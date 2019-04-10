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Гога
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Я хочу жить в той стране , которую показывают по Хабару ! Ха-ха-ха !!!
10.04.19 17:08
Гога
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
А как это* выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля). Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля.* согласуется с этим ...
10.04.19 17:07
Гога
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Маркс: Этот праздник и так всегда с нами! (c) Эрнест Хемингуэй. Праздник , который всегда с тобой !! - Ну надо бы сделать общегородской выходной и ещё как-то обозначить !! Например выступление...
10.04.19 16:54
Маркс
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Гога: И ещё сделать праздник *ГОродской грязи* ! Этот праздник и так всегда с нами! (c) Эрнест Хемингуэй.
10.04.19 16:49
Гога
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Маркс: Городские трезвенники предлагают сделать этот день праздничным, назвать "Днем спасения сокодвижения" И ещё сделать праздник *ГОродской грязи* !
10.04.19 16:28
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Три причины решения о досрочных выборах президента назвал "НГ" политолог Андрей Чеботарёв

Евгений ШИБАРШИН

10 апреля 2019, 12:49 |  Общество

«НГ» попросила директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» (Алматы), кандидата политических наук Андрея ЧЕБОТАРЕВА прокомментировать решение Касым-Жомарта Токаев о проведении досрочных выборов президента Казахстана 9 июня 2019 года.

Андрей Чеботарёв  /Фото с сайта theopenasia.net

Как отмечает политолог, у Токаева и его команды было время, чтобы подождать и назначить выборы в определенное Конституцией время. Но после того, как Нурсултан Назарбаев оставил президентский пост, процессы в Казахстане идут достаточно быстро, и к принятию решения о проведении досрочных выборов уже через 2 месяца подтолкнули какие-то обстоятельства.

- Во-первых, нужно было ловить момент, - пояснил Чеботарёв. - Поскольку сейчас политическая обстановка благоприятная - нет какой-то серьезной оппозиции. Кто знает, что будет, если тянуть время до декабря или до следующего года. Какие-нибудь силы за это время могут сгруппироваться, начать выдвигать какие-то требования, инициировать акции протеста. Второе – это то, что выборы проходят под контролем не только всей системы власти, но и Елбасы. Кто знает, какое состояние здоровья у него будет в конце года или в следующем году? Поэтому, пока он более-менее в силе, то сможет осуществлять определенный контроль и воздействовать на выборы. Он до сих пор остается главным арбитром внутри правящей элиты и фактически поддерживает кандидатуру Токаева на этих выборах. Если, конечно, его выдвинет партия «Нур Отан». Судя по всему, к этому все идет.

Третий момент, отмечает эксперт, это возможность обеспечить полноценную легитимность для Токаева. Одно дело, когда, согласно Конституции, он получил президентские полномочия из рук Елбасы как спикер Сената, и другое – через выборы получить определенный мандат доверия.

- Думаю, у него вполне положительный бэкграунд и ему отдадут голоса хотя бы потому, что он олицетворяет какое-то обновление, какие-то изменения, перемены, - считает Чеботарёв. - У него нет каких-то серьезных отрицательных моментов в биографии, чтобы это отталкивало определенную часть электората. Свои избиратели у него найдутся. Не потому, что он этим людям нравится, а хотя бы потому, что смена президента дает ожидание каких-то перемен. К тому же Токаев - человек либерального склада.
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§ Гога
Re: Три причины решения о досрочных выборах президента назвал...
Гога


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Сообщений: 813
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.04.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Одно дело, когда, согласно Конституции, он получил президентские полномочия из рук Елбасы как спикер Сената, и другое – через выборы получить определенный мандат доверия. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34355
- Ох, лукавите ! В США было несколько случаев , когда президент покидал пост - но никогда досрочные выборы не проводились , а вице-президент спокойно и легитимно исполнял функции полноценного президента до новых ОЧЕРЕДНЫХ выборов. А выборы там проходят , если мне не изменяет память , по високосным годам уже лет 230. Так то не надо лукавить. :-)
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