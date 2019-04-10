Дубль Турысбека вывел "Тобол" в четвертьфинал Кубка Казахстана

"Тобол" вышел в четвертьфинал Кубка Казахстана по футболу, обыграв на стадии 1/8-й команду первой лиги "Аксу Ак", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась победой костанайского клуба со счетом 3:0.

Автором первого гола стал форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек, отличившийся в самом начале второго тайма. Он же оформил дубль, забив на 66-й минуте. А точку во встрече на 68-й минуте поставил полузащитник Азат Нургалиев.

В четвертьфинале примут участие семь представителей премьер-лиги - это действующий обладатель Кубка Казахстана "Кайрат", а также "Тобол", "Иртыш", "Ордабасы", "Тараз", "Кайсар" и "Атырау". Также борьбу за трофей продолжает клуб первой лиги "Алтай", который выбил из борьбы "Астану".

Четвертьфинал Кубка Казахстана, как и 1/8-я, будет состоять из одной игры. Матчи пройдут 8 мая.