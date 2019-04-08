Более 5 000 птиц погибли в результате пожара на фабрике ТОО «Жас-канат-2006» в Рудном
Сообщение о том, что горит отдельно стоящее одноэтажное каркаснометалическое помещение птицефабрики ТОО «Жас-канат-2006» 2018 года постройки поступило на пульт специализированного отряда Рудного сегодня, 8 апреля, в 05:11.
Фото из архива "НГ"
Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области на странице ведомства в "Фейсбуке", первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 05:25. Пожар был локализован в 07:00 и ликвидирован в 07:05.
Площадь пожара составила 110 кв. м., из них 10 кв. м в помещении цеха и 100 кв. м – по кровле здания. Пожаром повреждены электрощитовые пометоудаления, частично ленты пометоудаления и электропроводка, а также кровля здания.
"В результате пожара произошел падеж птицы в количестве 5 126 голов. Материальный ущерб устанавливается", - отмечается в сообщении".
В тушении огня принимали участие 32 сотрудника личного состава и 6 единиц техники противопожарной службы. Помощь пожарным Рудного оказали негосударственная противопожарная служба ССГПО и пожарные части Костаная. Жертв и пострадавших нет.
На месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов.
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