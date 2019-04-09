Во вторник, 9 апреля, глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к народу объявил о решении провести выборы Президента РК досрочно, передает Zakon.kz.
Фото: Акорда
Президент Казахстана сообщил, что выборы пройдут 9 июня.
19 марта 2019 года во время обращения к народу Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о решении покинуть пост Президента Казахстана. На оставшийся срок полномочия Президента РК, согласно нормам Конституции, перешли к председателю Сената Парламента РК Касым-Жомарту Токаеву. 20 марта после принесения присяги он приступил к руководству страной.
Согласно статье 51-1 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", внеочередные президентские выборы назначаются решением Президента Республики и проводятся в течение двух месяцев со дня их назначения.
Последние внеочередные выборы Президента прошли в Казахстане 26 апреля 2015 года. Согласно Конституции, Президент РК избирается на пять лет.
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