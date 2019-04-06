Сотрудники КНБ задержали замначальника департамента полиции Кызылординской области
Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали первого заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области Гани Тулебаева и сотрудника местного УБОП, судя по всему, в рамках одного дела. Тулебаев подозревается в вымогательстве, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Фото с сайта knb.gov.kz
- КНБ пресечена противоправная деятельность первого заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области Тулебаева и сотрудника УБОП ДП Б. Аскарова, которые вымогали незаконное денежное вознаграждение у индивидуального предпринимателя за прекращение проверки букмекерского клуба, – говорится в сообщении.
Пресс-служба ведомства сообщает также, что Тулебаев задержан с поличным при получении 300 000 тенге. Одновременно с этим задержан Аскаров.
Спецоперация проводилась 5 апреля. Гани Тулебаев помещен в изолятор временного содержания Кызылорды. Проводится досудебное расследование.
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Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
А газете от души, хоть правда и с опозданием. Успехов в информационном плане и не боятся преград! Желаю удачи и сил в борьбе! Которая пока что не на равных. Спасибо НГ и всем!
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Синий трактор: законным или не очень способом Вот и поздравил газету! А остальное то что за бред было? "законным или не очень способом" :-x Нельзя просто поздравить или не поздравить....
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: С какой стати вы были против или за, Kairat stayer: А что не так? Вот только вас двуличие спросить забыли :lol: :-P [Исправлено: elektron, 06.04.2019 - 16:26]
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: то к чему тут ваши переживания? Дык я ему про тоже, ан нет, за страну переживает 8-) от имени Президента говорить приходится 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Ну так если ни на что повлиять нельзя - то к чему тут ваши переживания?