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Гога
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
Я хочу жить в той стране , которую показывают по Хабару ! Ха-ха-ха !!!
10.04.19 17:08
Гога
Выдвигать кандидатов в президенты можно до 28 апреля - ЦИК
А как это* выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля). Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля.* согласуется с этим ...
10.04.19 17:07
Гога
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Маркс: Этот праздник и так всегда с нами! (c) Эрнест Хемингуэй. Праздник , который всегда с тобой !! - Ну надо бы сделать общегородской выходной и ещё как-то обозначить !! Например выступление...
10.04.19 16:54
Маркс
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Гога: И ещё сделать праздник *ГОродской грязи* ! Этот праздник и так всегда с нами! (c) Эрнест Хемингуэй.
10.04.19 16:49
Гога
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Маркс: Городские трезвенники предлагают сделать этот день праздничным, назвать "Днем спасения сокодвижения" И ещё сделать праздник *ГОродской грязи* !
10.04.19 16:28
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Ни одного кубометра воды не поступило в водохранилища Костанайской области в паводковой период

Ольга ЛИХОГРАЙ

10 апреля 2019, 13:22 |  Происшествия

В три водохранилища Костанайской области - Желкуарское, Верхнетобольское и Каратомарское - не поступало воды во время паводкового периода. Об этом сегодня, 10 апреля, отвечая на вопрос корреспондента «НГ» на брифинге, сообщил начальник департамента по ЧС Талгат КАКИМОВ.

- Снега и влаги в снеге в этом году было выше нормы, - пояснил он. - Однако, в связи с постепенным таянием снега, паводок нас миновал. В зоне подтопления находились 39 населенных пунктов, но паводок прошел спокойно. Не было даже ни одного перелива и подтопления. Воды в водохранилища также не поступало из России и уже не будет.

В прошлом году во время паводкового периода в костанайские водохранилища поступило 304 млн кубов воды. Благодаря этим запасам вода в водохранилища обновилась и сейчас осуществляется санитарный сброс в пределах 1,1-1,2 куб/сек.
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