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Альтернативу "Болашаку" предложил придумать депутат

Tengrinews.kz

11 апреля 2019, 15:42 |  Общество

100 тысяч молодых казахстанцев обучаются за рубежом за свой счет и могут попадать в неприятности. Сенатор Али Бектаев предложил не пускать на самотек стремления молодежи и создать альтернативу программе "Болашак", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pexels.com

"За последние пять лет число студентов, обучающихся за рубежом, выросло в два раза. Во многих вузах мира сегодня обучается свыше 100 тысяч казахстанских молодых людей. Большинство обучаются за свой счет или в рамках иностранных стипендиальных программ. Каково будущее этих молодых людей? Вернутся ли они в Казахстан? Это национальная проблема, поэтому пришло время принять конкретные решения на государственном уровне", - заявил сенатор.

По его словам, из-за низкого уровня знания иностранного языка некоторые встречаются с трудностями, связанными с визовыми и миграционными проблемами. В последнее время среди казахстанских студентов за рубежом есть люди, которых обвиняют в причастности к продаже наркотиков, кражам, убийствам и терроризму.

"К сожалению, в Казахстане нет уполномоченной организации, которая занималась бы экспертизой мировых вузов, предоставляла информацию о материальных возможностях, при необходимости оказывала бы помощь и держала постоянную связь с молодыми людьми", - подчеркнул депутат.

Бектаев предложил принять новую программу госпомощи молодым казахстанцам, не получившим стипендию "Болашак", но желающим получить высшее или послевузовское образование за рубежом.

"В данной программе предлагаем внести частичное совместное финансирование со стороны государства молодых людей, особенно сельской молодежи. Должно быть предусмотрено финансирование подготовительных курсов, платы за проезд, стипендии. Необходимо дать приоритет университетам с бесплатной формой обучения", - перечислил он.

По его словам, эти вопросы можно возложить на АО "Центр международных программ" МОН.

Сенатор также предложил сократить список вузов по программе "Болашак" с 200 до 30 лучших в мире.
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§ Ахмат
Альтернативу "Болашаку" предложил придумать депутат
Ахмат


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Сообщений: 30
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 11.04.19 - 18:12
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