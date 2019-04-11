В Костанайской области - новые заместитель акима области и руководители двух управлений
Галина КАТКОВА
О назначениях сегодня, 11 апреля, на совещании сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Его заместителем по вопросам индустриализации и привлечения инвестиций стал Ерлан Койшибаев.
- Предыдущая должность - заместитель председателя АО «Казахстанский институт развития индустрии», работал также в министерстве финансов, был вице-президентом в АО «KTZ Express”, - сказал, представляя нового зама, аким области. - Большой опыт имеет, связи, будет помогать нам в реализации инвестиционных проектов.
Место руководителя управления экономики и бюджетного планирования заняла Гульбарам Мусагазина, прежде возглавлявшая в области департамент внутреннего государственного аудита.
Назначен также новый руководитель в управление образования - им стал Василий Цимбалюк, который прежде руководил отделом образования в Костанае. Он сменил на посту Кусаина Каткенова, который возглавил управление в сентябре 2018 года и около месяца назад оставил должность. Сейчас Каткенов руководит одним из колледжей в Костанае.
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