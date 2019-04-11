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Валентин
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11.04.19 17:19
yudjin
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11.04.19 17:16
Victor Yang
Такой пример - всем остальным наука
Валентин: Ещё 39 кандидатов в Президенты хочу Да хоть сто двадцать:www.youtube.com Блин, что со вставкой видео??
11.04.19 17:12
Валентин
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11.04.19 17:10
Валентин
Такой пример - всем остальным наука
Victor Yang: Теперь трижды прочти Рухани Жангыру и пять раз стратегию 2050. И не забывай каждое утро "Менин Елим" петь! Ещё 39 кандидатов в Президенты хочу, иначе жизнь не жизнь.
11.04.19 17:07
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Полицейский поймал грабителя по горячим следам в свой выходной день в Рудном

11 апреля 2019, 17:08 |  Криминал

Как сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 7 апреля, около 23 часов, младший сержант Рамзан ТИМУХАЕВ, возвращался домой, когда к нему подбежал молодой человек и стал просить о помощи. 

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области

- Он сказал, что неподалёку, в продуктовом магазине, где работает его подруга, был совершён грабёж, - рассказывает инспектор службы роты дорожно–патрульной полиции Тимухаев. - Собрав полную ориентировку преступника, мы побежали его искать.

Младший сержант передал информацию на пульт 102, откуда на помощь ему отправились сослуживцы. Пробегая мимо школы-гимназии № 10, Тимухаев заметил подозрительного человека, который пытался скрыться, но сотрудник полиции догнал и задержал его. На место задержания  прибыла автопатрульная служба, подозреваемого доставили в участок для дальнейших разбирательств.

"В ходе установления личности преступник, 22-летний парень, был опознан. Хозяйка магазина, из которого грабитель украл продукты, выражает благодарность полицейским за их профессионализм и оперативность", - сообщает пресс-служба.

Ведётся досудебное расследование по ст. 191 ч. 1 УК РК (грабеж).
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§ Ахмат
Полицейский поймал грабителя по горячим следам в свой выходной день в Рудном
Ахмат


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Сообщений: 30
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 11.04.19 - 18:09
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