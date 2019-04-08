Одинаковые цены в аптеках Казахстана будут уже в мае
Председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК Людмила БЮРАБЕКОВА на брифинге в СЦК сообщила, что уже разработаны правила регулирования цен на лекарства, они находятся на согласовании и регистрации в Минюсте, передает корреспондент Zakon.kz.
Фото informburo.kz
- Завтра вступает в силу норма закона РК, наделяющее Минздрав компетенцией по регулированию цен на все лекарственные средства, - напомнила она.
По ее словам, в реализацию данного проекта министерством разработаны правила регулирования цен, которые согласованы со всем и профильными ассоциациями, НПП "Атамекен", и находятся в настоящее время в Минюсте на согласовании и регистрации.
- После выхода данных правил мы начнем процедуру регистрации цен и формирования предельных оптовых и розничных цен. Утверждение данных предельных цен будет также приказом министра здравоохранения, который мы согласуем в обязательном порядке с ассоциациями и НПП "Атамекен" и другими госорганами. И ориентировочно в мае данные цены вступят в силу, - проинформировала глава комитета.
Бюрабекова добавила, что они будут размещены на сайтах Минздрава, комитета фармации, Наццентра экспертизы лекарств.
Как она уточнила, также сегодня разработано мобильное приложение, где будут также указаны все предельные цены.
- И где-то в июне мы с вами сможем увидеть одинаковые цены во всех объектах розничной реализации лекарственных средств, - заключила председатель комитета.
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