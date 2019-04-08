Автоледи пожаловалась в соцсети на поведение казахстанских водителей

В популярном Instagram-паблике kris_p_almaty девушка-водитель пожаловалась на поведение казахстанских водителей мужского пола, сообщает Tengrinews.kz.

© instagram/kris_p_almaty

В своем видеообращении молодая автоледи рассказала, что недавно попала в очень неприятную ситуацию. Она двигалась по узкой дороге и решила пропустить автомобиль. Взамен получила благодарность от водителя. Однако в это же время другая машина выехала на встречную полосу и решила быстро повернуть.

В итоге начался спор между мужчинами. Оба принципиально не хотели уступать. Образовалась большая пробка.

"Еле как проехав, водители машин, стоявших по той стороне, открывали окна и начали меня материть и называть всякими отвратительными словами", - рассказала она.

"У меня один к вам вопрос. С каких пор вы настолько не уважаете женщин? Завтра на моем месте могла бы оказаться ваша сестренка, ваша мама, ваша тетя, жена, девушка. Я понимаю, что сложился такой ужасный стереотип, что женщина не умеет водить. Но даже это не дает вам права оскорблять другого человека", - резюмировала девушка.

Публикация набрала почти 100 тысяч просмотров и около 1 000 комментариев. Немало женщин в комментариях поддержали автора обращения.