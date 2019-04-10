Евгений ШИБАРШИН: Реакция адекватная

Досрочным выборам президента Казахстана быть. Они состоятся 9 июня 2019 года. Об этом теперешний глава страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил в своем заявлении ровно за два месяца - 9 апреля.

- Для того, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать вопросы социального и экономического развития, необходимо снять любую неопределенность. Обстановка в мире быстро меняется далеко не в лучшую для нас сторону, - пояснил свое решение Токаев. – Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжить работу по эффективной, успешной реализации социальной программ и стратегии Елбасы. Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах.

Казалось бы, ничего, кроме прогнозов политологов, такого сценария не предвещало. Руководитель Казахстана только что приехал из Москвы, где заверил президента РФ в продолжении назарбаевского курса отношений с северным соседом. В понедельник поговорил с председателем ОБСЕ о подготовке конференции этой организации, запланированной в Казахстане на 2020 год. И вдруг…

Неужели так повлиял накал страстей по поводу скоропалительного переименования столицы и главных улиц областных центров? Так вроде бы опрос казахстанцев показал, что около 40% респондентов считают правильным увековечивание имени первого президента, а Токаева – одной из лучших кандидатур на пост главы государства. Скептически настроенными к нему оказались только 5% опрошенных. Социологи по телефону опросили 1 813 жителей Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областных центров. Больше всего среди противников переименования оказалось жителей столицы – 41%.

Возможно, что такой большой «недобор» прямого положительного отношения респондентов к вышеназванным вопросам в сложившейся политической ситуации для власти стал настораживающим индикатором. Ведь гарантии, что эти негативные настроения в обществе чем-то можно перебить, никто дать не может. Социальная программа, провозглашенная Назарбаевым, быстрого эффекта не принесет. К тому же не факт, что она реально поможет миллионам недовольных. Если вообще будет реализована так, как задумал Елбасы.

Или все-таки уровень негативного отношения к такой форме «транзита власти» оказался настолько велик, что за пределами Казахстана появились сомнения в легитимности второго президента в случае его пребывания на посту до очередного срока выборов в декабре 2020 года?

Вполне возможно, что последняя причина могла стать решающим фактором. То, что сейчас за рубежом публично никто не высказал недоверия Токаеву как главе государства, еще не означает, что в дальнейшем его будут принимать всерьез при разрешении сложных проблем в межгосударственных отношениях.

Будет ли баллотироваться на пост президента Токаев? Гадать не будем. Скоро мы об этом узнаем точно. Пока только обращают на себя внимание его слова:

- Твердо считаю досрочные выборы главы абсолютно необходимыми.

Касым-Жомарту Токаеву такая «твердость» добавит очков при возможном участии в выборной кампании. К тому же появилась надежда, что власть в Казахстане привыкает адекватно реагировать на импульсы, которые исходят от общества.