Полицейский поймал грабителя по горячим следам в свой выходной день в Рудном
Как сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 7 апреля, около 23 часов, младший сержант Рамзан ТИМУХАЕВ, возвращался домой, когда к нему подбежал молодой человек и стал просить о помощи.
Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
- Он сказал, что неподалёку, в продуктовом магазине, где работает его подруга, был совершён грабёж, - рассказывает инспектор службы роты дорожно–патрульной полиции Тимухаев. - Собрав полную ориентировку преступника, мы побежали его искать.
Младший сержант передал информацию на пульт 102, откуда на помощь ему отправились сослуживцы. Пробегая мимо школы-гимназии № 10, Тимухаев заметил подозрительного человека, который пытался скрыться, но сотрудник полиции догнал и задержал его. На место задержания прибыла автопатрульная служба, подозреваемого доставили в участок для дальнейших разбирательств.
"В ходе установления личности преступник, 22-летний парень, был опознан. Хозяйка магазина, из которого грабитель украл продукты, выражает благодарность полицейским за их профессионализм и оперативность", - сообщает пресс-служба.
Ведётся досудебное расследование по ст. 191 ч. 1 УК РК (грабеж).
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