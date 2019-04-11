Клуб меценатов в 19-й раз вручил свои премии деятелям науки, культуры и спорта в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Церемония вручения премий "Казына", "Шабыт" и специальной премии прошла сегодня, 11 апреля, в концертном зале Дворца молодежи, который был построен также на средства спонсоров.
Обладателями премий в 13-ти номинациях стали 38 жителей Костанайской области.
- Я в Клубе меценатов с 2000-го года, с самого начала, - рассказал «НГ» директор ТОО «Алюминстрой» (Аркалык) Абай МУКАНОВ. - Каждый меценат в этом году вложил 1 600 000 тенге. Но нам не жалко, главное, чтобы эти подъемные деньги помогли награждённым.
Отбор претендентов на премии начался в феврале 2019 года. Все участники сами подавали заявки. Среди награжденных в этом году было много таких, кто получил премию впервые. По правилам лауреатам нельзя подавать заявки в течение 3 лет. Раньше этот срок составлял 5 лет.
«Шабыт» - премия для молодых талантливых людей (возраст претендентов до 35 лет). Премия «Қазына» предназначена для высокопрофессиональных мастеров (возраст от 35 лет).
- Я узнала о том, что победила в конкурсе, 3 дня назад, - сообщила "НГ" лауреат премии "Шабыт" в номинации «Сельский подвижник» Фариза ЖОЛАМАНОВА. - Я работаю художественным руководителем в доме культуры Амангельдинского района уже 7 лет. За плечами много республиканских и международных побед, теперь уже мои воспитанники побеждают в конкурсах. Самое важное, что эта премия помогает понять цену своего труда. Правда, ещё не думала, на что потрачу деньги.
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ призвал меценатов помочь в благоустройстве областного центра. К юбилею Костаная собираются обновить фасады пяти объектов с ночной подсветкой: АО "Правительство для граждан", АО "Банк Центр кредит", АО "Казахтелеком", АО "Народный банк" и Бизнес-центр. На эти работы требуется около 78,5 млн. тенге.
- Я выражаю особую благодарность меценатам, которые помогают сделать наш город лучше, - отметил глава региона. - Костанайские предприниматели и сельхозтоваропроизводители, как всегда, поддержали призыв Елбасы и в рамках проекта «Бақытты отбасы» активно принимают участие в приобретении и ремонте жилья, обеспечения углем, дровами, продуктами питания и другой помощью нуждающихся многодетных и малообеспеченных семей. На сегодня предоставлено жилье 22 многодетным семьям.
В этом году церемонию не стали разбавлять концертными номерами: сначала наградили всех лауреатов, после чего выступили государственный ансамбль танца «Урал» (Челябинск), вокальная группа «Назар» ("Казахконцерт", Нур-Султан) и столичный симфонический оркестр.
За 19 лет костанайский Клуб меценатов выдал 477 премий, их обладателями стали 498 человек и 41 коллектив. Общая сумма премий превысила 248 млн тенге.
Премия "Шабыт"
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Номинация «Изобразительное искусство»
|Садовникова Екатерина Викторовна
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Преподаватель кафедры «Декоративно прикладного мастерства и дизайна» Костанайского педагогического колледжа. С 2014 года участница городских и областных выставок. В 2017 году стала автором иллюстраций к сборнику сказок «Сказки о дружбе» костанайских авторов (Н.Коротких «Теремок для достар», А.Сусловой «О сайгочонке и бабочке», Л. и А.Сусловых «О жеребятах, которые умели дружить»). Автор персональной выставки «Жажда жизни».
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Номинация «Литература»
|Кангожин Аслан Жаксылыкович
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Главный редактор сайта «ТаймПресс». Работал в районной газете «Біздің Торғай», с 2008 по 2016 гг. – в районной газете «Көзқарас-Взгляд» (сейчас «Арна»), 2009-2016 гг. – в газете «Костанай-Агро», с января 2017 г. заместитель гл. редактора региональной общественно-политической газеты «Нұрлы таң».
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Номинация «Театральное искусство»
|Турсунова Диана Байдаулетовна
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С 2013 года актриса областного казахского театра драмы имени И. Омарова. Занята в 11 спектаклях текущего репертуара театра. В 2018 году сыграла роль Агафьи Тихоновны в фарсе «Үйлену» (Н. Гоголь). Выступает как ведущая мероприятий областного уровня. Награждена Грамотой Управления культуры акимата Костанайской области (2015 г.).
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Номинация «Музыкальное искусство»
|Мухиядинов Ербол Ишанбекович
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С 2010 года артист-инструменталист (контрабас) областной филармонии им. Е. Умурзакова. Активно работает в двух коллективах: в оркестре казахских народных инструментов и Камерном оркестре. Является единственным исполнителем на контрабасе в нашей области, выступает как солист-инструменталист с отдельными концертными номерами.
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Номинация «Вокальное искусство»
|Назарханов Меримхан Куанышович
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Студент Рудненского музыкального колледжа по классу «Народное пение с домброй». Победитель городских, областных, республиканских и Международных конкурсов.
|Намиялы Динара Нұржанқызы
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Солистка-вокалистка Костанайской областной филармонии имени Е. Умурзакова (с 2016 г.). В 2017 г. прослушала курсы «Эстрада вокалисі» в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Лауреат областных, республиканских и Международных конкурсов, в т.ч. финалист проекта «Жұлдыздары сәт» телеканала «Қазақстан» (2013 г.), победитель шоу «Жанды дауыс» телеканала «Хабар» (2015 г.).
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Номинация «Хореография»
|Балгинбаева Айгерим Мейрамбековна
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С 2011 года является руководителем «Народного» хореографического ансамбля «Ақбота» Аркалыкского городского Дворац культуры. Коллектив постоянный участник областных конкурсов, фестивалей, праздников, а так же городских мероприятий и ежегодный участник смотров художественной самодеятельности. Ансамбль «Ақбота» победитель областных, республиканских, международных конкурсов, республиканского проекта «Аймақтар Аламаны».
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Номинация «Журналистика»
|Ескабулов Куаныш Сейдуллаевич
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В 2007-2010 г.г. работал в Павлодарской областной газете «Serpin» главным редактором. В 2010-2011 гг. – редактор ток-шоу «Сонымен, солай дейік...» агентства «Хабар». В 2011-2015 гг. – редактор газеты «Білім шаңырағы» (РИИ). Также работает собственным корреспондентом областной газеты «Қостанай таңы» в г. Рудном. В 2015-2017 гг. редактор газеты «Магнетит» при ССГПО. С 2018 г. PR-менеджер в АО ССГПО.
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Номинация «Наука»
|Бейшова Индира Салтановна
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Профессор кафедры биологии и химии Аграрно-биологического факультета Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова. Заведующая отделом молекулярно-генетических исследований испытательной лаборатории производства продуктов питания научно-инновационного центра КГУ им. А,Байтурсынова. Стаж работы 13 лет. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, профессор (2018 г.)
Лауреат премии «Шабыт» Костанайского Клуба меценатов (2012 год – 1/2)
|Группа молодых учёных:(Ковальчук Александр Михайлович, Ульянов Вадим Алекандрович, Поддудинская Татьяна Владимировна)
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Группа молодых ученых отдела молекулярно-генетических исследований научно-инновационного центра Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова активно участвует в проведении прикладных научных исследований в области молекулярной генетики животных и растений. В рамках научных исследований было получено 16 инновационных патентов на полезную модель.
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Номинация «Сельский подвижник»
|Жоламанова Фариза Оңғарқызы
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В период учебы работала в областной филармонии имени Е. Умурзакова. В 2012 г. начала трудовую деятельность в районном Доме культуры имени К. Абенова Амангельдинского района. Принимала участие в областных, республиканских конкурсах. Имя занесено в «Золотую книгу молодежи Амангельдинского района» (2017 г.). Является руководителем ряда творческих коллективов: хора, детской вокальной группы «Болашақ», женского трио «Ақ кербез». Участники самодеятельности неоднакратно завоевывали призовые места в областных, республиканских и международных конкурсах.
|Шынгисов Асхат Тулегенович
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Деятельность начал в 2010 г. в районном Доме культуры «Юбилейный», 2012-2013 гг. работал в РДК им. Н. Ахметбекова Джангельдинского района, с 2013 г. трудится в родном селе учителем музыки в средней школе им. Амангельды (по программе «С дипломо в село»). Активный участник районных, областных, республиканских мероприятий.
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Номинация «Образование»
|Сейчанова Динара Габитовна
|
Работает в Костанайском строительном колледже преподавателем специальных дисциплин. В 2017-2018 учебном году являлась членом экспертной комиссии по проверке тестов КТ Министерства образования и науки РК в г. Астана. В рамках Дорожной карты государственной Программы «Цифровой Казахстан» под руководством Сейчановой Д.Г. разработан проект «Электронная карта для информированности населения об эпизоотической ситуации области».
|
Номинация «Руководитель творческого коллектива»
|Амирхамзин Наурызбай Касенгалиевич
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Педагог кафедры искусств Костанайского государственного педагогического университета им. О. Султангазина. Руководитель домбровой студии «Нұр әуен» при Городской школе детского творчества, частной студии. Студия неоднократный победитель Международных, республиканских, областных конкурсов.
|
Номинация «Спорт»
|Қабыл Тұрсынай Тұрарқызы
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Студентка 2 курса факультета физической культуры, спорта и туризма Костанайского государственного педагогического университетаим. Султангазина. С 15 лет занимается пауэрлифтингом. Член сборной команды Республики Казахстан.
Премия «Қазына»
|
Номинация «Изобразительное искусство»
|Божаков Танаткан Баяхметович
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Мастер резьбы по дереву.Стаж работы 20 лет. ТОО «Дозор ИКА». В 2018 году – участник Республиканской выставки «Даму-бизнес», выставки «Қолөнер», ежегодной выставки Республиканского форума волонтеров, фестиваля «Қымыз мұрындық», выставки, посвященной Дню Первого Президента, выставки, посвященной 26-й сессии Ассамблеи народа Костанайской области. Участник областного форума ремесленников Костанайской области.
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Номинация «Литература»
|Досов Абдрахман Сергалиевич
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Поэт, переводчик, лауреат областных литературных конкурсов, дипломант Московского международного конкурса детско-юношеской художественной литературы им. А.Н. Толстого. Автор 6 книг.
Лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2005 год – 1/2, 2011 год - полная), специальной премии (2016 год, 250 тыс. тенге)
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Номинация «Театральное искусство»
|Садыкова Алия Елубаевна
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Стаж работы 25 лет. С 2014 года работает режиссером-постановщиком в Аркалыкском казахском театре юного зрителя. Поставлено более 30 спектаклей. В 2018 году поставлена драма «Мәңгүрт» (Ч. Айтматов), сказки «Кошкин дом» (С. Маршак), «Алтын шөжек» (В. Орлов), «Золотой цыпленок» (В. Орлов).
|
Номинация «Музыкальное искусство»
|Молдахметова Назгуль Молдабековна
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Стаж творческой деятельности 25 лет. Солист-инструменталист (кобыз-прима), артист оркестра казахских народных инструментов, ансамбля фольклорной музыки «Ақжелең», лауреат и дипломант международных и республиканских конкурсов в городах Тараз,Актобе, Алматы, Москва,Красноярск.
|
Номинация «Вокальное искусство»
|Молдагалиев Талгат Назарханович
|
С 2005 года солист-вокалист Костанайской областной филармонии имени Е. Умурзакова. Стаж 14 лет.С 2013 г. работает преподавателем Рудненского музыкального колледжа.
Лауреат премии «Шабыт» Костанайского Клуба меценатов (2010 год, полная)
|
Номинация «Хореография»
|Пинженина Юлия Сергеевна
|
Педагог-хореограф, руководитель творческого коллектива Карабалыкской детской школы искусств, районного Дома культуры Творческая деятельность в сфере культуры Карабалыкского района началась с 2004 г. Руководитель хореографического коллектива «Ручеек» (3 возрастные группы).
|
Номинация «Журналистика»
|Фефелова Людмила Ивановна
|
Член Союза журналистов РК. С 1995 г. работает журналистом региональной газеты «Костанайские новости». Инициатор проекта «Это наша история», по итогам проекта издана книга «Портреты истории» (2016 г). В 2018 г. стартовал проект «Легендарные директора Костанайщины» (автор 28 очерков). В 2005, 2007, 2009, 2011 гг. награждена дипломами и премиями областного Союза журналистов. В 2009 г. награждалась Губернатором Кемеровской области А.Тулеевым, в 2016 г. награждена Премией и дипломом им.М.Сералина, 2017 г. медалью с.Шолақсай.
Лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2004 год - 1/2)
|
Номинация «Наука»
|Хабдуллина Зауреш Кинаятовна
|
Заведующая кафедрой электроэнергетики и теплоэнергетики Рудненского индустриального института. Стаж работы 42 года. Кандидат технических наук (Московского энергетического института, 1993 г.), доктор технических наук (Автоматики и информационных технологий» при Национальной академии наук Кыргызской республики (2013 г.).
|
Номинация «Культурное наследие»
|Даценко Павел Васильевич
|
Ветеран Великой Отечественной войны. Работал следователем следственного отделения. С 1952 г. до выхода на пенсию работал на оперативных и руководящих должностях КГБ по Кустанайской области. Автор 3 книг. В 2018 г. опубликовал книгу «Сказания о довоенном мире, войне окопной и незримом фронте» (воспоминания о ВОВ, послевоенной жизни и работе в КГБ).
|Кожахметов Еркин
|
Пенсионер. Ученики Еркина Кожахметова являются художественными руководителями филармоний, преподавателями консерваторий и колледжей. Награжден Грамотой акима Костанайской области за вклад в развитие культуры и искусства области.
|
Номинация «Сельский подвижник»
|Гартель Оксана Александровна
|
Стаж работы в сфере культуры более 20 лет. В течение последних восьми лет работает в районном доме культуры в должности художественного руководителя Аулиекольского районногорайнного Дома культуры.
Диплом Клуба меценатов 2003 год, лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2007 год, 1/2)
|
Номинация «Образование»
|Бекмагамбетова Майсара Жаугаштиновна
|
Профессор кафедры истории Казахстана социально-гуманитарного факультета Костанайского государственного педагогического университета имени Султангазина. Общий педагогический стаж составляет 23 года.
|
Номинация «Руководитель творческого коллектива»
|Вильянова Наталья Сергеевна
|
С 2004 г. артист оркестра русских народных инструментов, с 2006 г. – оркестра казахских народных инструментов. Концертмейстер группы баянов оркестра казахских народных инструментов. За свою творческую деятельность проявила себя как солист с оркестром, дирижер с оркестром.
|Тулупова Елена Петровна
|
Преподаватель по классу скрипки с 1980 г. 30 лет руководит ансамблем скрипачей «ViolinDoStar», 20 лет ансамбль является лучшим в Республике Казахстан. Коллектив является активным участником мероприятий городского, областного масштаба.
Лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2006 год, полная)
Специальная премия
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Номинация «Литература»
|Байдалы Куляш Керимбеккызы
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Журналист, стаж работы 40 лет. Работала в газетах «Коммунизм таңы», «Алғабас», «Костанай», переводчиком в АО «Печатный двор», а также редактором «Вестника КГПИ», была собственным корреспондентом республиканской газеты «Айқын». Первая публикация в 1976 г. в журнале «Женщины Казахстана». Печаталась в различных республиканских и местных СМИ. Пишет в жанре сатиры. Автор книги «Бұл сен емес». В 2018 г. издана книга сатиры «Ұры ой».
|
Мұқатов Нағашыбай Оразбайұлы
|
Старший преподователь КГУ им. А.Байтурсынова. Член Союза писателей РК. Заслуженный деятель культуры РК. Почетный гражданин Торгая и г.Аркалык. Кандидат филологических наук. Известный поэт, авторитетный журналист. Победитель республиканских конкурсов акынов. Автор более 10 книг. В 2018 году издана книга документальных рассказов и стихов «Оразбайдың он баласы» и книга-поэма «Жұлдызды адам» об Алмате Турсунове.
Лауреат премии «Қазына» Клуба меценатов (2001 год – полная, 2008 год – 1/2, 2015 год – полная)
|
Номинация «Театральное искусство»
|Удесиани Анна Эдуардовна
|
Артистка высшей категории Областного русского драматического театра. Творческий стаж более 20 лет. Задействована в 10 спектаклях текущего репертуара театра. последние годы активно занимается режиссурой, поставлено более 10 спектаклей для взрослых и детей. Одна из последних работ – спектакль «Монолог матери: «Мой сын – наркоман», в котором затрагиваются важные для нашего общества проблемы наркомании среди молодежи.
|
Номинация «Музыкальное искусство»
|Пыжовский Владимир Петрович
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Композитор, поэт, исполнитель. Автор более 100 песен. Солист-вокалист областной филармонии. Один из самых ярких представителей бардовской пенсни Костанайской области.
|
Номинация «Вокальное искусство»
|Квитка Ольга Викторовна
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С 2001 г. солистка-вокалистка областной филармонии имени Е. Умурзакова. Неоднократный лауреат областных, республиканских и международных конкурсов и фестивалей.
Лауреат премии «Шабыт» Костанайского Клуба меценатов (2008 год, 1/2).
|
Номинация «Журналистика»
|Аязбеков Жанұзақ
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Директор-Главный редактор областной газеты «Қостанай таңы». Более 19 лет занимал должность заместителя директора-главного редактора Костанайского областного филиала АО РТРК «Қазақстан» (телеканал «Қазақстан-Қостанай). С 2014 года по сегодняшний день работает Директором-Главным редактором областной газеты «Қостанай таңы». В 2018 г., в год 40-летия творческой деятельности, вышла в свет книга «Тіршіліктің сауалы», осуществлен ряд общественно-политических, информационно-аналитических и культурно-просветительских проектов.
Лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2087 год - 1/2; 2015 год - 1/2)
|Педан Инна Владимировна
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В СМИ – 20 лет. Заведующая мультимедийной службой новостей региональной газеты «Костанайские новости», действующий корреспондент. Под ее руководством интернет-ресурс «Костанайские новости» был отмечен дипломом акима Костанайской области и признан лучшим в области (2016 г.). В газете освещает вопросы жизнедеятельности областного центра, а также все оперативные события в разных сферах жизни в рубриках «Настоящее время», «Образование», «Наш город».
|
Номинация «Сельский подвижник»
|Ерденова Рысты Ерденовна
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Работает в сфере культуры более 48 лет, режиссер- постановщик, сценарист. Награждена нагрудным знаком «Отличник культуры СССР». Награждена почетной грамотой Министерства культуры Республики Казахстан. Лауреат всесоюзных, международных фестивалей.
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Номинация «Руководитель творческого коллектива»
|Есенбекова Айсавле
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КГУ им. А. Байтурсынова, режиссер студенческого театра «Шанырақ». За более чем 40 лет своей профессиональной деятельности проявила себя не только как актриса, но и талантливый режиссер-постановщик. С 2001 г. является руководителем студенческого театра «Шанырақ» (ранее носившего название «Жас өркен», переменован в 2017 г.).
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Клуб меценатов в 19-й раз вручил свои премии деятелям науки, культуры и спорта в Костанае
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Клуб меценатов в 19-й раз вручил свои премии деятелям науки, культуры и спорта в Костанае
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