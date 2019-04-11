Выборы в Казахстане: известный экономист озвучил идеи для кандидатов в президенты

Выборы в Казахстане пройдут 9 июня. Один из известных казахстанских экономистов, старший партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов предложил идеи для будущих претендентов на пост президента. Свое видение он изложил в 10 пунктах и опубликовал"черновик кандидата" в Facebook, передает NUR.KZ.



Олжас Худайбергенов. Фото: facebook.com/o.khudaibergenov

Эксперт пишет, что, независимо от того, кто выиграет, он хотел бы видеть стоящие предложения с их стороны.

Свой примерный набор идей он изложил в "черновике кандидата".

Приводим эти 10 пунктов.

1. Сформировать структуру правительства один раз и не менять его больше никогда.

2. Установить 3-5-летние сроки для каждой политической должности, в течение которых человек не должен менять позицию, если только не совершил чего-то плохого.

Приравнять кланы к ОПГ, и наказывать за создание или участие в них. Все должны работать на государство.

Запрет на любые зарубежные активы для госслужащих, депутатов и общественных деятелей.

3. "Простить" грехи коррупционерам на следующих условиях:

единоразовый налог в 20% на нужды обороны страны;

оставшиеся деньги инвестируют в Казахстан;

эти люди и их дети отказываются от участия в политике и работы на госслужбе.

При выполнении условий все прошлые грехи прощаются, активы легализуются. При нарушении любого из условий - полная конфискация.

4. Перестроить законодательство на принципах доверия к населению - отход от презумпции виновности. Перестроить госслужбу на принципах доверия государства к своим служащим (модели развитых стран).

5. Внедрение новой системы обороны (швейцарская модель).

6. Сокращение внешнего долга до 30% от ВВП и запрет на получение внешнего долга от стран, с которыми есть общие границы.

7. Улучшение формулы трехъязычия до формулы "три языка + родной язык". Упор на обучение молодых, а не принуждение взрослых.

8. Новая демографическая и миграционная политика, нацеленная на 50 млн человек к 2050 году.

9. Новая жилищная политика, которая должна добиться 30 кв. м. на душу населения, а по возможности строить 1,5-2 кв.м. на человека каждый год (сингапурская модель).

10. Внедрение нормы о том, что невыполнение предвыборных обещаний в указанный кандидатом срок, является основанием для неучастия в следующих выборах.

В конце экономист добавил, что все желающие могут продолжить перечень.