Еще на 23 поселка меньше должно стать в Костанайской области
Галина КАТКОВА
О необходимости оптимизировать в 2019-м году населенные пункты в 8 районах сообщил 11 апреля на областном совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ.
- В Костанайской области насчитывается 23 поселка с численностью населения менее 50 человек, по которым необходимо рассмотреть вопрос оптимизации, - сказал Исенбаев. - Такие населенные пункты имеются в Денисовском районе - 4 села, в Камыстинском - 2, в Карабалыкском - 6, Карасуском - 2, Костанайском - 1, Мендыкаринском - 2, Сарыкольском - 3 и Узункольском - 3 районах.
Число сельских населенных пунктов в регионе неуклонно уменьшается. Комментируя необходимость оптимизации, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ напомнил: когда он пришел на должность (сентябрь 2015 года - «НГ»), их было 630. Сейчас, по официальной статистике, 548.
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