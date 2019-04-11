Форум
drakon
Такой пример - всем остальным наука
При этом мы порасспрашивали и высчитали, что минимальная пенсия у них примерно $45­50, Хочу на Украину, или в... :-o
11.04.19 12:34
drakon
Такой пример - всем остальным наука
Victor Yang: И не забывай каждое утро "Менин Елим" петь! Напечатай - слова. Бду 3 раза в День-петь... :lol:
11.04.19 12:09
Fasd
Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается
Победы 104 там тоже висит такая реклама сбоку дома напротив магазина медея.
11.04.19 12:03
Victor Yang
Такой пример - всем остальным наука
Валентин: Даже и не знаю, как я без неё жил-то раньше Вот видишь, как Партия во главе с её Председателем на тебя положительно влияют! Хоть бы спасибо сказал, а то критиковать все мастера! Тебе и...
11.04.19 12:03
dandiv
Почему в автоЦОНе нет машины?
То есть был тендер на поставку специально оборудованного автомобиля, а по по факту поставили обычный? :-o Теперь необходимо на нее оборудование поставить [Исправлено: dandiv, 11.04.2019 - 11:59]...
11.04.19 11:58
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В Костанайской области - новые заместитель акима области и руководители двух управлений

Галина КАТКОВА

11 апреля 2019, 12:25 |  Государство

О назначениях сегодня, 11 апреля, на совещании сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Его заместителем по вопросам индустриализации и привлечения инвестиций стал Ерлан Койшибаев.

- Предыдущая должность - заместитель председателя АО «Казахстанский институт развития индустрии», работал также в министерстве финансов, был вице-президентом в АО «KTZ Express”, - сказал, представляя нового зама, аким области. - Большой опыт имеет, связи, будет помогать нам в реализации инвестиционных проектов.

Место руководителя управления экономики и бюджетного планирования заняла Гульбарам Мусагазина, прежде возглавлявшая в области департамент внутреннего государственного аудита.

Назначен также новый руководитель в управление образования - им стал Василий Цимбалюк, который прежде руководил отделом образования в Костанае. Он сменил на посту Кусаина Каткенова, который возглавил управление в сентябре 2018 года и около месяца назад оставил должность. Сейчас Каткенов руководит одним из колледжей в Костанае.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.04.19 11:50 Акция «НГ» по уничтожению рекламы синтетических наркотиков продолжается
11.04.19 11:15 Исследование попытки переименования проспекта Абая в Костанае привело «НГ» к секретному списку
11.04.19 08:41 Роман Скляр презентовал проект реформы системы ЖКХ в Казахстане
10.04.19 21:57 Дубль Турысбека вывел "Тобол" в четвертьфинал Кубка Казахстана
10.04.19 17:27 Аварию возле физико-математического лицея прокомментировали в ДП Костанайской области
10.04.19 17:13 После субботы на смену теплой погоде в Костанайскую область придет похолодание
10.04.19 16:36 Пожар в шашлычной «Мясоед» в Костанае ликвидировали через 21 минуту после сообщения о возгорании
10.04.19 15:57 Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
10.04.19 15:50 Акция по выкупу оружия стартовала в Костанайской области
10.04.19 13:44 Запретить сдавать квартиры в аренду предложил депутат мажилиса

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 1
Всего: 181

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх