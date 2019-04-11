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Движение по улице в центре Костаная перекроют на 2 месяца
11 апреля 2019, 12:57 | ЖКХ
В связи со строительно-монтажными работами на объекте "Реконструкция ул. Павлова" с 12 апреля по 15 июня 2019 года будет перекрыт участок улицы в границах от ул. Алтынсарина до пр. Абая. Об этом сообщила пресс-служба акима Костаная.
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная» приносит извинения за причиненные временные неудобства.
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