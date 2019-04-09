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Президентские выборы в Казахстане могут пройти уже в июне — эксперты
9 апреля 2019, 12:08 | Государство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев спешно готовится к предстоящим внеочередным выборам главы государства. И они могут состояться уже в июне. Такое мнение на своем канале в Telegram высказывает казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев, пишет EAdaily.
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/04/05/prezidentskie-vybory-v-kazahstane-mogut-proyti-uzhe-v-iyune-eksperty
Эксперт приводит ряд фактов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что о предстоящих выборах объявят уже на днях (публикация датирована 4 апреля - "НГ").
- Перенос повышения зарплат бюджетникам, инициированный Касым-Жомартом Токаевым. Повышение было назначено на 1 июля, но было перенесено на 1 июня. Ровно на месяц, таким образом, что в июне сотни тысяч избирателей уже будут работать на повышенную зарплату.
- На встрече с акимами (мэрами и губернаторами) президент Токаев потребовал начать выдавать тысячи арендных квартир малообеспеченным семьям (обладающим, конечно же, правом голоса на выборах) уже в мае 2019 года.
- На той же встрече он заявил, что государство всегда должно «держать руку на пульсе, особенно в предэлекторальный период».
- Ранее было запланировано, что аттестация полицейских должна завершиться к 1 сентября 2019 года. Но президент Токаев специальным указом перенес ее на период с 1 октября 2019 по 31 марта 2020, таким образом разгрузив для органов внутренних дел лето.
- Токаев дает прицельное интервью казахскоязычным газетам, в котором рассказывает о своем видении президентства и проговаривает свои цели и ценности, а сам заводит Instagram и демонстративно реагирует на чрезвычайные события.
- Токаев сам летит с расширенной делегацией в Москву, где заявляет о своей приверженности политике сотрудничества с Россией. Публично проговаривается идея масштабного национального проекта — атомной электростанции в Казахстане.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/04/05/prezidentskie-vybory-v-kazahstane-mogut-proyti-uzhe-v-iyune-eksperty
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