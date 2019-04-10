Ни одного кубометра воды не поступило в водохранилища Костанайской области в паводковой период

В три водохранилища Костанайской области - Желкуарское, Верхнетобольское и Каратомарское - не поступало воды во время паводкового периода. Об этом сегодня, 10 апреля, отвечая на вопрос корреспондента «НГ» на брифинге, сообщил начальник департамента по ЧС Талгат КАКИМОВ.

- Снега и влаги в снеге в этом году было выше нормы, - пояснил он. - Однако, в связи с постепенным таянием снега, паводок нас миновал. В зоне подтопления находились 39 населенных пунктов, но паводок прошел спокойно. Не было даже ни одного перелива и подтопления. Воды в водохранилища также не поступало из России и уже не будет.

В прошлом году во время паводкового периода в костанайские водохранилища поступило 304 млн кубов воды. Благодаря этим запасам вода в водохранилища обновилась и сейчас осуществляется санитарный сброс в пределах 1,1-1,2 куб/сек.