Выборы пройдут честно, я гарантирую - Токаев

Касым-Жомарт Токаев заявил, что выборы президента страны будут проведены честно и открыто, передает Tengrinews.kz.

"Казахстан - демократическая страна, президент будет выбран согласно воле народа. Как действующий Глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это моя принципиальная позиция. Перед нами стоят большие задачи. Я верю в мудрость нашего народа. Уважаемые соотечественники, народная мудрость гласит: "Созидание будет там, где будет единство" - "Бірлік бар жерде, тірлік бар". Призываю вас подойти к будущим выборам со всей ответственностью. От вашего решения зависит будущее страны и судьба каждой казахстанской семьи", - сказал Президент в эфире республиканских телеканалов.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении в Казахстане выборов президента.

"Я советовался по этому вопросу с Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, консультировался со спикерами обеих палат Парламента, премьер-министром страны. Согласовал свое решение с Конституционным Советом, встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах – важное и необходимое. Твердо считаю досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми. Для того чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать вопросы социального и экономического развития, необходимо снять любую неопределенность. К тому же обстановка в мире быстро меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутренней и внешней политики", - сказал Токаев.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 2019 года.

Последние внеочередные выборы президента состоялись 26 апреля 2015 года. Тогда Первый Президент Нурсултан Назарбаев набрал 97,7 процента голосов избирателей. Срок полномочий избранного Главы государства был определен до апреля 2020 года.

Средства на внеочередные выборы президента будут браться из резервов правительства. Об этом рассказал министр национальной экономики Руслан Даленов.

"На внеочередные выборы, в принципе, средства не закладываются. Есть резерв правительства, который предусмотрен на любые неотложные затраты. Внеочередные выборы или внезапные расходы, которые являются неотложными, если таковые будут, то финансирование будет производиться из резервов правительства", - сказал журналистам Даленов в кулуарах правительства.