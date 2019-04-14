Появились фото всех финалисток "Мисс Казахстан"

Появились фото финалисток конкурса красоты "Мисс Казахстан - 2019", сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе национального конкурса, финал "Мисс Казахстан - 2019" состоится 2 мая в Нур-Султане, на сцене Nomad city hall.

Предлагаем посмотреть фотоснимки всех участниц конкурса.

Адема Абылай, Талдыкорган

Жазира Адилбеккызы, 18 лет, Талдыкорган

Айдана Каримова, 16 лет, Уральск

В этом году "Мисс Казахстан" пройдет в новом формате с учетом опыта глобального конкурса "Мисс мира".

Анара Какимова, 20 лет, Петропавловск

Анастасия Бабич, 17 лет, Костанай

Балжанат Анас, 19 лет, Шымкент

В этом году специальным проектом национального конкурса "Мисс Казахстан" стала серия рекламно-просветительских роликов, созданных при поддержке Министерства культуры и спорта. В красочных мини-фильмах победительницы региональных туров говорят о туристических возможностях своих городов.

Диана Бахтияркызы, 19 лет, Семей

Александра Беглова, 23 года, Нур-Султан

Айдана Болат, 19 лет, Кокшетау

Гульбану Абишева, 22 года, Актобе

В новом формате будут сняты презентационные ролики для крупнейших мировых конкурсов "Мисс Вселенная" и "Мисс мира" - впервые они будут посвящены сакральным местам Казахстана.

Дария Кенчинбаева, 17 лет, Тараз

Диана Абишева, 16 лет, Алматы

Еркеназ Сейфулла, 17 лет, Нур-Султан

По мнению организаторов "Мисс Казахстан", предстоящий конкурс привлечет потенциальных туристов.

Екатерина Ефименко, 23 года, Кокшетау

Жанель Жуман, 21 год, Семей

Жанель Заурова, 16 лет, Петропавловск

Камила Кожаханова, 19 лет, Алматы

Камила Серикбай, 16 лет, Кызылорда

Мадина Батык, 19 лет, Павлодар

Елизавета Максимова, 18 лет, Темиртау

Милена Куйда, 19 лет, Усть-Каменогорск

Надежда Недосекова, 18 лет, Семей

Асылжан Нуралина, 17 лет, Атырау

Диана Рыстаева, 21 год, Тараз

Дарига Сакбасынова, 17 лет, Караганда

Сания Мергалиева, 21 год, Нур-Султан

Динара Сарыева, 19 лет, Актау

Тахмина Увазырова, 19 лет, Усть-Каменогорск

Арайлым Хамитова, 18 лет, Жезказган

Эльмира Калбай, 18 лет, Актобе

Эмилия Гусманова, 17 лет, Уральск