Автоледи пожаловалась в соцсети на поведение казахстанских водителей
Tengrinews.kz
В популярном Instagram-паблике kris_p_almaty девушка-водитель пожаловалась на поведение казахстанских водителей мужского пола, сообщает Tengrinews.kz.
© instagram/kris_p_almaty
В своем видеообращении молодая автоледи рассказала, что недавно попала в очень неприятную ситуацию. Она двигалась по узкой дороге и решила пропустить автомобиль. Взамен получила благодарность от водителя. Однако в это же время другая машина выехала на встречную полосу и решила быстро повернуть.
В итоге начался спор между мужчинами. Оба принципиально не хотели уступать. Образовалась большая пробка.
"Еле как проехав, водители машин, стоявших по той стороне, открывали окна и начали меня материть и называть всякими отвратительными словами", - рассказала она.
"У меня один к вам вопрос. С каких пор вы настолько не уважаете женщин? Завтра на моем месте могла бы оказаться ваша сестренка, ваша мама, ваша тетя, жена, девушка. Я понимаю, что сложился такой ужасный стереотип, что женщина не умеет водить. Но даже это не дает вам права оскорблять другого человека", - резюмировала девушка.
Публикация набрала почти 100 тысяч просмотров и около 1 000 комментариев. Немало женщин в комментариях поддержали автора обращения.
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