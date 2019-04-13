Алексей КУЛИКОВ: Созависимые люди - кто это такие?

Очень часто мы слышим, что есть люди, которые зависят от каких-то психоактивных веществ - алкоголя, наркотиков, есть люди, которые имеют зависимость от азартных игр, есть пищевая зависимость, табачная. И здесь всё более-менее понятно - у человека есть проблемы, человек в них погружён и надо что-то делать. Но очень часто мы забываем о тех, на чьи плечи ложится основная работа, о тех, кто идет к врачам и собирает деньги на лечение.

Это люди, которые находятся в непосредственной близости от зависимого человека: мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сёстры, мужья, жёны и дети. Им тоже нужна профессиональная психологическая помощь. Отдавая себя полностью психологически, физически, материально на помощь зависимому больному, близкие люди иногда не замечают, как они сами превращаются в созависимых "больных" людей, больных в плане эмоционального и физического выгорания. Отчаяние, стресс, апатия, злоба, агрессия - это все стадии, через которые им приходится проходить.

Очень тяжело объяснить человеку, что в первую очередь нужно помочь самому себе. Точно так же, как кислородная маска, которая выпадает в самолете при разгерметизации. Что нам говорит техника безопасности? Наденьте маску на себя, а потом помогите своему ребёнку! Почему так происходит? Потому что, не помогая себе в первую очередь, вы можете не успеть помочь ребёнку.

Вызывая к разуму зависимого человека, мы понимаем, что психологически он развит на 5, иногда на 10 лет меньше своего фактического возраста. И поэтому уговоры, мольбы, взывание к совести здесь не работают. Они бы точно так же не работали, если бы вы хотели, чтобы ребёнок вёл себя как взрослый человек. Работая с зависимостями, психологи пытаются подтянуть психологический возраст больного человека к его физическому возрасту.

С недавних пор в Костанае работает группа взаимопомощи для созависимых. На неё могут приходить любые люди, у которых есть родственники, сыновья, дочери, мужья, братья, сёстры, находящиеся в любой зависимости. Занятия проходят на бесплатной основе 1 раз в месяц, в последнюю субботу месяца, на базе реабилитационного центра "Альтернатива". От вас нужно только желание и время, чтобы прийти на группу. Время работы группы - от полутора до двух часов.

Записаться в группу вы можете по городскому телефону +7(7142) 91-71-03 или по мобильному +7-707-216-43-74. Группу ведут практикующие психологи Ирина Куликова и Алексей Куликов.