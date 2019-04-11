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Валентин
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11.04.19 17:19
yudjin
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drakon: Слыхал, там в Парке, бюсты Героев - устанавливают... Не слыхал, а видел: d.radikal.ru c.radikal.ru d.radikal.ru Поинтересовался у рабочего: бюсты тем же Героям, которые были на...
11.04.19 17:16
Victor Yang
Такой пример - всем остальным наука
Валентин: Ещё 39 кандидатов в Президенты хочу Да хоть сто двадцать:www.youtube.com Блин, что со вставкой видео??
11.04.19 17:12
Валентин
Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается
Сергей_я: Введу рациональное предложение. Нужно просто исправлять/добавлять символы в ссылке. +1
11.04.19 17:10
Валентин
Такой пример - всем остальным наука
Victor Yang: Теперь трижды прочти Рухани Жангыру и пять раз стратегию 2050. И не забывай каждое утро "Менин Елим" петь! Ещё 39 кандидатов в Президенты хочу, иначе жизнь не жизнь.
11.04.19 17:07
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Проблему сел, жители которых воду подвозят или пользуются речной, намерены нестандартно решить власти Костанайской области

Галина КАТКОВА

11 апреля 2019, 15:09 |  ЖКХ

В регионе 24 сельских населенных пункта, в которых около 5 800 человек вынуждены брать для питья воду из открытых источников без предварительной очистки. Еще в 30 поселков для 12 500 человек питьевую воду привозят. Статистика прозвучала сегодня, 11 апреля, на областном совещании.

Такие села есть в 9-ти районах: Амангельдинском, Джангельдинском, Карасуском, Карабалыкском, Костанайском, Мендыкаринском, Сарыкольском, Узункольском и Федоровском. Из указанного количества населенных пунктов предварительно отобрали 37, в каждом из которых живут больше 100 человек.

- В них необходимо устанавливать пункты очистки и раздачи воды, то есть обходиться без строительства разводящих сетей, - сказал на совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ.- Учитывая, что проектно-сметная документация будет разрабатываться без таких сетей, ориентировочно общая стоимость строительства выйдет небольшой и для 37 сел составит 6 млрд тенге, или в среднем на 1 село - 162 млн тенге.

Для подачи в пункты очистки и раздачи воды будут использоваться имеющиеся поверхностные источники, подземные, а где нет ни тех, ни других, предусмотрено подключение к групповым водопроводам.

Есть некоторые сдерживающие моменты, отметил Исенбаев. Нужно, например, проводить технологические изыскания, определяя качество воды и возможную необходимость снижать содержание в ней марганца, сероводорода, железа. Кроме того, очистные установки необходимо тестировать в местах будущего использования с учетом сезонных изменений качества воды - например, во время паводков, во время сильной жары, когда вода в озерах и реках «цветет».

- Поэтому акиматам Амангельдинского, Джангельдинского и Карасуского районов, где будут использованы поверхностные источники, необходимо организовать весенние, летние и осенние тестирования установок для очистки воды, - сказал Исенбаев.

Аким области Архимед Мухамбетов отметил, что установки должны быть хорошего качества. Рекомендовал обратить внимание на российское оборудование, которое активно используется в северных районах РФ.
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