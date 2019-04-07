Всемирный день здоровья отметили в Костанае румбой и запуском шаров
6 апреля в 10:30 часов на главной площади КГУ им. А. Байтурсынова состоялось спортивно-массовое мероприятие «Всемирный день здоровья» под девизом «Быть здоровым – это модно!» приуроченное к году молодежи.
Организовали его Костанайский областной центр проблем формирования здорового образа жизни и отдел физической культуры и спорта акимата Костаная. Мероприятие началось с небольшой концертной программы и традиционного запуска бело-зеленых шаров, соответствующих символике ЗОЖ.
Своим позитивным настроением зарядила участников инструктор по зумбе Юлия Казанцева. Горожане разных возрастов выполняли незамысловатые движения одной из самых популярных фитнес-программ.
Представители четырех городских поликлиник, расположившись в двух палатках, предлагали всем желающим измерить массу тела, рост, окружность талии, артериальное давление, уровень холестерина, глазное давление и содержание сахара в крови.
- С помощью полученных данных о росте и весе человека мы рассчитываем индекс массы тела. Если уровень холестерина превышает норму, что нередко встречается среди представителей старшего поколения, мы даем рекомендации, как этот уровень снизить, - рассказала медицинский работник поликлиники №1 Виктория ХАКИМОВА.
Представители Костанайского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом предлагали всем желающим пройти тест на ВИЧ и СПИД. Сотрудники раздавали листовки о профилактике данного заболевания и средства контрацепции.
Пока представители более старшего поколения измеряли давление, школьники принимали участие в спортивных состязаниях. Победители были награждены грамотами, медалями и авторскими кубками.
Интересно, что совсем недавно были опубликованы исследования казахстанских экологов, в которых говорилось о вреде массового запуска шаров. Неудивительно, что в США, Канаде и Великобритании уже давно запрещено запускать разноцветные кусочки латекса и резины в небо. Ведь в конечном итоге либо гелий в шарах испаряется, либо шарики просто лопаются, и это приводит к образованию мусора на поверхности почвы. Процесс разложения резинового шарика, как говорится в статье массачусетских ученых, составляет четыре года. Кроме того, вред наносится не только флоре, но и фауне. В сети можно найти множество фотографий мертвых птиц, которые проглотив лопнувший шар, так похожий на еду, умирали от голода по той причине, что больше не могли потреблять пищу.
К сожалению, организаторым мероприятия об этом не слыхали.
- Будет такой закон – не будем запускать, - сообщили нам.
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Всемирный день здоровья отметили в Костанае румбой и запуском шаров
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