Клуб меценатов в 19-й раз вручил свои премии деятелям науки, культуры и спорта в Костанае

Церемония вручения премий "Казына", "Шабыт" и специальной премии прошла сегодня, 11 апреля, в концертном зале Дворца молодежи, который был построен также на средства спонсоров.

Обладателями премий в 13-ти номинациях стали 38 жителей Костанайской области.

- Я в Клубе меценатов с 2000-го года, с самого начала, - рассказал «НГ» директор ТОО «Алюминстрой» (Аркалык) Абай МУКАНОВ. - Каждый меценат в этом году вложил 1 600 000 тенге. Но нам не жалко, главное, чтобы эти подъемные деньги помогли награждённым.

Отбор претендентов на премии начался в феврале 2019 года. Все участники сами подавали заявки. Среди награжденных в этом году было много таких, кто получил премию впервые. По правилам лауреатам нельзя подавать заявки в течение 3 лет. Раньше этот срок составлял 5 лет.

«Шабыт» - премия для молодых талантливых людей (возраст претендентов до 35 лет). Премия «Қазына» предназначена для высокопрофессиональных мастеров (возраст от 35 лет).

- Я узнала о том, что победила в конкурсе, 3 дня назад, - сообщила "НГ" лауреат премии "Шабыт" в номинации «Сельский подвижник» Фариза ЖОЛАМАНОВА. - Я работаю художественным руководителем в доме культуры Амангельдинского района уже 7 лет. За плечами много республиканских и международных побед, теперь уже мои воспитанники побеждают в конкурсах. Самое важное, что эта премия помогает понять цену своего труда. Правда, ещё не думала, на что потрачу деньги.

Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ призвал меценатов помочь в благоустройстве областного центра. К юбилею Костаная собираются обновить фасады пяти объектов с ночной подсветкой: АО "Правительство для граждан", АО "Банк Центр кредит", АО "Казахтелеком", АО "Народный банк" и Бизнес-центр. На эти работы требуется около 78,5 млн. тенге.

- Я выражаю особую благодарность меценатам, которые помогают сделать наш город лучше, - отметил глава региона. - Костанайские предприниматели и сельхозтоваропроизводители, как всегда, поддержали призыв Елбасы и в рамках проекта «Бақытты отбасы» активно принимают участие в приобретении и ремонте жилья, обеспечения углем, дровами, продуктами питания и другой помощью нуждающихся многодетных и малообеспеченных семей. На сегодня предоставлено жилье 22 многодетным семьям.

В этом году церемонию не стали разбавлять концертными номерами: сначала наградили всех лауреатов, после чего выступили государственный ансамбль танца «Урал» (Челябинск), вокальная группа «Назар» ("Казахконцерт", Нур-Султан) и столичный симфонический оркестр.

За 19 лет костанайский Клуб меценатов выдал 477 премий, их обладателями стали 498 человек и 41 коллектив. Общая сумма премий превысила 248 млн тенге.

Премия "Шабыт"

Номинация «Изобразительное искусство» Садовникова Екатерина Викторовна Преподаватель кафедры «Декоративно прикладного мастерства и дизайна» Костанайского педагогического колледжа. С 2014 года участница городских и областных выставок. В 2017 году стала автором иллюстраций к сборнику сказок «Сказки о дружбе» костанайских авторов (Н.Коротких «Теремок для достар», А.Сусловой «О сайгочонке и бабочке», Л. и А.Сусловых «О жеребятах, которые умели дружить»). Автор персональной выставки «Жажда жизни». Номинация «Литература» Кангожин Аслан Жаксылыкович Главный редактор сайта «ТаймПресс». Работал в районной газете «Біздің Торғай», с 2008 по 2016 гг. – в районной газете «Көзқарас-Взгляд» (сейчас «Арна»), 2009-2016 гг. – в газете «Костанай-Агро», с января 2017 г. заместитель гл. редактора региональной общественно-политической газеты «Нұрлы таң». Номинация «Театральное искусство» Турсунова Диана Байдаулетовна С 2013 года актриса областного казахского театра драмы имени И. Омарова. Занята в 11 спектаклях текущего репертуара театра. В 2018 году сыграла роль Агафьи Тихоновны в фарсе «Үйлену» (Н. Гоголь). Выступает как ведущая мероприятий областного уровня. Награждена Грамотой Управления культуры акимата Костанайской области (2015 г.). Номинация «Музыкальное искусство» Мухиядинов Ербол Ишанбекович С 2010 года артист-инструменталист (контрабас) областной филармонии им. Е. Умурзакова. Активно работает в двух коллективах: в оркестре казахских народных инструментов и Камерном оркестре. Является единственным исполнителем на контрабасе в нашей области, выступает как солист-инструменталист с отдельными концертными номерами. Номинация «Вокальное искусство» Назарханов Меримхан Куанышович Студент Рудненского музыкального колледжа по классу «Народное пение с домброй». Победитель городских, областных, республиканских и Международных конкурсов. Намиялы Динара Нұржанқызы Солистка-вокалистка Костанайской областной филармонии имени Е. Умурзакова (с 2016 г.). В 2017 г. прослушала курсы «Эстрада вокалисі» в Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. Лауреат областных, республиканских и Международных конкурсов, в т.ч. финалист проекта «Жұлдыздары сәт» телеканала «Қазақстан» (2013 г.), победитель шоу «Жанды дауыс» телеканала «Хабар» (2015 г.). Номинация «Хореография» Балгинбаева Айгерим Мейрамбековна С 2011 года является руководителем «Народного» хореографического ансамбля «Ақбота» Аркалыкского городского Дворац культуры. Коллектив постоянный участник областных конкурсов, фестивалей, праздников, а так же городских мероприятий и ежегодный участник смотров художественной самодеятельности. Ансамбль «Ақбота» победитель областных, республиканских, международных конкурсов, республиканского проекта «Аймақтар Аламаны». Номинация «Журналистика» Ескабулов Куаныш Сейдуллаевич В 2007-2010 г.г. работал в Павлодарской областной газете «Serpin» главным редактором. В 2010-2011 гг. – редактор ток-шоу «Сонымен, солай дейік...» агентства «Хабар». В 2011-2015 гг. – редактор газеты «Білім шаңырағы» (РИИ). Также работает собственным корреспондентом областной газеты «Қостанай таңы» в г. Рудном. В 2015-2017 гг. редактор газеты «Магнетит» при ССГПО. С 2018 г. PR-менеджер в АО ССГПО. Номинация «Наука» Бейшова Индира Салтановна Профессор кафедры биологии и химии Аграрно-биологического факультета Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова. Заведующая отделом молекулярно-генетических исследований испытательной лаборатории производства продуктов питания научно-инновационного центра КГУ им. А,Байтурсынова. Стаж работы 13 лет. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, профессор (2018 г.) Лауреат премии «Шабыт» Костанайского Клуба меценатов (2012 год – 1/2) Группа молодых учёных:(Ковальчук Александр Михайлович, Ульянов Вадим Алекандрович, Поддудинская Татьяна Владимировна) Группа молодых ученых отдела молекулярно-генетических исследований научно-инновационного центра Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова активно участвует в проведении прикладных научных исследований в области молекулярной генетики животных и растений. В рамках научных исследований было получено 16 инновационных патентов на полезную модель. Номинация «Сельский подвижник» Жоламанова Фариза Оңғарқызы В период учебы работала в областной филармонии имени Е. Умурзакова. В 2012 г. начала трудовую деятельность в районном Доме культуры имени К. Абенова Амангельдинского района. Принимала участие в областных, республиканских конкурсах. Имя занесено в «Золотую книгу молодежи Амангельдинского района» (2017 г.). Является руководителем ряда творческих коллективов: хора, детской вокальной группы «Болашақ», женского трио «Ақ кербез». Участники самодеятельности неоднакратно завоевывали призовые места в областных, республиканских и международных конкурсах. Шынгисов Асхат Тулегенович Деятельность начал в 2010 г. в районном Доме культуры «Юбилейный», 2012-2013 гг. работал в РДК им. Н. Ахметбекова Джангельдинского района, с 2013 г. трудится в родном селе учителем музыки в средней школе им. Амангельды (по программе «С дипломо в село»). Активный участник районных, областных, республиканских мероприятий. Номинация «Образование» Сейчанова Динара Габитовна Работает в Костанайском строительном колледже преподавателем специальных дисциплин. В 2017-2018 учебном году являлась членом экспертной комиссии по проверке тестов КТ Министерства образования и науки РК в г. Астана. В рамках Дорожной карты государственной Программы «Цифровой Казахстан» под руководством Сейчановой Д.Г. разработан проект «Электронная карта для информированности населения об эпизоотической ситуации области». Номинация «Руководитель творческого коллектива» Амирхамзин Наурызбай Касенгалиевич Педагог кафедры искусств Костанайского государственного педагогического университета им. О. Султангазина. Руководитель домбровой студии «Нұр әуен» при Городской школе детского творчества, частной студии. Студия неоднократный победитель Международных, республиканских, областных конкурсов. Номинация «Спорт» Қабыл Тұрсынай Тұрарқызы Студентка 2 курса факультета физической культуры, спорта и туризма Костанайского государственного педагогического университетаим. Султангазина. С 15 лет занимается пауэрлифтингом. Член сборной команды Республики Казахстан.

Премия «Қазына»

Номинация «Изобразительное искусство» Божаков Танаткан Баяхметович Мастер резьбы по дереву.Стаж работы 20 лет. ТОО «Дозор ИКА». В 2018 году – участник Республиканской выставки «Даму-бизнес», выставки «Қолөнер», ежегодной выставки Республиканского форума волонтеров, фестиваля «Қымыз мұрындық», выставки, посвященной Дню Первого Президента, выставки, посвященной 26-й сессии Ассамблеи народа Костанайской области. Участник областного форума ремесленников Костанайской области. Номинация «Литература» Досов Абдрахман Сергалиевич Поэт, переводчик, лауреат областных литературных конкурсов, дипломант Московского международного конкурса детско-юношеской художественной литературы им. А.Н. Толстого. Автор 6 книг. Лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2005 год – 1/2, 2011 год - полная), специальной премии (2016 год, 250 тыс. тенге) Номинация «Театральное искусство» Садыкова Алия Елубаевна Стаж работы 25 лет. С 2014 года работает режиссером-постановщиком в Аркалыкском казахском театре юного зрителя. Поставлено более 30 спектаклей. В 2018 году поставлена драма «Мәңгүрт» (Ч. Айтматов), сказки «Кошкин дом» (С. Маршак), «Алтын шөжек» (В. Орлов), «Золотой цыпленок» (В. Орлов). Номинация «Музыкальное искусство» Молдахметова Назгуль Молдабековна Стаж творческой деятельности 25 лет. Солист-инструменталист (кобыз-прима), артист оркестра казахских народных инструментов, ансамбля фольклорной музыки «Ақжелең», лауреат и дипломант международных и республиканских конкурсов в городах Тараз,Актобе, Алматы, Москва,Красноярск. Номинация «Вокальное искусство» Молдагалиев Талгат Назарханович С 2005 года солист-вокалист Костанайской областной филармонии имени Е. Умурзакова. Стаж 14 лет.С 2013 г. работает преподавателем Рудненского музыкального колледжа. Лауреат премии «Шабыт» Костанайского Клуба меценатов (2010 год, полная) Номинация «Хореография» Пинженина Юлия Сергеевна Педагог-хореограф, руководитель творческого коллектива Карабалыкской детской школы искусств, районного Дома культуры Творческая деятельность в сфере культуры Карабалыкского района началась с 2004 г. Руководитель хореографического коллектива «Ручеек» (3 возрастные группы). Номинация «Журналистика» Фефелова Людмила Ивановна Член Союза журналистов РК. С 1995 г. работает журналистом региональной газеты «Костанайские новости». Инициатор проекта «Это наша история», по итогам проекта издана книга «Портреты истории» (2016 г). В 2018 г. стартовал проект «Легендарные директора Костанайщины» (автор 28 очерков). В 2005, 2007, 2009, 2011 гг. награждена дипломами и премиями областного Союза журналистов. В 2009 г. награждалась Губернатором Кемеровской области А.Тулеевым, в 2016 г. награждена Премией и дипломом им.М.Сералина, 2017 г. медалью с.Шолақсай. Лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2004 год - 1/2) Номинация «Наука» Хабдуллина Зауреш Кинаятовна Заведующая кафедрой электроэнергетики и теплоэнергетики Рудненского индустриального института. Стаж работы 42 года. Кандидат технических наук (Московского энергетического института, 1993 г.), доктор технических наук (Автоматики и информационных технологий» при Национальной академии наук Кыргызской республики (2013 г.). Номинация «Культурное наследие» Даценко Павел Васильевич Ветеран Великой Отечественной войны. Работал следователем следственного отделения. С 1952 г. до выхода на пенсию работал на оперативных и руководящих должностях КГБ по Кустанайской области. Автор 3 книг. В 2018 г. опубликовал книгу «Сказания о довоенном мире, войне окопной и незримом фронте» (воспоминания о ВОВ, послевоенной жизни и работе в КГБ). Кожахметов Еркин Пенсионер. Ученики Еркина Кожахметова являются художественными руководителями филармоний, преподавателями консерваторий и колледжей. Награжден Грамотой акима Костанайской области за вклад в развитие культуры и искусства области. Номинация «Сельский подвижник» Гартель Оксана Александровна Стаж работы в сфере культуры более 20 лет. В течение последних восьми лет работает в районном доме культуры в должности художественного руководителя Аулиекольского районногорайнного Дома культуры. Диплом Клуба меценатов 2003 год, лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2007 год, 1/2) Номинация «Образование» Бекмагамбетова Майсара Жаугаштиновна Профессор кафедры истории Казахстана социально-гуманитарного факультета Костанайского государственного педагогического университета имени Султангазина. Общий педагогический стаж составляет 23 года. Номинация «Руководитель творческого коллектива» Вильянова Наталья Сергеевна С 2004 г. артист оркестра русских народных инструментов, с 2006 г. – оркестра казахских народных инструментов. Концертмейстер группы баянов оркестра казахских народных инструментов. За свою творческую деятельность проявила себя как солист с оркестром, дирижер с оркестром. Тулупова Елена Петровна Преподаватель по классу скрипки с 1980 г. 30 лет руководит ансамблем скрипачей «ViolinDoStar», 20 лет ансамбль является лучшим в Республике Казахстан. Коллектив является активным участником мероприятий городского, областного масштаба. Лауреат премии «Қазына» Костанайского Клуба меценатов (2006 год, полная)

Специальная премия