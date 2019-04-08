УАЗ перевернулся на улице Карбышева в Костанае

Видео и фото аварии, которая произошла сегодня, 8 апреля, прислала на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик Светлана.

Как сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, в 16.30 на номер 102 поступило сообщение о том, что по улице Карбышева произошло ДТП с участием трех автомобилей: УАЗ, "Инфинити" и "Фольксваген". По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя УАЗа. По данному факту собран административный материал.