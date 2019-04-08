Слухи о том, что четырехлетнюю девочку похитили у ТЦ "Астыкжан" в Костанае, не подтвердились
Тем не менее, говорят полицейские, сообщение о возможном похищении на пульт 102 поступало и было отработано. К счастью, эти данные не подтвердилось.
В воскресенье вечером на вотсап "НГ" стали поступать сообщения от наших читателей о том, что в южной части Костаная полицейские посты останавливают и опрашивают проезжающих. И что якобы похищена четырехлетняя девочка.
Сегодня, 8 апреля, пресс-служба департамента полиции прокомментировала происходящее.
- 7 апреля, в 16.08, на пульт 102 УП г. Костаная поступило анонимное сообщение о том, что по пр. Абая, 1, в районе ТЦ "Астыкжан", неустановленный мужчина за руку ведет несовершеннолетнюю девочку. Данный факт зарегистрирован. На место выехала оперативно-следственная группа. Полицейскими отработан район, опрошены водители, проезжавшие мимо. Факт не подтвердился, - сообщает пресс-служба ведомства.
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