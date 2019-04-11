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Выборы в Казахстане: известный экономист озвучил идеи для кандидатов в президенты

NUR.KZ

11 апреля 2019, 13:50 |  Общество

Выборы в Казахстане пройдут 9 июня. Один из известных казахстанских экономистов, старший партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов предложил идеи для будущих претендентов на пост президента. Свое видение он изложил в 10 пунктах и опубликовал"черновик кандидата" в Facebook, передает NUR.KZ.


Олжас Худайбергенов. Фото: facebook.com/o.khudaibergenov

Эксперт пишет, что, независимо от того, кто выиграет, он хотел бы видеть стоящие предложения с их стороны.

Свой примерный набор идей он изложил в "черновике кандидата".

Приводим эти 10 пунктов.

1. Сформировать структуру правительства один раз и не менять его больше никогда.

2. Установить 3-5-летние сроки для каждой политической должности, в течение которых человек не должен менять позицию, если только не совершил чего-то плохого.

Приравнять кланы к ОПГ, и наказывать за создание или участие в них. Все должны работать на государство.

Запрет на любые зарубежные активы для госслужащих, депутатов и общественных деятелей.

3. "Простить" грехи коррупционерам на следующих условиях:

  • единоразовый налог в 20% на нужды обороны страны;
  • оставшиеся деньги инвестируют в Казахстан;
  • эти люди и их дети отказываются от участия в политике и работы на госслужбе.

При выполнении условий все прошлые грехи прощаются, активы легализуются. При нарушении любого из условий - полная конфискация.

4. Перестроить законодательство на принципах доверия к населению - отход от презумпции виновности. Перестроить госслужбу на принципах доверия государства к своим служащим (модели развитых стран).

5. Внедрение новой системы обороны (швейцарская модель).

6. Сокращение внешнего долга до 30% от ВВП и запрет на получение внешнего долга от стран, с которыми есть общие границы.

7. Улучшение формулы трехъязычия до формулы "три языка + родной язык". Упор на обучение молодых, а не принуждение взрослых.

8. Новая демографическая и миграционная политика, нацеленная на 50 млн человек к 2050 году.

9. Новая жилищная политика, которая должна добиться 30 кв. м. на душу населения, а по возможности строить 1,5-2 кв.м. на человека каждый год (сингапурская модель).

10. Внедрение нормы о том, что невыполнение предвыборных обещаний в указанный кандидатом срок, является основанием для неучастия в следующих выборах.

В конце экономист добавил, что все желающие могут продолжить перечень.
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Комментарии к новости
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§ nazar2292
Re: Выборы в Казахстане: известный экономист озвучил идеи для...
nazar2292


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 11.04.19
Отправлено: 11.04.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кого выберут уже понятно :-)
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§ Анатолий Сальник
Re: Выборы в Казахстане: известный экономист озвучил идеи для...
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 11.04.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Смех у ёлочки" - а не идеи для кандидатов. Это я не о предлагаемых автором. Это в принципе. Любые предложения в социуме должны "пропускаться" через Теорию интересов. Только так можно увидеть различия между практическими идеями и записками с ума сошедшего, которые останутся только на бумаге у автора. Только наличие интересов к идеям, определяют действия властей. Этот как в механике, делая расчёты на сжатие, проверяют деталь расчётами на продольный изгиб.
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