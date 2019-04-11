Проблему сел, жители которых воду подвозят или пользуются речной, намерены нестандартно решить власти Костанайской области
Галина КАТКОВА
В регионе 24 сельских населенных пункта, в которых около 5 800 человек вынуждены брать для питья воду из открытых источников без предварительной очистки. Еще в 30 поселков для 12 500 человек питьевую воду привозят. Статистика прозвучала сегодня, 11 апреля, на областном совещании.
Такие села есть в 9-ти районах: Амангельдинском, Джангельдинском, Карасуском, Карабалыкском, Костанайском, Мендыкаринском, Сарыкольском, Узункольском и Федоровском. Из указанного количества населенных пунктов предварительно отобрали 37, в каждом из которых живут больше 100 человек.
- В них необходимо устанавливать пункты очистки и раздачи воды, то есть обходиться без строительства разводящих сетей, - сказал на совещании руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ.- Учитывая, что проектно-сметная документация будет разрабатываться без таких сетей, ориентировочно общая стоимость строительства выйдет небольшой и для 37 сел составит 6 млрд тенге, или в среднем на 1 село - 162 млн тенге.
Для подачи в пункты очистки и раздачи воды будут использоваться имеющиеся поверхностные источники, подземные, а где нет ни тех, ни других, предусмотрено подключение к групповым водопроводам.
Есть некоторые сдерживающие моменты, отметил Исенбаев. Нужно, например, проводить технологические изыскания, определяя качество воды и возможную необходимость снижать содержание в ней марганца, сероводорода, железа. Кроме того, очистные установки необходимо тестировать в местах будущего использования с учетом сезонных изменений качества воды - например, во время паводков, во время сильной жары, когда вода в озерах и реках «цветет».
- Поэтому акиматам Амангельдинского, Джангельдинского и Карасуского районов, где будут использованы поверхностные источники, необходимо организовать весенние, летние и осенние тестирования установок для очистки воды, - сказал Исенбаев.
Аким области Архимед Мухамбетов отметил, что установки должны быть хорошего качества. Рекомендовал обратить внимание на российское оборудование, которое активно используется в северных районах РФ.
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