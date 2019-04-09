Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы
Шесть фактов использования государственными служащими поддельных дипломов о наличии высшего образования выявлено в Павлодарской области, передает Павлодар-онлайн со ссылкой на пресс-центр областного департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Иллюстративное фото
Ни госучреждения, где выявили поддельные документы, ни вузы, чьи дипломы подделали, ни специальности, записанные в дипломах, в антикоррупционной службе не назвали, сославшись на тайну следствия.
- По факту выявленных нарушений департаментом полиции области проводится досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК - использование заведомо подложного документа, - отметил руководитель управления контроля в сфере госслужбы ДАДГСПК Ерлан ТУЛЕГЕНОВ.
В антикоррупционной службе отметили, что в этом направлении работа продолжится. Сотрудники департамента посоветовали госслужащим не поддаваться искушению нарушать закон, потому что, кроме штрафа до 160 МРП или исправительных работ, или ареста, после вступления в законную силу обвинительного приговора суда следует увольнение с государственной службы.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 0
Всего: 223
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы
Меня всегда - удивляло. Какую биогрфию - не прочтёшь, везде к 30 годам жизни, 3-4 Высших образования. Когда только- успевали - учиться... :lol:
Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
Лучше сделать предел высоких цен, какой-то коридор цен иметь нужно. Кто-то будет удобством обслуживания привлекать, кто-то дешевизной товаров
Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
Вот в 59-й аптеке цены почти всегда ниже цен других аптек, плюс 15-ти % -ая скидка для пенсионеров, причем НА ВСЕ аптечные товары. Неужели все аптеки станут работать на тех же условиях? Скорее...
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Делай через Челябу и Троицк Там азиатов тьма. Надо неделю проторчать из-за счередей. Кто в курсах, в Варне есть подобные возможности? Да и КАЙРАК держит. Быстрее пересечь границу на Николаевскую...
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital Ты все ещё думаешь и выбираешь ?? Действовать надо . Под лежачий камень . Делай через Челябу и Троицк .Без помогаек.