно уменьшается. Комментируя необходимость оптимизации, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ напомнил: когда он пришел на должность (сентябрь 2015 года - «НГ»), их было 630. Сейчас, по официальной статистике, 548.
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§ drakon
Re: Еще на 23 поселка меньше должно стать в Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16046
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.04.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро один Нур - Султан, останется.
Не надо будет строить - дороги,
водопроводы. Ни о чём думать - не надо... :-o :lol:
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