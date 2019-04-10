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Запретить сдавать квартиры в аренду предложил депутат мажилиса

Zakon.kz

10 апреля 2019, 13:44 |  Общество

При обсуждении на пленарном заседании мажилиса парламента РК поправок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства депутаты вновь подняли проблемы жильцов, в чьих домах располагаются хостелы и посуточно сдаются квартиры, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото : Matritca.kz

Как отметил мажилисмен Владислав Косарев, его вопрос касается помещений в многоквартирных домах, которые используются для размещения посторонних граждан.

- Преимущественно они называются хостелы, гостевые апартаменты и так далее и сдаются в посуточную аренду. Данным законопроектом мы попробовали урегулировать эти вопросы, но до конца мы этот вопрос не решили. Слово «хостел», о котором мы говорим, может использоваться с отдельным входом, но и хозяева этих хостелов не дремлют - они придут к другим названиям в жилых домах. В целом, я считаю, что квартиры, сдаваемые в посуточную аренду надо в законе запретить, упорядочить, чтобы квартира использовалась для жилища, а не для всякого рода проходимцев, главным образом аморального нрава, - подчеркнул он.

При этом депутат добавил, что в соседней России депутаты этот вопрос отрегулировали и нашли взаимопонимание с правительством.

- Они с октября этот вопрос решают. Хотелось бы знать ваше мнение? - обратился Косарев к министру индустрии и инфраструктурного развития РК.

Роман Скляр пояснил, что по поводу отдельного входа в подобные помещения - это уже закреплено законодательно.

- Любое нежилое помещение, будь то хостел, гостиница, стоматология, аптека - неважно, должны иметь отдельный вход в это здание. Но, что касается сдачи в аренду квартир, то перевод их в разряд нежилых не представляется возможным, и такой необходимости нет. Это право каждого гражданина сдавать в аренду свое жилье, это бизнес - для многих. Другой вопрос, что общественный порядок, правила пользования этим жилищем должны соблюдаться неукоснительно. Посуточно они сдают или на длительный срок. Здесь уже должны включаться местные исполнительные органы, полиция, сами жильцы должны сигнализировать, если в таких квартирах происходит какой-то беспорядок, - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, когда рассматривался этот вопрос, то решили не ущемлять права граждан.

- Я не скажу, как сделали в РФ, но мы однозначно приняли решение - не ущемлять права граждан, которые занимаются таким видом бизнеса. Они должны зарегистрироваться в налоговом комитете, получить патент, платить соответствующие налоги и, естественно, следить за порядком в собственной квартире, - заключил министр.
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