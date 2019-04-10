Три причины решения о досрочных выборах президента назвал "НГ" политолог Андрей Чеботарёв

«НГ» попросила директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» (Алматы), кандидата политических наук Андрея ЧЕБОТАРЕВА прокомментировать решение Касым-Жомарта Токаев о проведении досрочных выборов президента Казахстана 9 июня 2019 года.

Андрей Чеботарёв /Фото с сайта theopenasia.net

Как отмечает политолог, у Токаева и его команды было время, чтобы подождать и назначить выборы в определенное Конституцией время. Но после того, как Нурсултан Назарбаев оставил президентский пост, процессы в Казахстане идут достаточно быстро, и к принятию решения о проведении досрочных выборов уже через 2 месяца подтолкнули какие-то обстоятельства.

- Во-первых, нужно было ловить момент, - пояснил Чеботарёв. - Поскольку сейчас политическая обстановка благоприятная - нет какой-то серьезной оппозиции. Кто знает, что будет, если тянуть время до декабря или до следующего года. Какие-нибудь силы за это время могут сгруппироваться, начать выдвигать какие-то требования, инициировать акции протеста. Второе – это то, что выборы проходят под контролем не только всей системы власти, но и Елбасы. Кто знает, какое состояние здоровья у него будет в конце года или в следующем году? Поэтому, пока он более-менее в силе, то сможет осуществлять определенный контроль и воздействовать на выборы. Он до сих пор остается главным арбитром внутри правящей элиты и фактически поддерживает кандидатуру Токаева на этих выборах. Если, конечно, его выдвинет партия «Нур Отан». Судя по всему, к этому все идет.

Третий момент, отмечает эксперт, это возможность обеспечить полноценную легитимность для Токаева. Одно дело, когда, согласно Конституции, он получил президентские полномочия из рук Елбасы как спикер Сената, и другое – через выборы получить определенный мандат доверия.

- Думаю, у него вполне положительный бэкграунд и ему отдадут голоса хотя бы потому, что он олицетворяет какое-то обновление, какие-то изменения, перемены, - считает Чеботарёв. - У него нет каких-то серьезных отрицательных моментов в биографии, чтобы это отталкивало определенную часть электората. Свои избиратели у него найдутся. Не потому, что он этим людям нравится, а хотя бы потому, что смена президента дает ожидание каких-то перемен. К тому же Токаев - человек либерального склада.