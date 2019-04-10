Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Tengrinews.kz
Названы сроки выдвижения кандидатов для участия во внеочередных выборах президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля). Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля.
Отмечается, что сроки проведения избирательных мероприятий внеочередных выборов устанавливаются ЦИКом.
Право на выдвижение кандидатов в президенты согласно пункту 1 статьи 55 Конституционного закона "О выборах" принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Об этом говорится в информации, подготовленной пресс-службой ЦИК.
В Центризбиркоме планируют в ближайшее время утвердить календарный план мероприятий по подготовке к предстоящим внеочередным выборам президента.
Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканалов объявил о назначении выборов президента страны. Они состоятся 9 июня 2019 года.
Ранее отмечалось, что Nur Otan определит своего кандидата в течение 20 дней. КНПК выдвинет своего кандидата на выборы президента на внеочередном съезде 26 апреля. Партия "Ауыл" пока не планирует выдвигать своего кандидата. 13 апреля состоится пленум партии "Ак жол", где будет приниматься решение о выдвижении кандидата в президенты.
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Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Я хочу жить в той стране , которую показывают по Хабару ! Ха-ха-ха !!!
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
А как это* выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля). Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля.* согласуется с этим ...
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