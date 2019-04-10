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Гога
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Я хочу жить в той стране , которую показывают по Хабару ! Ха-ха-ха !!!
10.04.19 17:08
Гога
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
А как это* выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля). Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля.* согласуется с этим ...
10.04.19 17:07
Гога
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Маркс: Этот праздник и так всегда с нами! (c) Эрнест Хемингуэй. Праздник , который всегда с тобой !! - Ну надо бы сделать общегородской выходной и ещё как-то обозначить !! Например выступление...
10.04.19 16:54
Маркс
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Гога: И ещё сделать праздник *ГОродской грязи* ! Этот праздник и так всегда с нами! (c) Эрнест Хемингуэй.
10.04.19 16:49
Гога
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Маркс: Городские трезвенники предлагают сделать этот день праздничным, назвать "Днем спасения сокодвижения" И ещё сделать праздник *ГОродской грязи* !
10.04.19 16:28
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Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК

Tengrinews.kz

10 апреля 2019, 15:57 |  Государство

Названы сроки выдвижения кандидатов для участия во внеочередных выборах президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля). Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля.

Отмечается, что сроки проведения избирательных мероприятий внеочередных выборов устанавливаются ЦИКом.

Право на выдвижение кандидатов в президенты согласно пункту 1 статьи 55 Конституционного закона "О выборах" принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Об этом говорится в информации, подготовленной пресс-службой ЦИК.

В Центризбиркоме планируют в ближайшее время утвердить календарный план мероприятий по подготовке к предстоящим внеочередным выборам президента.

Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканалов объявил о назначении выборов президента страны. Они состоятся 9 июня 2019 года.

Ранее отмечалось, что Nur Otan определит своего кандидата в течение 20 дней. КНПК выдвинет своего кандидата на выборы президента на внеочередном съезде 26 апреля. Партия "Ауыл" пока не планирует выдвигать своего кандидата. 13 апреля состоится пленум партии "Ак жол", где будет приниматься решение о выдвижении кандидата в президенты.
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§ Гога
Re: Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз - закон что дышло !
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§ Гога
Re: Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как это* выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля). Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля.* согласуется с этим *Статья 55. 2. Выдвижение кандидатов в Президенты начинается со дня, следующего за днем объявления, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за два месяца до выборов.*?? :-x :-( :-o
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§ Гога
Re: Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я хочу жить в той стране , которую показывают по Хабару ! Ха-ха-ха !!!
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