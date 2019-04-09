Павлодарские антикоррупционщики выявили в личных делах госслужащих поддельные дипломы

Шесть фактов использования государственными служащими поддельных дипломов о наличии высшего образования выявлено в Павлодарской области, передает Павлодар-онлайн со ссылкой на пресс-центр областного департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Иллюстративное фото

Ни госучреждения, где выявили поддельные документы, ни вузы, чьи дипломы подделали, ни специальности, записанные в дипломах, в антикоррупционной службе не назвали, сославшись на тайну следствия.

- По факту выявленных нарушений департаментом полиции области проводится досудебное расследование по части 3 статьи 385 УК РК - использование заведомо подложного документа, - отметил руководитель управления контроля в сфере госслужбы ДАДГСПК Ерлан ТУЛЕГЕНОВ.

В антикоррупционной службе отметили, что в этом направлении работа продолжится. Сотрудники департамента посоветовали госслужащим не поддаваться искушению нарушать закон, потому что, кроме штрафа до 160 МРП или исправительных работ, или ареста, после вступления в законную силу обвинительного приговора суда следует увольнение с государственной службы.