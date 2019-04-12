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Ольга Колоколова
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А это не борьба с ветряными мельницами? Вон взять последний рисунок красивый где фламинго. Завтра на этом месте черным опять напишут ссылку и эту ссылку при этом увидит еще больше народу, т.к. она...
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drakon
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12.04.19 11:53
Сергей_я
Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается
Хозяин: выложите как это экономно и рационально! т.е. вы считаете что один балончик черной краски будет дороже росыпи цветов? Хозяин: Или хотя бы 2000 тенге на один балончик с краской...
12.04.19 11:20
Трэвэл
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dandiv
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44 тысячи бюджетных работников задействуют на выборах президента Казахстана

informburo.kz

12 апреля 2019, 09:50 |  Государство

В Центральной избирательной комиссии Казахстана сообщили, что на внеочередных президентских выборах будут заняты 69 509 человек, 43 945 из них – работники бюджетных организаций, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта informburo.kz

ЦИК планирует затратить на проведение выборов 12,1 млрд тенге. 77% из этой суммы уйдёт на оплату труда членов избирательных комиссий.

"Общее количество членов избирательных комиссий составит 69 509 человек, в числе которых 43 945 работников бюджетных организаций – учителя, врачи, сотрудники библиотек и другие, а также 2413 пенсионеров, 2401 самозанятых, 103 студента", – сообщили в ЦИК.

В избирательной комиссии отметили, что, согласно Закону "О выборах в Республике Казахстан", зарплата членов избирательных комиссий составляет не менее трёх минимальных заработных плат.

"Центральная избирательная комиссия при составлении бюджетной заявки руководствовалась, прежде всего, строгим соблюдением принципов законодательства. Полагаем, что любой труд должен быть оплачен в соответствии с установленными нормами", – отметили в ЦИК.

Оставшиеся 23% суммы потратят на организацию и деятельность избирательных комиссий, аренду помещений, оплату труда консультантов, экспертов, членов лингвистической комиссии. Государство также оплатит выступления кандидатов, проведение их публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов, транспортные расходы и изготовление информационных плакатов.

9 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил внеочередные президентские выборы. Они состоятся 9 июня.

В Центральной избирательной комиссии РК сообщили, что на предвыборную кампанию каждого зарегистрированного кандидата в президенты Казахстана планируется выделить по 7,5 млн тенге из бюджета. Выдвижение кандидатов началось 10 апреля и закончится в 18.00 28 апреля.
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