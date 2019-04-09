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Анатолий Сальник
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
С большой долей вероятности именно Токаев будет выбран президентом страны 9 июня. Но вот дальше Токаеву, по факту, не на что опереться. Газовая отрасль в стране контролируется Даригой Назарбаевой. ...
09.04.19 18:47
maxsaf
Дарига Назарбаева прокомментировала информацию о своем неучастии в выборах
Заранее поздравляю :-)
09.04.19 18:44
КГСПС
Досрочные выборы президента Казахстана - когда своих кандидатов выдвинут КНПК и Nur Otan
О каком выдвижении речь? По закону оно закончилось 25 минут назад! :-o
09.04.19 18:27
Козлов я
Массовую обрезку деревьев приостановили до осени в Костанае
Марсианский пейзаж...
09.04.19 18:20
КГСПС
Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
Вот всё и встаёт на свои места.Внеочередные выборы может объявить только президент, поэтому Токаева таковым и сделали, а не и.о.А сами выборы нужны, чтобы новый президент стал легитимным и у народа,...
09.04.19 17:56
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Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК

9 апреля 2019, 13:03 |  Государство

Во вторник, 9 апреля, глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к народу объявил о решении провести выборы Президента РК досрочно, передает Zakon.kz.

Фото: Акорда

Президент Казахстана сообщил, что выборы пройдут 9 июня.

19 марта 2019 года во время обращения к народу Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о решении покинуть пост Президента Казахстана. На оставшийся срок полномочия Президента РК, согласно нормам Конституции, перешли к председателю Сената Парламента РК Касым-Жомарту Токаеву. 20 марта после принесения присяги он приступил к руководству страной.

Согласно статье 51-1 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения.

Последние внеочередные выборы Президента прошли в Казахстане 26 апреля 2015 года. Согласно Конституции, Президент РК избирается на пять лет.
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Комментарии к новости
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§ Змея Подколодная
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 09.04.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огласите весь список, пожалуйста) Список желающих на пост президента.
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§ Сергей_я
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2706
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 09.04.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Огласите весь список, пожалуйста) Список желающих на пост президента

А зачем? Я думаю уже бланки даже напечатали и уже начали заполнять их))
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* drakon
Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16032
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.04.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
и уже начали заполнять их))

Президент?
Дарига Нурсултановна.
Чего не ясно - то?... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Vradon
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 09.04.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высокой гражданской активности, господа, вам желаю. Также горячо отстаивать свою позицию на выборах Президента страны.
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§ Trueman4400
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так может, кто из форумчан свою кандидатуру двинет? А что нет-то?
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§ Мурзилка
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 09.04.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Подожди, сейчас главный придёт и всё решит)
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§ Привет
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 09.04.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо у военных узнавать за кого им прикажут голосовать!Тот и будет.
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§ Гога
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.04.19 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Trueman4400
Выдвигать можно только от партии . Самовыдвижения сейчас нет.
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§ Привет
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Привет


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 22.02.19
Отправлено: 09.04.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще то правильно. До осени надо успеть. С осени начнутся совсем другие расклады Базель 3 начнёт действия и мыльные пузыри независимости стран начнут лопаться
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§ Trueman4400
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:47
Комментарий удален модератором.
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§ Trueman4400
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:48
Комментарий удален модератором.
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§ Trueman4400
Re: Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 09.04.19 - 14:50
Комментарий удален модератором.
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§ Гога
Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.04.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читай внимательно , прежде чем ссылку сбрасывать !!Код:
Trueman4400
---В 2017 году был подписан закон, предусматривающий запрет на самовыдвижение кандидатов в президенты.
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§ Victor Yang
Касым-Жомарт Токаев объявил о досрочных выборах Президента РК
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11412
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.04.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Привет:
Надо у военных узнавать за кого им прикажут голосовать!Тот и будет.

Будут участвовать Токаев и ещё N неизвестных. И дураку понятно за кого голосовать. У нас нет видных политиков вне правящей партии, а от одной партии двоих явно не будет.

[Исправлено: Victor Yang, 09.04.2019 - 15:11]
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