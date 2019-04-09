Форум
Анатолий Сальник
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
С большой долей вероятности именно Токаев будет выбран президентом страны 9 июня. Но вот дальше Токаеву, по факту, не на что опереться. Газовая отрасль в стране контролируется Даригой Назарбаевой. ...
09.04.19 18:47
maxsaf
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
Заранее поздравляю :-)
09.04.19 18:44
КГСПС
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
О каком выдвижении речь? По закону оно закончилось 25 минут назад! :-o
09.04.19 18:27
Козлов я
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Марсианский пейзаж...
09.04.19 18:20
КГСПС
Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
Вот всё и встаёт на свои места.Внеочередные выборы может объявить только президент, поэтому Токаева таковым и сделали, а не и.о.А сами выборы нужны, чтобы новый президент стал легитимным и у народа,...
09.04.19 17:56
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев

Tengrinews.kz

9 апреля 2019, 14:03 |  Государство

Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы президента страны будут проведены честно и открыто, передает Tengrinews.kz.

"Казахстан - демократическая страна, президент будет выбран согласно воле народа. Как действующий Глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это моя принципиальная позиция. Перед нами стоят большие задачи. Я верю в мудрость нашего народа. Уважаемые соотечественники, народная мудрость гласит: "Созидание будет там, где будет единство" - "Бірлік бар жерде, тірлік бар". Призываю вас подойти к будущим выборам со всей ответственностью. От вашего решения зависит будущее страны и судьба каждой казахстанской семьи", - сказал Президент в эфире республиканских телеканалов.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении в Казахстане выборов президента.

"Я советовался по этому вопросу с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, консультировался со спикерами обеих палат Парламента, премьер-министром страны. Согласовал свое решение с Конституционным Советом, встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах – важное и необходимое. Твердо считаю досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми. Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать вопросы социального и экономического развития, необходимо снять любую неопределенность. К тому же обстановка в мире быстро меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутренней и внешней политики", - сказал Токаев.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.

Последние внеочередные выборы президента состоялись 26 апреля 2015 года. Тогда Первый Президент Нурсултан Назарбаев набрал 97,7 процента голосов избирателей. Срок полномочий избранного Главы государства был определен до апреля 2020 года.

Средства на внеочередные выборы президента будут браться из резервов правительства. Об этом рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов.

"На внеочередные выборы, в принципе, средства не закладываются. Есть резерв правительства, который предусмотрен на любые неотложные затраты. Внеочередные выборы или внезапные расходы, которые являются неотложными, если таковые будут, то финансирование будет производиться из резервов правительства", - сказал журналистам Даленов в кулуарах правительства.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.04.19 17:36 Буккроссинг и чтение своих стихов - “Кitap fest” впервые прошел в Костанае
09.04.19 16:58 Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
09.04.19 16:24 Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
09.04.19 16:18 Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
09.04.19 13:03 Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
09.04.19 12:08 Президентские выборы в Казахстане могут пройти уже в июне — эксперты
09.04.19 11:39 Токаев выступит с обращением к гражданам Казахстана
09.04.19 11:29 Чтобы встретить дома весь Казахстан - чемпионат области по тяжелой атлетике прошёл в Костанае
09.04.19 10:36 Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы
09.04.19 10:30 Воспитанники детдомов и интернатов выступили на гала-концерте областного фестиваля «Детство без границ» в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Козлов я
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы должны подтвердить преемственность Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34346

Вот это ключевые слова.
Профайл

§ Trueman4400
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Казахстан - демократическая страна, президент будет выбран согласно воле народа", - это означает приверженность однажды выбранному конституционному курсу. Президента будут выбирать опираясь на то, что уже сделано в стране. Это правильное и своевременное заявление!
Профайл

§ yudjin
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5849
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.04.19 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
это означает приверженность однажды выбранному конституционному курсу.

В приверженность механизма выборов никто и не сомневается!

Ты хоть пообедал-то, демократичный наш?
А те еще твои двое...трэвэл и этот...как его...забыл ;-)
Профайл

§ Мурзилка
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 09.04.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Гуру" комментаторов тут как тут...
Профайл

* Анатолий Сальник
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
Анатолий Сальник


(Пользователи)
Сообщений: 71
Регистрация: 23.01.19
Отправлено: 09.04.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предполагаю, что Токаеву на время дали подержаться за портфель чтобы он мог вроде от своего имени переименовать столицу. На пожизненно может быть назначена (якобы выбрана) Дарига. Весь наш народ хочет изо всех сил преемственности. Этот вариант максимально гарантирует преемственность (козырь из рукава). Категорически не заявляю. Рассматриваю, как вариант игры. Точно знает только тот, кто банкует.
Профайл

§ Trueman4400
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

А Вы, сударь, оскорблены, что не первый высказались?
Профайл

* КГСПС
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.04.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О какой честности можно говорить,если уже сейчас всё идёт вразрез с законом о выборах.
Профайл

* КГСПС
Re: Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.04.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья 51-1. Внеочередные выборы Президента Республики Внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения. Статья 55. 2. Выдвижение кандидатов в Президенты начинается со дня, следующего за днем объявления, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за два месяца до выборов.
Профайл

* КГСПС
Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 832
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.04.19 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается, что при назначении внеочередных выборов вообще законом не предусмотрено выдвижение кандидатов!
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 238
Пользователей: 2
Всего: 240

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх