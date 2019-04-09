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drakon
Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы
Меня всегда - удивляло. Какую биогрфию - не прочтёшь, везде к 30 годам жизни, 3-4 Высших образования. Когда только- успевали - учиться... :lol:
09.04.19 11:26
arman_kst
Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
Лучше сделать предел высоких цен, какой-то коридор цен иметь нужно. Кто-то будет удобством обслуживания привлекать, кто-то дешевизной товаров
09.04.19 08:27
таноми52
Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
Вот в 59-й аптеке цены почти всегда ниже цен других аптек, плюс 15-ти % -ая скидка для пенсионеров, причем НА ВСЕ аптечные товары. Неужели все аптеки станут работать на тех же условиях? Скорее...
09.04.19 08:05
Анатолий Сальник
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Делай через Челябу и Троицк Там азиатов тьма. Надо неделю проторчать из-за счередей. Кто в курсах, в Варне есть подобные возможности? Да и КАЙРАК держит. Быстрее пересечь границу на Николаевскую...
08.04.19 23:50
Гога
Россия упростила получение гражданства: что это значит для Казахстана
Vital Ты все ещё думаешь и выбираешь ?? Действовать надо . Под лежачий камень . Делай через Челябу и Троицк .Без помогаек.
08.04.19 23:35
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Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы

9 апреля 2019, 10:36 |  Криминал

Шесть фактов использования государственными служащими поддельных дипломов о наличии высшего образования выявлено в Павлодарской области, передает Павлодар-онлайн со ссылкой на пресс-центр областного департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Иллюстративное фото

Ни госучреждения, где выявили поддельные документы, ни вузы, чьи дипломы подделали, ни специальности, записанные в дипломах, в антикоррупционной службе не назвали, сославшись на тайну следствия.

- По факту выявленных нарушений департаментом полиции области проводится досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК - использование заведомо подложного документа, - отметил руководитель управления контроля в сфере госслужбы ДАДГСПК Ерлан ТУЛЕГЕНОВ.

В антикоррупционной службе отметили, что в этом направлении работа продолжится. Сотрудники департамента посоветовали госслужащим не поддаваться искушению нарушать закон, потому что, кроме штрафа до 160 МРП или исправительных работ, или ареста, после вступления в законную силу обвинительного приговора суда следует увольнение с государственной службы.
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* drakon
Re: Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16025
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.04.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня всегда - удивляло.
Какую биогрфию - не прочтёшь,
везде к 30 годам жизни, 3-4
Высших образования. Когда только-
успевали - учиться?... :lol:
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