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elektron
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
А газете от души, хоть правда и с опозданием. Успехов в информационном плане и не боятся преград! Желаю удачи и сил в борьбе! Которая пока что не на равных. Спасибо НГ и всем!
06.04.19 21:59
elektron
Ольга КОЛОКОЛОВА: На войне как на войне...
Синий трактор: законным или не очень способом Вот и поздравил газету! А остальное то что за бред было? "законным или не очень способом" :-x Нельзя просто поздравить или не поздравить....
06.04.19 21:47
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: С какой стати вы были против или за, Kairat stayer: А что не так? Вот только вас двуличие спросить забыли :lol: :-P [Исправлено: elektron, 06.04.2019 - 16:26]
06.04.19 21:25
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: то к чему тут ваши переживания? Дык я ему про тоже, ан нет, за страну переживает 8-) от имени Президента говорить приходится 8-)
06.04.19 20:31
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer: Ну так если ни на что повлиять нельзя - то к чему тут ваши переживания?
06.04.19 20:21
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В год 3 млн проезжающих «любуются» мусором вдоль железных дорог на территории Костанайской области

Галина ПЕТРЕНКО

7 апреля 2019, 08:00 |  Общество

Такие вдохновляющие подсчеты произвело управление ЖКХ накануне двухмесячника санитарной очистки. В какие сроки область усиленно будет приводить себя в порядок после зимы, говорилось 5 апреля, на совещании с акимами городов, районов, крупных сельских населенных пунктов.

Фото из архива "НГ"

Двухмесячник стартует в области 11 апреля, завершится 13 июня. Но основные работы этой кампании должны быть завершены к майским праздникам, уточнил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Она включает не только санитарную очистку, но и озеленение населенных пунктов, приведение в приличный вид внешнего облика строений, уборку или консервацию разрушенных и заброшенных зданий. Власти планируют, что будет прибрано также в местах массового отдыха граждан вблизи водоемов.

- Силами только коммунальных служб справиться со всем объемом работы невозможно, - сказал в докладе руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алмат ИСЕНБАЕВ, - поэтому необходимо проведение субботников в каждом населенном пункте.

Считается, что участие в таких мероприятиях граждан дает еще и воспитательный эффект. Однако, цифры и факты говорят о том, что пока по части санитарной сознательности жителям области до идеала далеко. Самое удручающее подтверждение тому – стихийные свалки. По словам Исенбаева, они часто возникают на старых местах – весной убрали, осенью там же новую помойку обнаружили.

За прошлый год, в ходе весенних и осенних месячников саночистки, было ликвидировано 514 стихийных свалок, собрано и вывезено на полигоны ТБО 180,5 тыс. т мусора. Это больше половины объема мусора, вывезенного на полигоны за весь 2018 год. Несколько утешает, что само количество таких свалок – по официальной статистике – все-таки уменьшается. В 2016-м году их было 803, в 2017-м году – 660.
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