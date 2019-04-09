Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan

КНПК выдвинет своего кандидата на выборы президента на внеочередном съезде 26 апреля, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Это решение было принято членами партии в ходе внеочередного заседания политического бюро центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана.

Лидером коммунистов является Айкын Конуров, который также является депутатом Мажилиса.

"Политбюро центрального комитета партии приняло решение о проведении внеочередного съезда партии. Он будет приурочен к президентским выборам на 26 апреля. Съезд состоится в Нур-Султане. Будет решаться вопрос о кандидате от партии, - заявил Айкын Конуров. - Есть принципиальное решение о том, что Коммунистическая народная партия Казахстана участвует во внеочередных президентских выборах. Из представленных кандидатов будет отобран самый достойный".

Как отметил Айкын Конуров, являясь секретарем КНПК, самостоятельно он не может выдвигать свою кандидатуру для участия в выборах.

"У нас принцип демократического централизма. Если большинство делегатов съезда решит, что мне необходимо стать кандидатом в президенты, я соглашусь с этим решением", - резюмировал Конуров.

"После консультаций Президента Касым-Жомарта Токаева с руководителями парламентских политических партий, выступления Президента о назначении досрочных президентских выборов секретариат центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (ЦК КНПК) принял решение о созыве внеочередного заседания политического бюро ЦК КНПК. В повестке дня следующие вопросы: об участии в досрочных президентских выборах, о созыве внеочередного съезда партии", - сообщила пресс-служба КНПК.

Секретарь партии Nur Otan Тамара Дуйсенова рассказала, когда партия определит своего кандидата для участия в выборах президенты страны.

Тамара Дуйсенова /Фото с сайта altyn-orda.kz

"У нас действует своя процедура... Будут проходить партийные конференции, будут соответствующие выдвижения. Это решается большинством голосов членов партии. Сегодня сказать, что этот человек будет кандидатом или другой, неправильно. Когда определится большинством голосов, тогда партия и объявит о своем кандидате", - сказала Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что партийные конференции будут проходить в течение двух недель.

"Мы сегодня определимся с коллегами в регионах о графике проведения партийных конференций и в течение 20 дней, скорее всего, будем выдвигать своего кандидата", - добавила она.

Также Дуйсенова отметила, что действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев - член партии Nur Otan.

"Конечно. Есть Конституция, где написано, кто сегодня может баллотироваться в президенты. Действующий глава имеет право баллотироваться в президенты страны", - сказала секретарь партии.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.