Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае

Массовое кронирование и топпинг деревьев на улицах областного центра приостановили 6 апреля. Эти работы начались 25 февраля и предполагалось, что они продлятся до 15 апреля. Однако сокодвижение у деревьев в этом году началось раньше этой даты.

Работы продолжат осенью. Учитывая, что октябрьские дни в последние годы теплые, ожидать возобновления кронирования следует, скорее всего, в ноябре.

Как сообщили "НГ" сегодня, 9 апреля, в отделе ЖКХ акимата Костаная, на момент приостановки работ в городе, включая посадки вдоль трасс, обрезали 10 749 деревьев. В это число входят и полностью сухостойные деревья, которые спиливались под пень.

В отделе ЖКХ обещали, что закрашивание спилов будет проводиться в тот же день, максимум -на следующий день после проведения работ. На деле костанайцы сталкивались с тем, что с закрашиванием срезов в некоторых местах опаздывали. Самый яркий пример - улица Тауелсиздик.

Например, возле здания военного суда не закрашивались срезы в течение недели, а куча оставшегося от обрезки мусора перегораживала тротуар, вынуждая пешеходов обходить этот участок по проезжей части.

Впрочем, если в отдел ЖКХ поступал сигнал от граждан, что по конкретному адресу срезы не замазаны, реагировать старались оперативно. Но в конце концов все упирается в подрядчика, выполняющего работы.

Кронированием, и спилом занимались ТОО «Таза-жол АТ», ТОО «АБЗ плюс», ТОО «Конгломерат.KZ» и ТОО «Капитал Групп Союз». Когда стало ясно, что подрядчики не укладываются в график, в качестве субподрядчика к работам присоединилось ТОО «Сотрудничество 2».





Для проведения масштабных работ задействовали 10 автовышек. Там, где автовышка не могла пройти, или в моменты, когда ощущалась их нехватка, спиливали с ковша экскаватора.

Сейчас подрядные организации начнут заниматься обрезкой в отдельных дворах Костаная, а в скором времени начнется посадка молодых деревьев, за приживаемостью которых в этом сезоне обещают следить строго.