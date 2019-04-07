Форум
Victor Yang
Всемирный день здоровья отметили в Костанае румбой и запуском шаров
Опять бюджетников и студентов без выходного оставили?
07.04.19 16:04
drakon
Акционеры АО «ССГПО», продавшие акции 18 лет назад, считают сделку недействительной и оспаривают ее в суде
Поздно пить - "Баржом", Когда Почки - отвалились... :lol:
07.04.19 14:36
Синий трактор
Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Анатолий Сальник: Если чего-то и не хватает постам НГ, так это подробного фактического материала по протестным движениям с анализом и выводами. только так. над остальными сми туч нет, как тут...
07.04.19 13:24
Respondent
Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
А где-то там американцы выбирают Трампа.А у меня талант по другим делам.-По каким таким другим делам?По лежачим, я под горячим чаем, под урчанием кошачьим. Переворачиваюсь на своем диване.Мне на нем...
07.04.19 13:22
Respondent
Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
Дела, дела, дела, дела, дела решаю только на диване я.Моя страна, страна Дивания.Я на умнике дурокаваляние.Суетливый мир, алё, давай, до свидания!Мне лень отбрасывать тень.Я залип на диване, как на...
07.04.19 13:20
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В Карасуском районе экономят деньги, оптимизируя акиматы

Галина ПЕТРЕНКО

7 апреля 2019, 14:05 |  Государство

О том, как это делается, 5 апреля на областном совещании рассказал аким Карасуского района Виктор ИОНЕНКО. В мероприятии участвовали главы исполнительной власти всех уровней – от акима области до глав сельских округов. 

Акимов сел как раз и сокращают в Карасуском районе.

- Провели анализ нагрузки на специалистов сельских акиматов, - рассказал Виктор Ионенко. – Получилось, что, например, в Новоселовском сельском округе при населении 449 человек штатная численность работников акимата - 3 единицы, и в Айдарлинском округе при населении  1212 человек специалистов акимата тоже трое.

В районе решено было с учетом количества проживающих в округах, расстояний между поселками, провести оптимизацию. Первый опыт уже есть.  Села Койбагор и Амангельды, между которыми 7 км, объединены в Койбагорский сельский округ. По словам акима района, для этого понадобилось заручиться согласием жителей, проведя с ними сходы, потом инициатива была одобрена областными акиматом и маслихатом, издано их совместное постановление. 

- После реорганизации высвободилось 4 штатных сотрудника акиматов и 5 нештатных – водитель, истопник, техничка, сторож, методист, - сказал Ионенко. – Экономия составила 7 млн 383 тыс. тенге, из них по зарплате – 5 млн 366 тыс. тенге, по ГСМ – 876 тыс. тенге, по коммунальным услугам – 198 тыс. тенге, по статье «канцелярские и хозяйственные товары – 234 тыс. , на командировочные расходы – 184 тыс., прочие расходы 524,7 тыс. тенге.

Процесс оптимизации продолжается. В этом году объединятся Восточный сельский округ и село Карасу – в Карасуский округ, Железнодорожный округ и село Октябрьское – в Октябрьский сельский округ, Целинный и Челгашинский округа, Новоселовский и Ильичевский, села Павловское и Жамбыл.

- Таким образом в районе всего будут реорганизованы 12 аппаратов акимов сел и сельских округов, - подвел итог Виктор Ионенко, - из 19 округов останется 13, бюджет сокращаемых администраторов составляет  61 млн 685 тыс. тенге. После объединения экономия составит 49 млн 677 тыс. тенге. Высвободятся 6 единиц транспорта, оргтехника, одно из административных зданий планируем выставить на аукцион. 

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ рекомендовал во всех районах опыт Карасуского изучить и применить, где это возможно.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
07.04.19 14:46 Всемирный день здоровья отметили в Костанае румбой и запуском шаров
07.04.19 13:59 Акционеры АО «ССГПО», продавшие акции 18 лет назад, считают сделку недействительной и оспаривают ее в суде
07.04.19 08:00 В год 3 млн проезжающих «любуются» мусором вдоль железных дорог на территории Костанайской области
07.04.19 07:44 Сотрудники КНБ задержали замначальника департамента полиции Кызылординской области
07.04.19 06:43 Николай ВОРОНИН: Несвободная свобода
06.04.19 22:48 "Голевых моментов могло быть и больше" - пресс-конференция «Тобола» и «Актобе» прошла после матча
06.04.19 17:03 ФК "Тобол" выиграл у ФК "Актобе" со счетом 2:1
06.04.19 13:29 Два сельских акима остались без работы, семеро получили выговоры в Костанайской области
06.04.19 13:14 Улицу Гагарина в Костанае частично перекроют
06.04.19 11:16 Казахстанец пытался вывезти в Россию чемодан с сотней черепах

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 182
Пользователей: 0
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх