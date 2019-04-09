Президентские выборы в Казахстане могут пройти уже в июне — эксперты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев спешно готовится к предстоящим внеочередным выборам главы государства. И они могут состояться уже в июне. Такое мнение на своем канале в Telegram высказывает казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев, пишет EAdaily.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/04/05/prezidentskie-vybory-v-kazahstane-mogut-proyti-uzhe-v-iyune-eksperty

Эксперт приводит ряд фактов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что о предстоящих выборах объявят уже на днях (публикация датирована 4 апреля - "НГ").