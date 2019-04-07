Акционеры АО «ССГПО», продавшие акции 18 лет назад, считают сделку недействительной и оспаривают ее в суде

10 акционеров АО «ССГПО» подали иски в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области. Они считают, что продать свои привилегированные акции, полученные в ходе приватизации Соколовско-Сарбайского производственного объединения, их вынудила тогдашняя администрация этого предприятия.К тому же, на их взгляд, договоры купли-продажи, которые им вручили покупатели, оказались составленными без соблюдения требований, необходимых для таких сделок.

Фото из архива "НГ"

Об этом «НГ» сообщил председатель общественного объединения «Союз «Акция» Сергей ПУЗЫРЕНКО.

- После приватизации ССГПО в 1996 году привилегированные акции получили около 28 000 акционеров, - рассказывает Пузыренко. – Тогда это составляло 10%, которые должен был получить трудовой коллектив. Их выдали работникам ССГПО и тем, кто ушел на пенсию с комбината. В 1999 году началась массовая скупка акций. Вначале покупателем выступала иностранная компания, а с 2001 года – казахстанская. В результате, по официальным данным Нацбанка, доля из 10% превратилась в 1,85%. На сегодняшний день акции потеряли около 22 000 человек. Кто-то из них живет в Рудном. Другие разъехались по всему миру: в Россию, Украину, Беларусь, Германию, Канаду. 1700 из них, считая, что их права были нарушены, вступили в нашу общественную организацию. Просятся еще около 5 000, но мы пока прием приостановили. Хотим дождаться результатов суда по уже поданным искам.

По словам Сергея Пузыренко, истцы хотят, чтобы суд признал незаконными не только договоры купли-продажи акций, но и действия сотрудников АО «ССГПО», связанные с понуждением к заключению этих договоров. В том числе и по выкупу акций у пенсионеров.

- Мы тогда говорили пенсионерам: чего вы боитесь – вас же с работы не уволят, а они отвечали, что их дети работают на комбинате, поэтому их могут уволить, - вспоминает Пузыренко. – Сюда еще входят и наследники. Когда в администрации узнали, что у кого-то есть наследники ценных бумаг, то и у них забирали акции. Тогда дали команду заняться этим делом всем руководителям подразделений. Поданные иски мы считаем «пробным шаром». В случае их удовлетворения остальные акционеры сделают тоже самое.