В Карасуском районе экономят деньги, оптимизируя акиматы

О том, как это делается, 5 апреля на областном совещании рассказал аким Карасуского района Виктор ИОНЕНКО. В мероприятии участвовали главы исполнительной власти всех уровней – от акима области до глав сельских округов.

Акимов сел как раз и сокращают в Карасуском районе.

- Провели анализ нагрузки на специалистов сельских акиматов, - рассказал Виктор Ионенко. – Получилось, что, например, в Новоселовском сельском округе при населении 449 человек штатная численность работников акимата - 3 единицы, и в Айдарлинском округе при населении 1212 человек специалистов акимата тоже трое.

В районе решено было с учетом количества проживающих в округах, расстояний между поселками, провести оптимизацию. Первый опыт уже есть. Села Койбагор и Амангельды, между которыми 7 км, объединены в Койбагорский сельский округ. По словам акима района, для этого понадобилось заручиться согласием жителей, проведя с ними сходы, потом инициатива была одобрена областными акиматом и маслихатом, издано их совместное постановление.

- После реорганизации высвободилось 4 штатных сотрудника акиматов и 5 нештатных – водитель, истопник, техничка, сторож, методист, - сказал Ионенко. – Экономия составила 7 млн 383 тыс. тенге, из них по зарплате – 5 млн 366 тыс. тенге, по ГСМ – 876 тыс. тенге, по коммунальным услугам – 198 тыс. тенге, по статье «канцелярские и хозяйственные товары – 234 тыс. , на командировочные расходы – 184 тыс., прочие расходы 524,7 тыс. тенге.

Процесс оптимизации продолжается. В этом году объединятся Восточный сельский округ и село Карасу – в Карасуский округ, Железнодорожный округ и село Октябрьское – в Октябрьский сельский округ, Целинный и Челгашинский округа, Новоселовский и Ильичевский, села Павловское и Жамбыл.

- Таким образом в районе всего будут реорганизованы 12 аппаратов акимов сел и сельских округов, - подвел итог Виктор Ионенко, - из 19 округов останется 13, бюджет сокращаемых администраторов составляет 61 млн 685 тыс. тенге. После объединения экономия составит 49 млн 677 тыс. тенге. Высвободятся 6 единиц транспорта, оргтехника, одно из административных зданий планируем выставить на аукцион.

Аким области Архимед МУХАМБЕТОВ рекомендовал во всех районах опыт Карасуского изучить и применить, где это возможно.