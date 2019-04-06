Сотрудники КНБ задержали замначальника департамента полиции Кызылординской области

Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали первого заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области Гани Тулебаева и сотрудника местного УБОП, судя по всему, в рамках одного дела. Тулебаев подозревается в вымогательстве, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Фото с сайта knb.gov.kz

- КНБ пресечена противоправная деятельность первого заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области Тулебаева и сотрудника УБОП ДП Б. Аскарова, которые вымогали незаконное денежное вознаграждение у индивидуального предпринимателя за прекращение проверки букмекерского клуба, – говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства сообщает также, что Тулебаев задержан с поличным при получении 300 000 тенге. Одновременно с этим задержан Аскаров.

Спецоперация проводилась 5 апреля. Гани Тулебаев помещен в изолятор временного содержания Кызылорды. Проводится досудебное расследование.