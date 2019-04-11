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drakon
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11.04.19 12:34
drakon
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Fasd
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11.04.19 12:03
Victor Yang
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11.04.19 12:03
dandiv
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Роман Скляр презентовал проект реформы системы ЖКХ в Казахстане

informburo.kz

11 апреля 2019, 08:41 |  Государство

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр на пленарном заседании в Мажилисе представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", сообщает informburo.kz.

"Проект закона направлен на урегулирование деятельности органов управления за счёт создания новой формы некоммерческой организации "Объединение собственников имущества" по принципу "один дом – одно объединение – один счёт". Предлагаемый принцип предусматривает индивидуальный подход по управлению каждым домом. Каждое объединение собственников имущества будет открывать собственный текущий и сберегательный счета. Это исключит навязывание со стороны КСК и управляющих компаний услуг и тарифов собственникам, а также даст право выбора жильцам способа управления либо через собственные органы управления, или через управляющие компании", – сказал министр.

Проект закона также предполагает внедрение нового механизма проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

"Это позволит жителям накапливать средства на капитальный ремонт только своего дома с возможностью мониторить поступления средств и целевое расходование денег. Разработан механизм накоплений и получения льготных займов на проведение капитального ремонта. Например, по расчётам жилищно-строительного сберегательного банка процентная ставка по займам будет составлять около 2% годовых. Местные исполнительные органы по обращению органа управления принимают решение о необходимости проведения капитального ремонта, организуют разработку проектно-сметной документации, проводят техобследования и энергоаудит", – отметил Роман Скляр.

Льготные займы на ремонт для ОСИ будут выдавать по аналогии с нынешним ипотечным кредитованием в ЖССБ – при условии накопления 50% от требуемой суммы.

Новая реформа, добавил министр, позволит повысить прозрачность деятельности органов управления для всех участников. Для этого предполагается создать информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

"В информационной системе жители смогут контролировать расходы и доходы по дому, проверять корректность начислений и расчётов, вести мониторинг деятельности своего органа управления, подавать обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, у жителей появится возможность проводить электронные голосования и принимать в них участие в удалённом доступе по всем вопросам дома", – сообщил министр.

Роман Скляр отметил, что для совершенствования работы жилищно-строительных кооперативов создавать их будут для каждого многоквартирного дома.

"Количество членов не должно превышать количество квартир. Строительство будут начинать после государственной регистрации и при наличии земельного участка на праве аренды или на праве собственности", – сказал он.

Министр добавил, что проект закона предусматривает контроль за безопасной эксплуатацией объектов газа и газоснабжения со стороны жилищных инспекций местных исполнительных органов, которые наделят необходимыми для этого полномочиями.

"На сегодняшний день значительная часть лифтового хозяйства превысила свой нормативный срок эксплуатации, и для решения этого вопроса проводить работы по замене и ремонту лифтов будут за счёт средств местного бюджета", – подчеркнул министр.

"Внедрение новых поправок упорядочит взаимоотношение субъектов жилищно-коммунального хозяйства, а также повысит качество жизни населения за счёт создания комфортной и безопасной среды проживания", – сообщил Роман Скляр.

По его словам, управляющие объединений собственников имущества (ОСИ) должны будут иметь соответствующий сертификат, лицензию или аттестат. Более подробно все требования позже пропишут в подзаконных актах.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин согласился, что руководитель ОСИ должен быть профессионалом в своей области, и дал своё описание нынешних глав КСК.

"Сейчас у нас управдом или председатель КСК ассоциируется с человеком предпенсионного возраста, если не пенсионного, у которого богатый жизненный опыт. Если это мужчина, то обязательно из милиционеров, если женщина, то с голосом покрепче. При этом обе категории непрофессиональны, не имеют знаний в этой сфере. Это портрет председателей КСК. Пусть не обижаются", – резюмировал Нурлан Нигматулин.
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§ Затоболец
Re: Роман Скляр презентовал проект реформы системы ЖКХ в...
Затоболец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 11.04.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное это все делается для кредитования на капремонты жилых зданий, а потом увидим будет ли какой-нибудь эффект
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