Опасна ли АЭС на Балхаше для казахстанцев - мнения экспертов

Специалисты высказались о необходимости строительства атомной электростанции в Алматинской области. В качестве возможной локации для строительства обсуждается поселок Улькен в Алматинской области. Корреспондент Tengrinews.kz выслушал мнения экспертов.

Поселок Улькен /Фото ©Григорий Беденко

Ранее в Министерстве энергетики подчеркнули, что проект находится на стадии обсуждения и что для борьбы с энергодефицитом могут быть рассмотрены и другие варианты.

По мнению экономиста и энергетика Асета Наурызбаева, в возведении АЭС нет необходимости: в Казахстане хватает электроэнергии, а появление атомной электростанция несет в себе неоправданные риски. По его словам, в Казахстане прямо сейчас имеется более трех миллионов киловатт простаивающих мощностей. Кроме того, подчеркивает специалист, прошлой осенью были проведены тендеры на строительство еще примерно миллиона киловатт мощности на возобновляемых источниках энергии. Также он обратил внимание на предложенную площадку.

"Место неудачное. Это идея родилась в советское время. От Экибастуза, который должен был снабжать электроэнергией большую часть Казахстана, идет очень длинная ЛЭП, почти две тысячи километров, до Шымкента и Кызылорды. На такой длинной передаче есть проблема с динамической устойчивостью. Чтобы было понятнее, что это такое, представьте: длинный провод висит, середина его болтается на ветру. Если в середине поставить столб, провод будет меньше провисать и болтаться. Примерно так - поставить подпорку в середине пути - и планировалась тогдашняя Южно-Казахстанская ГРЭС. Теперь вместо одного тонкого провода есть целый пучок из трех проводов. Кроме того, появились полупроводниковые технологии, позволяющие снять проблему совсем. Асет Наурызбаев Улькен - это транспортный узел. Если что-то случится на этой станции, мы перекроем дорогу Алматы - Караганда - Астана. А по этой дороге, между прочим, уголь возится в Алматы, чтобы греть воду. Если это случится в зимний период времени, Алматы останется без тепла. И весь город будет вымерзать. Никакое электричество не спасет, потому что городские сети на такое потребление не рассчитаны. Это будет катастрофа. Атомная энергия ни разу не чистая. Посмотрите на Фукусиму, на Three Mile Island (авария на АЭС в США. - Прим. автора), на Чернобыль - чистая атомная энергия или не чистая", - говорит Асет Наурызбаев.

Также специалист отмечает, что надо помнить об утилизации радиоактивных отходов.

"Нужно отходы куда-то девать. Радиоактивные отходы - они очень токсичные, их перевозка и хранение - очень сложное и опасное мероприятие. Это раз. И второе, их нужно прятать так, чтобы никто до них не добрался, в том числе люди с не очень добрыми намерениями. Есть масса вопросов, ни на один нет ответа. Никаких атомных станций не нужно в Казахстане, ни экономически, ни политически. Это прямые риски для населения Казахстана, как минимум для жителей Прибалхашья и Алматы", - говорит Наурызбаев.

Энергетик опасается, что АЭС превратится в долгострой, а когда будет построена, то ее электроэнергия окажется слишком дорогой. По его оценке, стоимость электричества на ней, даже при мягких кредитах и налоговых льготах, составит не менее 25 тенге за киловатт-час.

"Построить, украсть миллиард и забыть. Мы же помним программу форсированного индустриального развития, половина заводов возведены по этой логике. Они построят ее и потом долго будут думать, как запускать. Весь процесс согласования (который в том числе в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. - Прим. автора) проходит), изготовления оборудования и строительства займет десять лет. Потом скажут: "Не получилось вписаться в рынок, давайте думать, что с ней делать". А кредит будет выплачиваться ежегодно. При этом ветряные, солнечные электростанции при правильном управлении с нашей стороны могут быть построены за год-полтора и давать 10-12 тенге себестоимости", - уверен энергетик.

Исполнительный директор центра безопасности ядерных технологий Ирина Тажибаева поделилась мнением о том, почему именно регион Балхаша предпочтителен для строительства АЭС.

"Там достаточное количество электрических сетей - не потребуется дополнительное строительство. В Курчатове, к примеру, более затратно: надо строить распределительную станцию, новую линию электропередач. Все это будет отражаться на стоимости электричества. Самый минимальный по затратам вариант - построить электростанцию на юге. АЭС в районе поселка Улькен будет являться источником базовой мощности для покрытия дефицита южной зоны. Сейчас хорошо видно, как Туркестан развивается, это теперь областной центр, там планируется построить новые заводы, производства", - сказала специалист.

По ее мнению, при строительстве АЭС стоимость электричества не станет дешевле, но и не будет дороже. Эксперт ожидает, что в Казахстане в течение десяти лет сложится дефицит базовых мощностей в 2 700 мегаватт именно на юге Казахстана.

"Необходимо строить источник базовой мощности, которым является или угольная, или газомазутная, или атомная станция. Это большая энергетика. Обычно спрашивают про альтернативные источники энергии: солнечная и ветряная. Но мы не обойдемся ими. Нам покрыть этот дефицит электроэнергии за счет ветряных или солнечных электростанций невозможно, потому что это так называемая малая энергетика", - выразила мнение эксперт.

Она считает, что при строительстве новой угольной или газомазутной электростанции, как предлагается, экология ухудшится и пострадает прежде всего Алматы.

"Алматы и так находится в зоне большого риска с точки зрения экологии. У нас не очень хороший воздух - город окружен с трех сторон горами. Надо строить электростанцию, от которой будут минимальные выбросы парниковых газов. Это можно сделать путем строительства АЭС, или построить еще одну угольную и поставить там очистные установки, используя современные, например, радиационные технологии. Это довольно затратный проект, но, в принципе, возможно и такое решение. А у АЭС в штатных режимах не может быть никаких выбросов радиоактивности, ни парниковых газов вообще. Даже в случае аварийной ситуации в проекте АЭС поколения 3+ предусмотрены меры обеспечения безопасности персонала и населения, исключающие выбросы радиоактивных продуктов. Первая атомная станция, которая построена в Обнинске в 1954 году, там весь город вокруг нее вырос. Инфраструктура поселка городского типа, обслуживающего АЭС, имеет самый современный уровень оснащения. Возьмите, например, город Островец около строящейся белорусской АЭС - это просто город будущего", - говорит Тажибаева.

Она ответила на аргументы о технических катастрофах на АЭС в других странах.

"Если страна у нас собирается входить в 30 самых продвинутых государств, то нам обязательно надо развивать атомную энергетику. Очень много стран в мире имеют атомную энергетику, практически никто от нее не отказывается. Японцы не отказались, несмотря на Фукусиму. Во Франции 72 процента электроэнергии производится за счет АЭС. Азиатские страны также хотят войти в круг государств, обладающих ядерной компетенцией. У нас в Казахстане другого пути нет", - выразила мнение эксперт.

Она отметила, что в случае с Фукусимой проблема была связана со стихийным бедствием. А Чернобыль, как подчеркивается, был оснащен реактором первого поколения - сейчас на АЭС ставят реакторы поколения 3+.

"Фукусима - это стихийное бедствие, природная катастрофа. У нас не может возникнуть цунами на озере Балхаш. Реакторная установка на Фукусиме как раз осталась неповрежденной - ее просто затопило. Это не была проблема управления реактором. Чернобыльская АЭС была построена давно, в ней использовались реакторные технологии первого поколения. Сейчас реакторы строятся поколения 3+. У нас, если АЭС построят, будет реактор с внутренней присущей безопасностью, самозащищенный (обеспечен системами самоглушения и охлаждения при любых аварийных ситуациях. - Прим. автора), это будет предусмотрено проектом. Сначала будут проведены общественные слушания в регионе планируемого строительства АЭС. С народом надо разговаривать и объяснять преимущества атомной энергетики. Основная проблема состоит в неосведомленности населения. Станции, работающие на угле, дают гораздо большее увеличение радиационного фона, чем АЭС, за счет того, что каменный уголь имеет естественную радиоактивность. В угле содержатся природные радиоактивные вещества, такие как уран, торий и долгоживущий изотоп калий-40 ". К сожалению, об этом не все знают", - говорит эксперт.