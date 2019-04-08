Почему Китаю выгодно дать Казахстану 2-миллиардный кредит, объяснили в Сенате

На заседании в Сенате объяснили, почему Китаю выгодно предоставить Казахстану 2 миллиарда юаней в кредит на 20 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Своим мнением поделился руководитель управления таможенного транзита и интегрированного контроля Департамента администрирования таможенных операций КГД Кайрат Маубаев.

"Мы находимся в выгодном положении в части транзита. Китай мониторит все перевозки. Например, морские перевозки из Китая в Европу идут полтора месяца, железнодорожные - от 30 до 35 дней, автомобильные - 10-15 дней. То есть они видят, что есть огромный потенциал быстрее товары доставить. Даже был комичный случай, когда товары на День Святого Валентина (14 февраля), которые везли в Китай, доставили к 8 марта. Актуальность этих товаров потерялась. (…) Китаю выгодно, и нам", - заявил Кайрат Маубаев на заседании Комитета по финансам и бюджету Сената.

"Нам за счет увеличения транзита, они будут пользоваться сервисом дорожной инфраструктуры, также будут платить за проезд через нашу территорию по платным дорогам. Мы географически очень удобно расположены между Китаем и Европой", - добавил он.

По словам чиновника, Казахстан берет кредит под два процента, но если банк (Эксимбанк. - Прим.) будет выдавать заем под больший процент, то затраты компенсирует правительство Китая.

"На пункте пропуска "Достык" (пункт пропуска на границе с Китаем) меняем инспекционно-досмотровый комплекс, который был поставлен в Казахстан в 2003 году. Он был первой ласточкой в Казахстане по инспектированию железнодорожных составов. Износ уже полностью осуществлен. Он все-таки работает, но в очень тяжелых условиях. Сервисное обслуживание очень дорогое, мы его просто меняем. По автомобильным пунктам - предполагаем до пяти раз увеличить пропуск", - сказал Маубаев.

По его словам, от данной сделки Казахстан может получить порядка 300 миллиардов тенге таможенных платежей и налогов.

"Будет полная автоматизация всех процессов прохождения границы, плюс еще мы строим главное управление в Астане, где многие функции забираем из пунктов пропуска. Таким образом будут уменьшены коррупционные риски", - считает Маубаев.

Как отметил вице-министр финансов Руслан Бекетаев, 2 миллиарда юаней с процентами к выплате составит порядка 154 миллиарда тенге. Ежегодно Казахстан будет возвращать Китаю примерно по 7,7 миллиарда тенге.

"Это небольшая сумма для бюджета, соответственно, это не будет проблемой. Любое соглашение можно будет поменять, если процедура или условия изменятся", - сказал Бекетаев в кулуарах Сената.

Комитет Сената по финансам и бюджету поддержал законопроект "О ратификации рамочного соглашения между Казахстаном и Китаем о предоставлении Китаем льготного кредита" и отправил на рассмотрение на пленарное заседание палаты.