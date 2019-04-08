Областные отборочные соревнования «КазРоботикс» завершились в Костанае

Мероприятие проходило в субботу, 6 апреля, в здании Костанайского инженерно-экономического университета. В отборочном чемпионате по робоспорту принимали участие дети и молодежь. Возрастные границы были очень широкими - от 6 до 21 года.

Соревнования планировали начать в 09:00, но выяснилось, что кроме 180 человек, зарегистрированных онлайн, из районов приехало еще 20 участников, желающих пройти регистрацию на месте. Организаторы решили дать им шанс поучаствовать и отложили старт до 11:00

- Участники, заканчивающие школу, и занявшие призовые места получат пятидесятипроцентную скидку при поступлении в КИнЭУ, - сообщил ректор КИнЭУ Сабит ИСМУРАТОВ. - Призеры, заканчивающие 9-й класс, получат такую же скидку при поступлении в Костанайский колледж при КИнЭУ.

Для спортивной программы был целиком отведен спортзал, где разместили 4 трассы и 4 ринга для роботов. Самая простая трасса - «Гонки по линии» или просто «Линия». Роботы должны проехать на скорость по белой карте, ориентируясь по линии черного цвета.





Организаторы мероприятия запретили журналистам фотографировать, используя вспышки, так как яркий свет влияет на работу датчиков и роботы сбиваются с трассы.

- Робот очень чувствителен к свету, - отметил учащийся Боровской школы-гимназии им. А. Чутаева - Владислав ПЯТАЙКИН. - Если даже в окно сильно светит солнце, он может «не видеть» черную линию. В первом раунде у нас была слишком большая скорость на поворотах и робот вылетал с трассы.



Три другие трассы были сложнее. В дисциплине «Эстафета», машины, кроме движения по линии, должны взаимодействовать друг с другом - передавать условный предмет, своеобразную «эстафетную палочку» в виде белого цилиндра из картона. В «Лабиринте» движение затрудняют возведенные стены - перегородки из картона, которые робот должен объехать. Ну а «Биатлон», кроме трассы с препятствиями имеет позиции для стрельбы и цели в виде трех бумажных прямоугольных параллелепипедов.





Участники имеют возможность заранее скачать и распечатать все трассы с сайта федерации «КазРоботикс». В "Биатлоне", к примеру, на ней будут обозначены зоны, в которых могут быть установлены цели. Конкретно точку участники узнают непосредственно на соревнованиях и должны за несколько минут подготовить робота.

- Роботы стреляют резиновыми снарядами, роль исполняют резинки для денег, - рассказал «НГ» преподаватель информатики и робототехники Рудненской гимназии №5 Евгений ПОЛЯКОВ. - Если сбивают прямоугольные бруски - это дополнительные баллы. Робототехника у нас преподается факультативно. Сегодня от нас выступает три команды.

В рингах соревнуются в стандартном сумо, сумо мини и шагающем сумо. Дается, белая карта с очерченным черной линией кругом и позициями для старта. Для победы робот должен вытолкнуть своего соперника за пределы круга.

Так и поступал робот Дилары НУРМАНОВОЙ приехавшей из Тарановского района, но в какой то момент в прямом смысле дал задний ход и выехал за пределы трассы.





- Дело в том что по правилам «КазРоботикс», нельзя создавать помехи для датчиков, - отметил руководитель кабинета информационных технологий Тарановской школы искусств Артем ПРИЗ. - Робот запрограммирован так, что реагируют на черный цвет, когда видит его - начинает сдавать назад. У соперника была «лопата» черного цвета, когда она попадает под датчик, робот думает что это черная линия ринга и пятится назад.

Несмотря на это досадное недоразумение, Дилара и ее напарник по команде Никита Шленов заняли первое место в младшей возрастной группе по стандартному сумо.



Кабинет, в котором преподают робототехнику в Тарановском районе, рассчитан на 12 мест, занятия посещает 5 групп.



- Программировали робота мы примерно месяц, - рассказала «НГ» Дилара. - Занимаюсь робототехникой почти год. Когда робот выехал с ринга и упал со стола, на котором происходили соревнования, я очень боялась, что он может поломаться и мы потом его не починим. Боялась, конечно, и что первое место не займу.





Самая сложная карта в рингах у «Кегльринг квадро» - это одиночный вид спорта. Робот помещается в центр поля, вокруг него расставляют в заранее определенных местах 8 цилиндров. Цилиндры различаются по цветам - 4 белых и 4 черных. На каком месте какого цвета цилиндр будет находиться - участники узнают непосредственно перед стартом, робот должен за две минуты вытолкать за пределы ринга все цилиндры определенного цвета.

- Изначально, два года назад мы пришли на это соревнование и пошли сразу на все категории, - рассказала «НГ» ученица 6-го класса Костанайской гимназии им. Горького Ангелина ЛИСОВСКАЯ. - Именно в «Кегльринг квадро» у нас получился лучший результат и мы решили продвигаться дальше. Мы собирали своего робота около недели. Много репетировали. На создания программы тоже ушло около недели. Долго мы добивались этого результата, но у нас получилось.





Ангелина отмечает, что на результат влияет много факторов. Следует учитывать чувствительность датчиков, правильно выбирать скорость поворота робота, дабы он мог безошибочно различать цвета. В итоге ей удалось настроить все параметры оптимальным образом и занять первое место.

Победители в некоторых дисциплинах осенью 2019 года отправятся в Шымкент на участие в республиканском чемпионате «KazRoboSport-2019».