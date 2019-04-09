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maxsaf
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
Заранее поздравляю :-)
09.04.19 18:44
КГСПС
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
О каком выдвижении речь? По закону оно закончилось 25 минут назад! :-o
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Козлов я
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
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Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

9 апреля 2019, 16:18 |  Общество

Массовое кронирование и топпинг деревьев на улицах областного центра приостановили 6 апреля. Эти работы начались 25 февраля и предполагалось, что они продлятся до 15 апреля. Однако сокодвижение у деревьев в этом году началось раньше этой даты.

Работы продолжат осенью. Учитывая, что октябрьские дни в последние годы теплые, ожидать возобновления кронирования следует, скорее всего, в ноябре.

Как сообщили "НГ" сегодня, 9 апреля, в отделе ЖКХ акимата Костаная, на момент приостановки работ в городе, включая посадки вдоль трасс, обрезали 10 749 деревьев. В это число входят и полностью сухостойные деревья, которые спиливались под пень.

В отделе ЖКХ обещали, что закрашивание спилов будет проводиться в тот же день, максимум  -на следующий день после проведения работ. На деле костанайцы сталкивались с тем, что с закрашиванием срезов в некоторых местах опаздывали. Самый яркий пример - улица Тауелсиздик.

Например, возле здания военного суда не закрашивались срезы в течение недели, а куча оставшегося от обрезки мусора перегораживала тротуар, вынуждая пешеходов обходить этот участок по проезжей части.

Впрочем, если в отдел ЖКХ поступал сигнал от граждан, что по конкретному адресу срезы не замазаны, реагировать старались оперативно. Но в конце концов все упирается в подрядчика, выполняющего работы.

Кронированием, и спилом занимались ТОО «Таза-жол АТ», ТОО «АБЗ плюс», ТОО «Конгломерат.KZ» и ТОО «Капитал Групп Союз». Когда стало ясно, что подрядчики не укладываются в график, в качестве субподрядчика к работам присоединилось ТОО «Сотрудничество 2».


Для проведения масштабных работ задействовали 10 автовышек. Там, где автовышка не могла пройти, или в моменты, когда ощущалась их нехватка, спиливали с ковша экскаватора.

Сейчас подрядные организации начнут заниматься обрезкой в отдельных дворах Костаная, а в скором времени начнется посадка молодых деревьев, за приживаемостью которых в этом сезоне обещают следить строго.
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Комментарии к новости
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§ dandiv
Re: Массовую обрезку деревьев приостановлена до осени в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 09.04.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-то сильно обманывает... Сегодня 9 число, но в обед возле гимназии имени Мауленова (Алтынсарина-Гоголя)со стороны Гоголя пилили деревья. Или у меня в телефоне календарь брешет??? ;-)
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§ директор пляжа
Re: Массовую обрезку деревьев приостановлена до осени в Костанае
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 09.04.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пилить то собственно больше нечего :lol: мол, чтоб меньше возмущались - хорошая новость.
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§ yudjin
Re: Массовую обрезку деревьев приостановлена до осени в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.04.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня ехал мимо... навеяло:


Цитата:
Сейчас подрядные организации начнут заниматься обрезкой

А когда подрядные организации займутся уборкой за собой всего того свинства, которое они после себя повсеместно оставили? Все газоны вдоль проспекта разворочены колёсами, пешеходные дорожки загажены грязью, колеи жижи непролазные:






Одной рукой "шарики" причёсывают, другой ср...ч разводят!
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§ yudjin
Re: Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.04.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за приживаемостью которых в этом сезоне обещают следить строго.

Конечно будем следить... чтобы было, что вручить Тарасову и Нургалиеву на слушаниях.
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§ Маркс
Re: Массовую обрезку деревьев приостановлена до осени в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.04.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В отделе ЖКХ обещали, что закрашивание спилов будет проводиться в тот же день, максимум -на следующий день после проведения работ.

Да об чем они говорят? На Алтынсарина совсем забыли срезы замазать. Пилили там еще в прошлом году - 13 ноября. Так и стоят столбики до сих пор в ожидании краски. Хорошо бы к лету покрасили, хоть немного зелени появилось бы на улице.
Цитата:
На деле костанайцы сталкивались с тем, что с закрашиванием срезов в некоторых местах опаздывали.

Если бы книга рекордов Гиннесса приехала в Костанай, то она смогла бы зафиксировать рекорд опозданий закрашивания срезов. На сегодняшний день он равен 147 дней. Они бы на такой срок опоздали с зарплатой дровосекам и уже бы давно никто ничего не пилил. А деревья, они же безмолвные, они молчат, только сок капает из обрубков на землю словно кровь вперемешку со слезами.
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§ Козлов я
Re: Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.04.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марсианский пейзаж...
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