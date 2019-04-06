В год 3 млн проезжающих «любуются» мусором вдоль железных дорог на территории Костанайской области

Такие вдохновляющие подсчеты произвело управление ЖКХ накануне двухмесячника санитарной очистки. В какие сроки область усиленно будет приводить себя в порядок после зимы, говорилось 5 апреля, на совещании с акимами городов, районов, крупных сельских населенных пунктов.

Фото из архива "НГ"

Двухмесячник стартует в области 11 апреля, завершится 13 июня. Но основные работы этой кампании должны быть завершены к майским праздникам, уточнил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Она включает не только санитарную очистку, но и озеленение населенных пунктов, приведение в приличный вид внешнего облика строений, уборку или консервацию разрушенных и заброшенных зданий. Власти планируют, что будет прибрано также в местах массового отдыха граждан вблизи водоемов.

- Силами только коммунальных служб справиться со всем объемом работы невозможно, - сказал в докладе руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алмат ИСЕНБАЕВ, - поэтому необходимо проведение субботников в каждом населенном пункте.

Считается, что участие в таких мероприятиях граждан дает еще и воспитательный эффект. Однако, цифры и факты говорят о том, что пока по части санитарной сознательности жителям области до идеала далеко. Самое удручающее подтверждение тому – стихийные свалки. По словам Исенбаева, они часто возникают на старых местах – весной убрали, осенью там же новую помойку обнаружили.

За прошлый год, в ходе весенних и осенних месячников саночистки, было ликвидировано 514 стихийных свалок, собрано и вывезено на полигоны ТБО 180,5 тыс. т мусора. Это больше половины объема мусора, вывезенного на полигоны за весь 2018 год. Несколько утешает, что само количество таких свалок – по официальной статистике – все-таки уменьшается. В 2016-м году их было 803, в 2017-м году – 660.