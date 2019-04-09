9 апреля 2019 в 13.00 по времени города Нур-Султан в эфире республиканских телеканалов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к гражданам страны, сообщает сайт Акорды.

Токаев встретился с предстаителями политичексих партий / Фото с сайта Акорды

Кроме того, сегодня президент встретился с представителями политических партий Казахстана, сообщили информагентства. Накануне глава государства принял председателя Сената Парламента Даригу Назарбаеву, премьер-министра Аскара Мамина, председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, заместителя председателя Мажилиса Парламента Владимира Божко.

О содержании встреч сообщалось крайне сухо:

- В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы общественно-политической повестки дня, – говорилось на сайте Акорды.